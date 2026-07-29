México se adueña del mar Caribe: así le fue a la delegación de surf en Santo Domingo 2026

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La delegación mexicana cerró con éxito su participación en el surf de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 este miércoles 28 de julio, al terminar como campeona de la disciplina con una cosecha de cuatro medallas: dos de oro, una de plata y una de bronce.

Durante cinco días de competencia en la Playa Encuentro, en la Zona Norte, los mejores exponentes de la región se enfrentaron en las distintas modalidades, donde los representantes mexicanos destacaron con actuaciones que les permitieron quedarse con el primer lugar del medallero.

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México brilla con oro en longboard y SUP

(Conade)

Las pruebas de longboard y SUP varonil fueron las encargadas de darle las preseas doradas al equipo mexicano.

En longboard, el nayarita Jonathan Melendres se proclamó campeón tras vencer en la final al panameño Agustín Cedeño con una puntuación de 13.60 sobre 12.27. En la misma modalidad, su compatriota Heriberto Torres consiguió la medalla de bronce.

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El cierre para México llegó en la prueba de SUP varonil, donde la delegación nacional logró un 1-2 en el podio. Juan Pablo Melendres conquistó el oro con una puntuación de 14.60, mientras que Giovanni Bercian se quedó con la plata al registrar 11.06 unidades.

México lidera el medallero del surf en Santo Domingo 2026

(AP Foto/Fernando Vergara)

Con sus cuatro preseas, México finalizó como líder de la disciplina, seguido por Puerto Rico, que obtuvo cuatro medallas (un oro, dos platas y un bronce), y Venezuela, con dos metales (un oro y una plata).

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El surf se convirtió en la disciplina número 14 que concluye para la delegación mexicana en Santo Domingo 2026, una edición en la que el país busca mantenerse entre los primeros lugares del medallero general.

¿Dónde ver EN VIVO los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

La actividad de la delegación mexicana puede seguirse a través de distintas plataformas y señales:

Imagen Televisión (canal 3.1 de TV abierta)

Fox Sports México (televisión de paga)

AYM Sports (televisión de paga)

Centro Caribe Sports (YouTube oficial)

Claro Sports (YouTube oficial)

TV Azteca Deportes (aplicación oficial)

Azteca Network (transmisión gratuita)

México llega a esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe como una de las delegaciones favoritas, con el objetivo de alcanzar un nuevo récord histórico y superar la barrera de las 4 mil 500 medallas acumuladas en la competencia regional.

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