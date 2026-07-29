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Cruz Azul vs Atlante: cuánto cuestan los boletos para el partido en el Estadio Banorte

La venta de las entradas comenzó el martes pasado

Cruz Azul dio a conocer la lista de precios de los boletos para su partido contra el Atlante (X@Atlante)
Cruz Azul dio a conocer la lista de precios de los boletos para su partido contra el Atlante (X@Atlante)
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Cruz Azul dio a conocer el pasado 28 de julio, a través de sus redes sociales, los precios para el partido contra Atlante correspondiente a la jornada 3 del torneo de Liga MX Apertura 2026. El encuentro está programado en el Estadio Banorte para el sábado 1 de agosto a las 21:00 horas.

El club cementero informó que los boletos en las zonas Alto Norte y Alto Sur tuvieron un costo de 200 pesos, mientras que el acceso en Alto Lateral se fijó en 250 pesos. Para quienes buscan ubicaciones preferentes, el precio en 300 Preferente y 300 Cabecera es de 500 pesos. Las zonas 300 Lateral, que incluyen plus lateral A y B, se vendieron en 650 pesos.

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Cruz Azul derrotó 3-1 a Toluca para coronarse como el absoluto Campeón de Campeones 25-26. (X/ @LigaBBVAMX)
Cruz Azul derrotó 3-1 a Toluca para coronarse como el absoluto Campeón de Campeones 25-26. (X/ @LigaBBVAMX)

Las cabeceras norte y sur de la sección 100 están disponibles en 650 pesos cada una. Los boletos Plus Norte y Plus Sur se ofrecen en 800 pesos. La sección 100 Lateral cuesta 1,000 pesos y los Palcos Club alcanzan un precio de 1,600 pesos.

Precios de los boletos

  • Alto Norte: 200 pesos
  • Alto Sur: 200 pesos
  • Alto Lateral: 250 pesos
  • 300 Preferente: 500 pesos
  • 300 Cabecera: 500 pesos
  • 300 Lateral (incluye plus lateral A y B): 650 pesos
  • 100 Cabecera Norte: 650 pesos
  • 100 Cabecera Sur: 650 pesos
  • 100 Plus Norte: 800 pesos
  • 100 Plus Sur: 800 pesos
  • 100 Lateral: 1,000 pesos
  • Palcos Club: 1,600 pesos
Cruz Azul dio a conocer el pasado 28 de julio, a través de sus redes sociales, los precios para el partido contra Atlante correspondiente a la jornada 3 (X@CruzAzul)
Cruz Azul dio a conocer el pasado 28 de julio, a través de sus redes sociales, los precios para el partido contra Atlante correspondiente a la jornada 3 (X@CruzAzul)

La venta general inició el martes 28 de julio a partir de las 18:00 horas, con un máximo de seis boletos por persona. La venta de entradas se realiza a través del sitio fanki.com.mx. Además, los precios están sujetos a cargos por servicio del operador de boletos y la disponibilidad de zonas depende de la demanda.

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Soccer Football - Liga MX - Atlante v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 24, 2026 Atlante's Oscar Jimenez celebrates with Javier Ibarra and teammates REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Atlante v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 24, 2026 Atlante's Oscar Jimenez celebrates with Javier Ibarra and teammates REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo llega Cruz Azul a su partido?

Cruz Azul suma dos triunfos en sus primeros partidos del torneo Apertura 2026. En la jornada inaugural, el equipo remontó ante Atlético San Luis y después repitió la hazaña frente a Puebla, lo que reforzó su condición de favorito. Los cementeros mostraron solidez ofensiva y mantienen un paso perfecto en la competencia.

La Máquina encabeza la tabla de posiciones con seis puntos, producto de dos victorias, cinco goles a favor y tres en contra. El equipo dirigido por Joel Huiqui destaca por su capacidad de reacción en momentos adversos, lo que le permite mantener el invicto y perfilarse como uno de los protagonistas del certamen en busca del bicampeonato.

El experimentado arquero colombiano confesó que jugar en México era un objetivo pendiente en su carrera y explicó por qué finalmente decidió unirse a los Potros de Hierro.

¿Cómo llega el Atlante?

Atlante, por su parte, consiguió un empate frente al América en su segundo encuentro del torneo. Ese resultado representó un impulso anímico para los Potros, quienes buscan mejorar su desempeño tras no conseguir victoria en sus dos primeras presentaciones. Los Potros registran un gol a favor y uno en contra hasta ese momento.

Soccer Football - Liga MX - Atlante v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 24, 2026 Atlante coach Miguel Herrera gestures REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Atlante v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 24, 2026 Atlante coach Miguel Herrera gestures REUTERS/Eloisa Sanchez

El equipo dirigido por Piojo Herrera se ubica en la parte baja de la tabla, con un solo punto tras dos partidos disputados. Los Potros enfrentan el reto de sumar su primera victoria en la próxima jornada, donde se medirán ante el conjunto cementero en el Estadio Banorte, un duelo que podría marcar el rumbo de ambos equipos en el torneo.

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