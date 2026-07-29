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Marina del Pilar vincula ataques de Jaime Bonilla a cancelación de contrato de 40 mil mdp

Gobernadora de Baja California señala de iniciar una “venganza” desde 2022 tras cancelar contrato con Next Energy; responde también a audios con EEEUU

En una entrevista con Sin Embargo, la mandataria de Baja California vincula los ataques a la rescisión de un acuerdo con Next Energy para una planta solar en Mexicali, valuado en unos 40 mil millones de pesos
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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, acusó que el exmandatario estatal Jaime Bonilla mantiene una “venganza” en su contra desde 2022, luego de que ella cancelara un contrato con la empresa Next Energy para construir una planta fotovoltaica en Mexicali. La declaración fue hecha en entrevista con el medio Sin Embargo.

El origen del conflicto, según Marina del Pilar

De acuerdo con la gobernadora, en 2022 canceló un contrato valuado en aproximadamente 40 mil millones de pesos para la construcción de una planta fotovoltaica, argumentando que el proyecto no contaba con los permisos federales necesarios.

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Marina del Pilar afirmó que fue a partir de esa cancelación cuando, según su versión, Bonilla comenzó una serie de declaraciones en su contra:

  • La exmandataria aseguró que el tema no era personal ni político.
  • Dijo haber buscado en todo momento mantener la unidad dentro del movimiento.
  • Señaló que, pese a ello, los señalamientos de Bonilla no cesaron.
En una entrevista con Sin Embargo, la mandataria estatal vincula los señalamientos del exgobernador con la anulación de un acuerdo para una planta solar en Mexicali, al señalar que no tenía aval federal
En una entrevista con Sin Embargo, la mandataria estatal vincula los señalamientos del exgobernador con la anulación de un acuerdo para una planta solar en Mexicali, al señalar que no tenía aval federal

Marina del Pilar responde a los audios sobre agencias de EU

La gobernadora también se refirió a los audios que circulan en los que se le escucha hablar con presuntos intermediarios de agencias estadounidenses sobre el intercambio de información en mesas de seguridad. Al respecto, Marina del Pilar calificó lo ocurrido como una “emboscada psicológica”.

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Según su relato, en el marco de sus esfuerzos por mantener la unidad del movimiento, sostuvo una reunión con el exgobernador, quien —de acuerdo con su versión— le ofreció recomendar a alguien que la ayudara con el trámite de su visa. La mandataria estatal sostuvo que se trató de una trampa, ya que la conversación habría sido grabada y posteriormente difundida con el objetivo de desprestigiarla.

“No se toca el tema de soberanía”: la explicación sobre las mesas de seguridad

Marina del Pilar precisó que las mesas de seguridad a las que se refieren los audios abordan exclusivamente el contexto de incidencia delictiva en temas del fuero común, y no cuestiones de soberanía nacional. En ese sentido, negó que en dichos espacios se haya solicitado algún tipo de información fuera de esa lógica.

Contexto pendiente

Hasta el momento, no hay una respuesta pública de Jaime Bonilla a los señalamientos hechos por la gobernadora. Tampoco existe una confirmación oficial adicional sobre el contenido completo de los audios en circulación más allá de lo declarado por Marina del Pilar en la entrevista citada.

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