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Otro histórico de Italia se habría sumado a la pelea por el fichaje de Santi Giménez

Mientras el AC Milan buscaría a toda costa recuperar su inversión, el mexicano se ha visto relegado tras la llegada de Gonçalo Ramos y Niclas Füllkrug

Con 25 años y poco espacio en San Siro, el Chaquito estaría valorando seguir en la Serie A para relanzarse bajo otra dirección. (AP Foto/Luca Bruno)
Con 25 años y poco espacio en San Siro, el Chaquito estaría valorando seguir en la Serie A para relanzarse bajo otra dirección. (AP Foto/Luca Bruno)
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Los días de Santiago Giménez en el AC Milan parecen estar cada vez más contados. Tras ser relegado de la gira de pretemporada y convertido en tercera opción en el ataque, el mexicano buscaría cambiar de aires este mismo verano.

La situación habría despertado el interés de varios clubes de la Serie A, y ahora otro histórico del fútbol italiano se sumaría a la puja.

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Deespués de disputar el Mundial 2026, Santiago Giménez buscaría salir del AC Milan este verano tras quedar relegado en la gira de pretemporada. REUTERS/Raquel Cunha
Deespués de disputar el Mundial 2026, Santiago Giménez buscaría salir del AC Milan este verano tras quedar relegado en la gira de pretemporada. REUTERS/Raquel Cunha

Aunque nada es oficial, las gestiones avanzan y el “Chaquito” se encuentra en una encrucijada: elegir entre quedarse en un Milan que ya no lo contempla o buscar protagonismo en un nuevo proyecto.

Lazio, el primero en mover sus fichas

Reportes desde la prensa italiana colocaron a la Lazio como el primer club en mostrar interés concreto por Giménez.

El conjunto romano busca reforzar su ataque de cara a las competencias europeas y consideraría al mexicano una pieza ideal para su esquema.

  • Cesión con opción de compra: se habla de esta fórmula para probarlo antes de desembolsar los 30 millones de euros que pide el Milan.
  • Menos presión mediática: Roma le ofrecería un entorno más manejable, ideal para recuperar confianza tras un año y medio complicado en San Siro.
La Lazio de Gennaro Gattuso llevaría días sondeando la llegada de Giménez para reforzar su ofensiva. REUTERS/Matteo Ciambelli
La Lazio de Gennaro Gattuso llevaría días sondeando la llegada de Giménez para reforzar su ofensiva. REUTERS/Matteo Ciambelli

De esta manera, el club quiere dar un golpe en el mercado y vería en Santiago una oportunidad de relanzar su continuidad y protagonismo.

Fiorentina, el nuevo competidor

De acuerdo con 365Scores, la Fiorentina se habría sumado recientemente a la pelea por el mexicano. El club viola contemplaría seriamente a Santiago como reemplazo de Moise Kean, quien estaría por salir en este mercado.

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  • Rol de titular inmediato: en Florencia lo verían como un 9 joven, con gol y experiencia europea, capaz de asumir responsabilidades desde el inicio.
  • Oferta en análisis: la directiva estudiaría presentar una propuesta que se acerque a las condiciones del Milan, ya sea venta definitiva o cesión con compra obligatoria.
La Fiorentina se habría sumado a la puja por Giménez, contemplándolo como posible reemplazo de Moise Kean. REUTERS/Jennifer Lorenzini
La Fiorentina se habría sumado a la puja por Giménez, contemplándolo como posible reemplazo de Moise Kean. REUTERS/Jennifer Lorenzini

En este sentido, la Fiorentina ya habría hecho una oferta y ofrecería un escenario distinto: protagonismo inmediato y la posibilidad de convertirse en referente ofensivo de un histórico que busca volver a la élite.

Santiago Giménez y un futuro por definirse

El AC Milan mantiene firme su postura: recuperar los 30 millones de euros invertidos o aceptar un préstamo con compra obligatoria. Giménez, consciente de que a sus 25 años necesita minutos, estaría abierto a un cambio de aires dentro de la Serie A.

  • Competencia interna en Milan: la llegada de Gonçalo Ramos y la irrupción del juvenil Francesco Camarda lo han dejado sin espacio.
  • Necesidad de continuidad: sin minutos, su lugar en la Selección Mexicana podría verse comprometido.
  • Serie A como destino lógico: tanto Lazio como Fiorentina le ofrecen escenarios atractivos y cercanos para relanzar su carrera.
La falta de minutos en Milán podría comprometer el lugar de Giménez en la Selección Mexicana, por lo que estaría abierto a buscar oportunidades en otro club de la Serie A. REUTERS/Daniele Mascolo
La falta de minutos en Milán podría comprometer el lugar de Giménez en la Selección Mexicana, por lo que estaría abierto a buscar oportunidades en otro club de la Serie A. REUTERS/Daniele Mascolo

Así, el futuro de Giménez anticipa definirse entre Roma y Florencia. Lo que es seguro: no se quiere quedar en Milán a ver los partidos desde la banca.

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