México
Agregar Infobae enGoogle

Estas fueron las últimas publicaciones de Karely Ruiz previo a su presunto intento de secuestro

Cinco días antes del hecho, la influencer compartió el bautizo de su hija y, a tan solo pocas horas, sus redes sólo mostraban videos como DJ y mensajes sobre rifas de celulares, sin señales públicas de lo que vendría después

Collage de mujer con pelo oscuro, tatuajes en cuello y brazos, posando para retrato y operando consola de DJ con auriculares; texto "QUIERO SER DJ".
Horas previas a lo sucedido sus publicaciones fueron sobre su deseo de ser DJ al igual que su esposo, promociones y una dinámica de preguntas abiertas en Instagram, nada fuera de lo habitual. (Karely Ruiz/Instagram)
Guardar

Las últimas publicaciones de Karely Ruiz antes del incidente no mostraban nada fuera de lo ordinario: contenido habitual, colaboraciones con marcas y la misma dinámica de interacción con sus seguidores de siempre.

Horas previas a lo sucedido sus publicaciones fueron sobre su deseo de ser DJ, al igual que su esposo, promociones y una dinámica de preguntas abiertas en Instagram, nada fuera de lo habitual.

PUBLICIDAD

Mujer con cabello oscuro y tatuajes en los brazos usa auriculares y manipula una mesa de mezclas de DJ en un exterior
Karely Ruiz manipula una mesa de mezclas de DJ con auriculares en un espacio exterior, según una captura de pantalla de su cuenta de Instagram. (Karely Ruiz/Redes sociales)

Días antes del ataque, Ruiz compartió videos de baile con su mejor amiga y el bautizo de su hija Maddison. “Quiero agradecer de todo corazón a nuestra planner por acompañarnos en cada detalle y hacer que el bautizo de mi hija fuera justo como lo soñábamos”, escribió la influencer en la publicación, que recibió miles de reacciones de sus seguidores.

Karely Ruiz/TikTok

“Quiero agradecer de todo corazón a nuestra planner por acompañarnos en cada detalle y hacer que el bautizo de mi hija fuera justo como lo soñábamos” (RS)
“Quiero agradecer de todo corazón a nuestra planner por acompañarnos en cada detalle y hacer que el bautizo de mi hija fuera justo como lo soñábamos” (RS)

La defensa del sorteo de iPhones

Captura de pantalla de una publicación de Facebook de Karely Ruiz y un comentario de Liz Salgadoo con texto sobre sorteos de iPhone y gratitud
La influencer cerró el mensaje con un tono desenfadado: “Si tanto les cuesta esperar, pues cómprense el suyo y yaaa”, señalando que siempre habría seguidores dispuestos a participar. (Karely Ruiz/Redes sociales)

Entre esas publicaciones también figuraba una respuesta directa a quienes cuestionaban la autenticidad de sus dinámicas para regalar teléfonos. “Me sorprende que a estas alturas me digan que es falso lo que hago”, escribió Ruiz, y agregó: “Nadie regala cosas solo por que si y yo siempre estoy al pendiente de ustedes con ese tipo de cosas”.

PUBLICIDAD

La influencer cerró el mensaje con un tono desenfadado: “Si tanto les cuesta esperar, pues cómprense el suyo y yaaa”, señalando que siempre habría seguidores dispuestos a participar.

Nada en esas publicaciones anticipaba lo que ocurriría pocas horas después.

Siete encapuchados, golpes y una huida

A las 4:00 horas del miércoles 29 de julio, un grupo de al menos siete hombres encapuchados y armados irrumpió en el domicilio de Ruiz en la colonia Las Puentes, municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con la aparente intención de privarla de libertad junto a su pareja.

Según reportes preliminares citados por Imagen Televisión y MVS Noticias, los agresores ingresaron coordinadamente a la vivienda ubicada sobre la calle Sierra Segura. Durante el forcejeo, el DJ Jhon Echeverry —pareja de la influencer— fue golpeado al intentar impedir que se la llevaran.

Los delincuentes sustrajeron más de $20.000 pesos en efectivo, joyería y electrodomésticos, y amenazaron con llevarse a la influencer si no les entregaban más objetos de valor, de acuerdo con información difundida por Foro TV.

La llamada al 911 y la fuga de los agresores

Ruiz y su familia alertaron a las autoridades al escuchar los ruidos, según informó el Heraldo de México. La llegada de elementos de la Policía Municipal de San Nicolás provocó que los presuntos delincuentes emprendieran la huida sin consumar el plagio.

Una ambulancia acudió al lugar para atender a vecinos que presentaron crisis nerviosa tras escuchar detonaciones y gritos. La movilización de corporaciones de seguridad se mantuvo durante las primeras horas de la mañana.

Sin detenidos y sin comunicado oficial

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades de Nuevo León no habían emitido un comunicado oficial sobre el hecho. Agentes de la Policía Ministerial y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales se trasladaron al domicilio para recopilar indicios y revisar posibles grabaciones de cámaras de vigilancia.

No se reportan personas detenidas. La información disponible corresponde únicamente a reportes preliminares de medios locales y testimonios de vecinos.

Quién es Karely Ruiz

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Ruiz es una creadora de contenido originaria de Monterrey, de 25 años, y una de las modelos con mayor facturación en OnlyFans en México. Sus ingresos se estiman en 3 millones de pesos (aproximadamente USD 145.000) al mes, según Infobae, y acumula cerca de 10 millones de seguidores en Instagram.

Antes de la fama, trabajó en un puesto de dulces en el centro de Monterrey y estudió enfermería, carrera que abandonó por falta de recursos económicos. Su pareja, el DJ Jhon Echeverry, es el padre de su hija Maddison.

Temas Relacionados

Karely Ruizredes socialesNuevo LeónSecuestroInfluencersFiscalía Nuevo Leonmexico-noticiasmexico-entretenimientoNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marina del Pilar vincula ataques de Jaime Bonilla a cancelación de contrato de 40 mil mdp

Gobernadora de Baja California señala de iniciar una “venganza” desde 2022 tras cancelar contrato con Next Energy; responde también a audios con EEEUU

Marina del Pilar vincula ataques de Jaime Bonilla a cancelación de contrato de 40 mil mdp

Padres denuncian agresiones contra sus hijos durante ‘novatadas’ en escuela normal rural de Chiapas: “Casi los matan”

Los familiares acusan que los jóvenes que no resisten estas prácticas son dados de baja y se les niega su derecho a estudiar

Padres denuncian agresiones contra sus hijos durante ‘novatadas’ en escuela normal rural de Chiapas: “Casi los matan”

Colectivo localiza cráneo y fragmentos óseos durante rastreo en La Conquista, al norte de Culiacán

El hallazgo, realizado cerca de la privada Colinas del Rey, activó un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, para resguardar la zona e iniciar las diligencias ministeriales

Colectivo localiza cráneo y fragmentos óseos durante rastreo en La Conquista, al norte de Culiacán

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 29 de julio: vuelca tráiler en la carretera México-Cuernavaca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 29 de julio: vuelca tráiler en la carretera México-Cuernavaca

Temblor hoy 29 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 29 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Colectivo localiza cráneo y fragmentos óseos durante rastreo en La Conquista, al norte de Culiacán

Guerra del Cártel de Sinaloa dejó a la Policía Municipal de Culiacán con 144 bajas: la mayoría optó por el retiro anticipado

Atacan con drones comunidad de la sierra de Chilpancingo y dejan cuatro heridos: pobladores captan la agresión en video

Revelan foto inédita de “El Mencho” de joven, antes de fundar el CJNG y convertirse en el narco más buscado de México

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles en CDMX: horarios y lista de objetos prohibidos para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Harry Styles en CDMX: horarios y lista de objetos prohibidos para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Qué pasó con la hija y el esposo de Karely Ruiz en el presunto intento de secuestro de la influencer

Quién es Jhon Echeverry, el esposo de Karely Ruiz que habría evitado que la secuestraran

Latin Mafia y Fred Again.. estrenarán su mixtape en el Palacio de los Deportes, tras horas de transmisión en vivo

Así es la casa donde intentaron secuestrar a Karely Ruiz: aseguran que había al menos 7 encapuchados

DEPORTES

Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez se disputaron el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez se disputaron el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Álvaro Fidalgo rompe el silencio sobre el Mundial 2026 con México y lanza un guiño a Rafa Márquez

Qué disciplina le ha dado más medallas a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

¡México suma otro oro! Matías Grande y Alejandra Valencia conquistan el tiro con arco mixto en Santo Domingo 2026

Chicharito despotrica contra Chivas y destapa malos tratos en su segunda etapa: “No me valoraron”