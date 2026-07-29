UNAM ampliará monitoreo de sismos en México: construirá 58 estaciones nuevas en al menos cuatro estados

Sigue las últimas actualizaciones de sismos en México en vivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) construirá 58 nuevas estaciones sísmicas para ampliar la vigilancia de movimientos telúricos en el país, con prioridad en la región norte, donde históricamente hay menor monitoreo. El objetivo es mejorar la estimación de magnitud, localización e intensidad de los sismos en beneficio de la población.

De acuerdo a la universidad, de las nuevas estaciones, 38 estarán a cargo del Servicio Sismológico Nacional (SSN) del Instituto de Geofísica y 20 de la Unidad de Instrumentación Sísmica del Instituto de Ingeniería. Esta expansión de la Red Sísmica Mexicana permitirá una cobertura más homogénea en el territorio nacional, según explicó Leonardo Ramírez Guzmán, titular de la Coordinación de Ingeniería Sismológica.

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El nuevo despliegue incluye puntos estratégicos en la península de Baja California y los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como en ciudades como Tijuana. Ramírez Guzmán señaló que existe una percepción errónea sobre la ausencia de sismos en el norte del país, pero los registros demuestran que sí ocurren movimientos telúricos, cuya vigilancia resulta indispensable para la prevención de daños.

Guerrero mantiene la mayor cobertura sísmica

La reorganización de la red contempla también ajustes en el centro y sureste del país. Guerrero concentra 34 estaciones, la cifra más alta, seguido de Oaxaca, entidad donde se instalan dos equipos adicionales para superar las 30 unidades, y Michoacán. Esta densidad de equipos en el sur permite reducir la incertidumbre en la localización y magnitud de los eventos, e incluso detectar sismos menores que antes pasaban inadvertidos.

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En la Ciudad de México, la red suma alrededor de 100 estaciones gracias al trabajo conjunto entre el Instituto de Ingeniería y el SSN. Esto posiciona a la capital como una de las ciudades con mayor instrumentación sísmica a nivel mundial, comparable con Tokio y Los Ángeles.

El nuevo despliegue incluye puntos estratégicos en la península de Baja California y los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como en ciudades como Tijuana.

Mapas de intensidad en tiempo real para autoridades y sociedad

La información generada por la Red Sísmica Mexicana se comparte entre el Instituto de Ingeniería, el SSN y el Centro Nacional de Prevención de Desastres mediante fibra óptica, enlaces de radio y la Red UNAM. Esta diversidad de canales garantiza la transmisión de datos incluso si alguna vía falla durante un sismo.

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Como parte del proyecto, se desarrolla un sistema de mapas de intensidad accesible minutos después de cada evento. Los mapas están disponibles en la plataforma https://www.uis.unam.mx/RSM, donde cualquier persona puede consultar, sin costo, la magnitud del movimiento y las zonas donde el suelo se movió con mayor fuerza. En estos mapas, el color rojo identifica las áreas de mayor aceleración y daño potencial.

El sistema demostró su eficacia tras el sismo de magnitud 6.5 registrado el 2 de enero de este año en Guerrero. Las observaciones de campo coincidieron con los daños reportados y las zonas identificadas en el mapa, confirmó Ramírez Guzmán.

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Herramientas para la toma de decisiones en emergencias

La Coordinación Nacional de Protección Civil accede a los datos de la red para definir acciones tras un sismo. Una vez que el SSN publica la primera estimación de magnitud, inicia la generación del mapa de intensidad, que suele liberarse 40 minutos después del evento. Esto permite que autoridades activen protocolos de emergencia y evalúen daños en viviendas, infraestructura y presas, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua.

Hasta el momento, el Instituto de Ingeniería concluyó ocho de las veinte nuevas estaciones previstas para esta etapa. El proyecto, financiado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y acompañado por el CENAPRED, prevé terminar la instalación de todas las estaciones dentro del año en curso.

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Ramírez Guzmán puntualizó que los productos clave de esta expansión son los mapas de intensidad y la base de datos pública de la Red Acelerográfica, diseñados para apoyar la respuesta de las autoridades y dar información precisa a la sociedad mexicana.