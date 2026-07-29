Estas fueron las últimas publicaciones de Karely Ruiz previo a su presunto intento de secuestro

Horas previas a lo sucedido sus publicaciones fueron sobre su deseo de ser DJ al igual que su esposo, promociones y una dinámica de preguntas abiertas en Instagram, nada fuera de lo habitual. (Karely Ruiz/Instagram)

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Las últimas publicaciones de Karely Ruiz antes del incidente no mostraban nada fuera de lo ordinario: contenido habitual, colaboraciones con marcas y la misma dinámica de interacción con sus seguidores de siempre.

Horas previas a lo sucedido sus publicaciones fueron sobre su deseo de ser DJ, al igual que su esposo, promociones y una dinámica de preguntas abiertas en Instagram, nada fuera de lo habitual.

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Karely Ruiz manipula una mesa de mezclas de DJ con auriculares en un espacio exterior, según una captura de pantalla de su cuenta de Instagram. (Karely Ruiz/Redes sociales)

Días antes del ataque, Ruiz compartió videos de baile con su mejor amiga y el bautizo de su hija Maddison. “Quiero agradecer de todo corazón a nuestra planner por acompañarnos en cada detalle y hacer que el bautizo de mi hija fuera justo como lo soñábamos”, escribió la influencer en la publicación, que recibió miles de reacciones de sus seguidores.

Karely Ruiz/TikTok

“Quiero agradecer de todo corazón a nuestra planner por acompañarnos en cada detalle y hacer que el bautizo de mi hija fuera justo como lo soñábamos” (RS)

La defensa del sorteo de iPhones

La influencer cerró el mensaje con un tono desenfadado: “Si tanto les cuesta esperar, pues cómprense el suyo y yaaa”, señalando que siempre habría seguidores dispuestos a participar. (Karely Ruiz/Redes sociales)

Entre esas publicaciones también figuraba una respuesta directa a quienes cuestionaban la autenticidad de sus dinámicas para regalar teléfonos. “Me sorprende que a estas alturas me digan que es falso lo que hago”, escribió Ruiz, y agregó: “Nadie regala cosas solo por que si y yo siempre estoy al pendiente de ustedes con ese tipo de cosas”.

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La influencer cerró el mensaje con un tono desenfadado: “Si tanto les cuesta esperar, pues cómprense el suyo y yaaa”, señalando que siempre habría seguidores dispuestos a participar.

Nada en esas publicaciones anticipaba lo que ocurriría pocas horas después.

Siete encapuchados, golpes y una huida

A las 4:00 horas del miércoles 29 de julio, un grupo de al menos siete hombres encapuchados y armados irrumpió en el domicilio de Ruiz en la colonia Las Puentes, municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con la aparente intención de privarla de libertad junto a su pareja.

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Según reportes preliminares citados por Imagen Televisión y MVS Noticias, los agresores ingresaron coordinadamente a la vivienda ubicada sobre la calle Sierra Segura. Durante el forcejeo, el DJ Jhon Echeverry —pareja de la influencer— fue golpeado al intentar impedir que se la llevaran.

Los delincuentes sustrajeron más de $20.000 pesos en efectivo, joyería y electrodomésticos, y amenazaron con llevarse a la influencer si no les entregaban más objetos de valor, de acuerdo con información difundida por Foro TV.

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La llamada al 911 y la fuga de los agresores

Ruiz y su familia alertaron a las autoridades al escuchar los ruidos, según informó el Heraldo de México. La llegada de elementos de la Policía Municipal de San Nicolás provocó que los presuntos delincuentes emprendieran la huida sin consumar el plagio.

Una ambulancia acudió al lugar para atender a vecinos que presentaron crisis nerviosa tras escuchar detonaciones y gritos. La movilización de corporaciones de seguridad se mantuvo durante las primeras horas de la mañana.

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Sin detenidos y sin comunicado oficial

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades de Nuevo León no habían emitido un comunicado oficial sobre el hecho. Agentes de la Policía Ministerial y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales se trasladaron al domicilio para recopilar indicios y revisar posibles grabaciones de cámaras de vigilancia.

No se reportan personas detenidas. La información disponible corresponde únicamente a reportes preliminares de medios locales y testimonios de vecinos.

Quién es Karely Ruiz

(Captura de pantalla)

Ruiz es una creadora de contenido originaria de Monterrey, de 25 años, y una de las modelos con mayor facturación en OnlyFans en México. Sus ingresos se estiman en 3 millones de pesos (aproximadamente USD 145.000) al mes, según Infobae, y acumula cerca de 10 millones de seguidores en Instagram.

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Antes de la fama, trabajó en un puesto de dulces en el centro de Monterrey y estudió enfermería, carrera que abandonó por falta de recursos económicos. Su pareja, el DJ Jhon Echeverry, es el padre de su hija Maddison.