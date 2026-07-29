Un mexicano, padre de tres hijos, entre las víctimas de tiroteo en Seattle

Carlos Israel Sánchez Villalba, de 44 años y de originen mexicano, fue identificado como una de las tres víctimas del tiroteo durante un festival gastronómico en Seattle, EEUU Foto: GoFundMe

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El mexicano Carlos Israel Sánchez murió en el tiroteo del domingo 26 de julio en Seattle, un ataque que dejó tres personas fallecidas, cuatro heridas y una investigación abierta por un tercer sospechoso que seguía prófugo. Las autoridades sostuvieron como hipótesis central que el hecho comenzó por un intercambio de disparos entre dos personas en la zona del Seattle Center, un espacio turístico y cultural donde se encuentra la Aguja Espacial.

La Oficina del Médico Forense del condado de King identificó a las víctimas mortales como Carlos Israel Sánchez Villalba, de 44 años; Ashley Whitehead, de 56; y Junior Cee Niko Semo, de 19, quien habría sido uno de los sospechosos implicados en la balacera. Además de los fallecidos, cuatro personas resultaron heridas.

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Entre los lesionados estuvo un niño de dos años, quien permaneció hospitalizado. Los otros heridos fueron dos hombres de 23 y 27 años y una mujer de 39, quienes ya habían sido dados de alta.

El ataque ocurrió cerca de las 18:00 horas en Seattle Center

Carlos Israel Sánchez Villalba tenía dos hijas y un hijo, era el sustento económico de su familia Foto: Redes sociales familia Carlos Israel Sánchez

El tiroteo ocurrió la tarde del domingo, cerca de las 18:00 horas, tiempo del Pacífico de Estados Unidos, en el área de Seattle Center. Se trató de una de las zonas más visitadas de la ciudad, al concentrar espacios culturales y turísticos, entre ellos la Aguja Espacial.

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Para este martes, la Policía mantenía la búsqueda de un tercer sospechoso. La investigación ya había derivado en el arresto de una adolescente de 15 años.

La línea principal de investigación apuntó a que el ataque se produjo durante un fuego cruzado entre dos individuos. Uno de ellos no había sido localizado.

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Carlos Sánchez estaba con su familia durante su día de descanso

Durante el tiroteo se encontraba con su familia y según testigos los protegió de las balas Foto: Redes sociales familia de Carlos Israel Sánchez

Carlos Israel Sánchez Villalba era padre de tres hijos y murió por una herida de bala en el torso. De acuerdo con la información difundida por su familia en una campaña de GoFundMe, el mexicano estaba en el lugar junto con sus seres queridos mientras disfrutaba de su día de descanso.

La recaudación lo describió como un esposo dedicado, un padre amoroso de tres hijos y un amigo leal dispuesto a ayudar a otros. El mensaje señaló: “Carlos era un esposo dedicado, un padre amoroso de tres hijos y un amigo leal capaz de hacer cualquier cosa por los demás”.

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La misma publicación añadió: “Su bondad y generosidad tocaron innumerables vidas; quienes lo conocieron recuerdan su carácter afable y su disposición constante para ayudar al prójimo”. También indicó que su muerte dejó a la familia “desconsolada y ante un futuro incierto”.

Según ese mensaje, Sánchez Villalba era el principal sustento económico de su hogar. Por esa razón, la campaña buscó apoyo para cubrir gastos funerarios y necesidades cotidianas de su esposa y sus tres hijos tras el fallecimiento.

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El texto de la recaudación señaló además que “cada contribución, sin importar su cuantía, marcará una diferencia” para la familia durante el duelo. También pidió donaciones o apoyo para compartir la campaña.

Villalba dirigía un negocio llamado Rainier Construction NW, en el que realizaba trabajos de carpintería para la construcción de viviendas en la zona.

“Con gran pesar nos enteramos de que uno de nuestros carpinteros estuvo involucrado en el tiroteo de Seattle. Carlos era una parte esencial de nuestro equipo de construcción de viviendas y construyó la estructura de las últimas tres casas que edificamos. Lo echaremos mucho de menos, tanto en la vida personal como profesional. Mis oraciones están con su esposa e hijos, y con su equipo familiar que trabajó con él. Esta pérdida duele y nos recuerda lo frágil que es la vida””, dijo Shannon McIntyre de McIntyre Homes en Facebook.

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Estados Unidos acumuló 271 tiroteos masivos en el año

El caso ocurrió en un contexto de violencia armada persistente en Estados Unidos. En lo que iba del año, el país había registrado 271 tiroteos masivos, de acuerdo con el recuento de la organización civil Gun Violence Archive.

Ese conteo consideró como tiroteo masivo los hechos con cuatro víctimas o más, sin incluir al atacante. El ataque en Seattle se sumó a esa estadística mientras las autoridades continuaban con la búsqueda del sospechoso que faltaba por localizar.

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Carlos Israel Sánchez Villalba, mexicano de 44 años, fue identificado entre las tres víctimas mortales del tiroteo ocurrido el 26 de julio en Seattle.

El ataque dejó además cuatro heridos, entre ellos un niño de dos años hospitalizado, y la Policía arrestó a una menor de 15 años mientras buscaba a un tercer sospechoso.

La familia de Sánchez Villalba informó en una campaña de GoFundMe que era padre de tres hijos y principal sostén económico de su hogar.