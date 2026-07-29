Otro histórico de Italia se habría sumado a la pelea por el fichaje de Santi Giménez

Los días de Santiago Giménez en el AC Milan parecen estar cada vez más contados. Tras ser relegado de la gira de pretemporada y convertido en tercera opción en el ataque, el mexicano buscaría cambiar de aires este mismo verano.
La situación habría despertado el interés de varios clubes de la Serie A, y ahora otro histórico del fútbol italiano se sumaría a la puja.
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Aunque nada es oficial, las gestiones avanzan y el “Chaquito” se encuentra en una encrucijada: elegir entre quedarse en un Milan que ya no lo contempla o buscar protagonismo en un nuevo proyecto.
Lazio, el primero en mover sus fichas
Reportes desde la prensa italiana colocaron a la Lazio como el primer club en mostrar interés concreto por Giménez.
El conjunto romano busca reforzar su ataque de cara a las competencias europeas y consideraría al mexicano una pieza ideal para su esquema.
- Cesión con opción de compra: se habla de esta fórmula para probarlo antes de desembolsar los 30 millones de euros que pide el Milan.
- Menos presión mediática: Roma le ofrecería un entorno más manejable, ideal para recuperar confianza tras un año y medio complicado en San Siro.
De esta manera, el club quiere dar un golpe en el mercado y vería en Santiago una oportunidad de relanzar su continuidad y protagonismo.
Fiorentina, el nuevo competidor
De acuerdo con 365Scores, la Fiorentina se habría sumado recientemente a la pelea por el mexicano. El club viola contemplaría seriamente a Santiago como reemplazo de Moise Kean, quien estaría por salir en este mercado.
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- Rol de titular inmediato: en Florencia lo verían como un 9 joven, con gol y experiencia europea, capaz de asumir responsabilidades desde el inicio.
- Oferta en análisis: la directiva estudiaría presentar una propuesta que se acerque a las condiciones del Milan, ya sea venta definitiva o cesión con compra obligatoria.
En este sentido, la Fiorentina ya habría hecho una oferta y ofrecería un escenario distinto: protagonismo inmediato y la posibilidad de convertirse en referente ofensivo de un histórico que busca volver a la élite.
Santiago Giménez y un futuro por definirse
El AC Milan mantiene firme su postura: recuperar los 30 millones de euros invertidos o aceptar un préstamo con compra obligatoria. Giménez, consciente de que a sus 25 años necesita minutos, estaría abierto a un cambio de aires dentro de la Serie A.
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- Competencia interna en Milan: la llegada de Gonçalo Ramos y la irrupción del juvenil Francesco Camarda lo han dejado sin espacio.
- Necesidad de continuidad: sin minutos, su lugar en la Selección Mexicana podría verse comprometido.
- Serie A como destino lógico: tanto Lazio como Fiorentina le ofrecen escenarios atractivos y cercanos para relanzar su carrera.
Así, el futuro de Giménez anticipa definirse entre Roma y Florencia. Lo que es seguro: no se quiere quedar en Milán a ver los partidos desde la banca.
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