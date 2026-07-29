Polémica en Santo Domingo 2026: Liga Nacional GT se disculpa con Cecilia Lee por publicación discriminatoria

(Cortesía)

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Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 no solo han estado marcados por el dominio de la delegación mexicana, que se mantiene como líder del medallero, sino también por una polémica extradeportiva.

La atleta mexicana Cecilia Lee Kim, recientemente fue blanco de comentarios discriminatorios por parte de la Liga Nacional de Guatemala tras la final de taekwondo, en la que la guatemalteca Alejandra Higueros conquistó la medalla de oro y la representante tricolor obtuvo la plata.

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Ante la controversia y las críticas recibidas, la Liga Nacional de Guatemala, emitió una disculpa pública este martes 28 de julio, en la que reconoció el error y aseguró que su intención no fue promover actos de discriminación.

Liga Nacional GT se retracta tras la condena del Comité Olímpico Mexicano

(Captura de pantalla)

El caso surgió tras la final de taekwondo, donde Alejandra Higueros se quedó con la medalla de oro y Cecilia Lee Kim (originaria de Monterrey, Nuevo León), obtuvo la plata.

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Al celebrar la victoria de la atleta guatemalteca en redes sociales, la Liga Nacional GT publicó un mensaje donde cuestionó la nacionalidad de la representante mexicana al escribir: “México llevó a la surcoreana Lee Kim… la chapina se quedó con el oro y la ‘mexicana’ con la plata”.

El contenido generó críticas al considerar que reducía la identidad de la atleta a sus rasgos físicos y a su apellido.

Ante la polémica, el Comité Olímpico Mexicano (COM) emitió un comunicado en el que rechazó cualquier acto de discriminación contra la delegación nacional. El organismo subrayó que Seo Hyun Cecilia Lee Kim es mexicana y afirmó que su identidad está respaldada por su historia, cultura y compromiso con el país que representa en competencias internacionales.

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(Cecilia Lee / Instagram)

Además, el COM hizo un llamado a comunicar con responsabilidad y destacó el profesionalismo mostrado por ambas competidoras durante la final.

La presión generada por las críticas derivó en que la Liga Nacional GT publicara, el 28 de julio, un comunicado de disculpa en el que aseguró que su publicación fue sacada de contexto y sostuvo que nunca tuvo la intención de promover actos de racismo o discriminación.

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En el mismo documento, el organismo explicó que su intención era resaltar el prestigio de Corea del Sur como potencia en las artes marciales. También reconoció la nacionalidad de Cecilia Lee al afirmar que es “tan mexicana como el Águila Real” y concluyó el mensaje con la frase: “¡Viva México!”.