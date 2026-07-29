Luna de Ciervo hoy 29 de julio: a qué hora se iluminará el cielo de tono plateado y desde dónde será visible

Luna de Ciervo hoy 29 de julio: a qué hora iluminará el cielo de tono plateado y dónde será visible (Foto: AFP)

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La Luna de Ciervo será visible esta noche del 29 de julio de 2026, iluminando el cielo con un tono plateado se podrá ver a partir de las 8:36 p.m -tiempo centro de México-.

Este fenómeno astronómico, considerado la primera Luna Llena del verano en el hemisferio norte, se asocia con la tradición de los pueblos indígenas de Norteamérica que observaron el crecimiento de la cornamenta de los ciervos en esta época del año.

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Horarios precisos para observar la Luna de Ciervo este 29 de julio

De acuerdo con SkyLive, la Luna Llena permanecerá visible desde las 00:29 horas y se ocultará a las 06:08. Volverá a aparecer a las 19:33 horas, según la hora local de la zona de la Ciudad de México.

El fenómeno no inicia con la salida de la Luna, sino con su permanencia sobre el horizonte a la medianoche, lo que puede resultar poco intuitivo para quienes esperan que el ciclo lunar comience al anochecer.

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Durante el anochecer, la Luna mostrará su máximo esplendor en el horizonte este, donde será posible observar el conocido efecto de la ilusión lunar, que hace ver el disco lunar más grande de lo habitual. La NASA informa que el momento exacto de la fase llena ocurrirá a las 14:37 GMT, pero el mejor momento para apreciarla será poco después de la puesta del Sol.

Para ver la luna llena de ciervo, lo mejor es buscar espacios abiertos y lejos de la contaminación lumínica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sitios recomendados en la Ciudad de México para disfrutar el fenómeno

Para quienes buscan una vista despejada de la Luna de Ciervo en la Ciudad de México, se recomienda acudir a puntos elevados y alejados de la contaminación lumínica. Entre los lugares sugeridos destacan el Mirador del Cerro de la Estrella en Iztapalapa y el Mirador Pico del Águila en la alcaldía Gustavo A. Madero. También es posible observarla desde terrazas céntricas como la Terraza Catedral en el Centro Histórico a partir de las 19:34 horas.

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Observar la Luna en estos espacios permite apreciar el fenómeno sin la interferencia de luces urbanas. Además, la Luna parecerá prácticamente llena tanto la noche previa como la posterior, ofreciendo varias oportunidades para quienes deseen fotografiar el evento junto a paisajes o edificios emblemáticos.

Significado y origen del nombre Luna de Ciervo

El nombre Luna de Ciervo proviene de la observación de pueblos indígenas de Norteamérica, quienes notaron que, durante este periodo, los ciervos machos desarrollan nuevas astas. Este proceso natural simboliza renovación y fortaleza, por lo que la denominación fue adoptada en el calendario popular de lunas llenas.

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Otras culturas y regiones otorgan diferentes nombres a la Luna Llena de julio: Luna del Trueno, por las tormentas; Luna del Heno, relacionada con la cosecha; Luna del Salmón, en referencia a la pesca; y Luna de las Frambuesas, por la maduración de estos frutos. En algunas tradiciones europeas es conocida como Luna del Medio Verano.

Una luna llena brilla en el cielo oscuro de la noche, suspendida sobre un edificio con cúpula dorada en un paisaje urbano iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para la observación y explicación de la ilusión lunar

La Luna Llena puede observarse sin necesidad de instrumentos, aunque el uso de prismáticos o telescopios permite apreciar detalles como los mares lunares y los cráteres cercanos al terminador. Para una mejor experiencia, se recomienda buscar lugares con visibilidad al horizonte este poco después del atardecer.

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El fenómeno de la ilusión lunar provoca que la Luna parezca más grande al salir debido a la comparación visual con objetos terrestres, como edificios o árboles. Esta impresión desaparece cuando la Luna asciende y deja de tener referencias en el paisaje.