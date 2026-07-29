Padres denuncian agresiones contra sus hijos durante ‘novatadas’ en escuela normal rural de Chiapas: “Casi los matan”

Foto: Facebook / Escuela Normal Rural Mactumactzá - X/@GabyCoutino

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Un grupo de padres de familia denunció que sus hijos de nuevo ingreso en la Escuela Normal Rural Mactumactzá, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fueron víctimas de agresiones durante una “novatada”.

Durante una manifestación realizada este martes al exterior de las instalaciones de la escuela de maestros, el padre de familia José Núñez Díaz acusó que estas acciones han sobrepasado los límites debido a que las agresiones provocaron afectaciones a la salud de varios estudiantes.

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“Somos representantes de 50 padres de familias que tenían hijos que aprobaron el examen de admisión. Nos traicionaron los Comités Estudiantiles de la Normal porque maltrataron a nuestros hijos, han sido lacerados sus derechos humanos”, expresó.

Denunció que su hija fue agredida y abandonada en la plaza del municipio

Núñez dijo que su hija de 18 años de edad fue sometida a maltratos físicos y psicológicos y “cuando veían que ya estaba a punto de colapsarse, entonces aquellos normalistas la vinieron y la dejaron abandonada en el parque central de Tuxtla, la gente que estaba acá la auxiliaron”, acusó.

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El padre señaló que a los jóvenes no se les permite salir al baño aunque pidan permiso, incluso que las mujeres que están en menstruando no puedan cambiarse la ropa. Estos actos también incluyen que solo se les brinde un vaso de agua al termino del día para al menos cinco estudiantes.

Foto:@GabyCoutino

Núñez refirió que su hija fue testigo de que varios de los hombres que son llevados a trabajar en el campo regresan presentando convulsiones e incluso fracturas. Además, acusó que al inicio del curso les solicitaron bolsas negras plásticas que supuestamente serían utilizadas en las actividades de cultivo, pero en realidad se usaron para cubrir el perímetro y evitar que se observe lo que ocurre al interior.

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“Los torturan en cada tarde haciendo que tomen tazas de café hirviendo de dos a tres minutos. Lo inminente de estas semanas, que según los muchachos, es que van a pasar una prueba donde los van a sumergir dentro de las albercas donde se pueden ahogar”, añadió.

El padre acusó que los estudiantes se encuentran incomunicados debido a que les retiraron sus teléfonos, los cuales solo les proporcionaron durante un par de minutos el día viernes y bajo supervisión del Comité: “Bajo amenaza no pueden hablar en sus casas diciendo que están sufriendo, sino que deben decir que están bien”.

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Las agresiones también incluyen que no se les brinde alimento, o que los sometan hasta desmayarse. En caso de que no obedezcan al Comité, los estudiantes son castigados al realizar actividades físicas de alto impacto.

Queremos que se respeten sus lugares, pero que haya justicia: padre de familia

Foto: Facebook / Escuela Normal Rural Mactumactzá FECSM

José Núñez solicitó que se realice una inspección en las instalaciones y que haya justicia para los jóvenes de nuevo de ingreso con el objetivo de que no sigan sufriendo estas agresiones.

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Además, dijo que varios de los padres de familia aún tienen intención de que sus hijos continúen sus estudios en la escuela normal desde del albergue externo con el que cuenta, por lo que pidió que se respeten los lugares que ya obtuvieron a través del examen de admisión.

En sus peticiones también se incluye que la Secretaría de Educación del Estado les brinde la oportunidad de que sus hijos sean transferidos a otras escuelas normales para que puedan continuar sus estudios.

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Núñez explicó que los estudiantes sí tienen permiso de salir, pero al tratarse de jóvenes originarios de comunidades indígenas que no hablan español, estos han optado por soportar los maltratos debido a que no saben regresas a sus casas ni moverse por la capital.

Foto: Facebook / Escuela Normal Rural Mactumactzá

“La normal está controlada por los Comités Estudiantiles, los que están en grados mayores”, acusó el padre de familia, quien también dijo que las novatadas “no pueden ser una tradición porque casi los matan (a los estudiantes).

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Hasta el momento, la Escuela Normal Rural Mactumactzá no ha emitido algún pronunciamiento acerca de las denuncias realizadas por los padres de familia, ni las autoridades educativas del estado.