Caso Lydia Cacho: Mario Marín va a prisión domiciliaria por problemas de salud y avanzada edad

Mario Marín, exgobernador de Puebla, a prisión domiciliaria. Crédito: Wikipedia

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Mario Marín, exgobernador de Puebla y detenido por el caso de tortura contra la periodista Lydia Cacho, habría recibido el beneficio de prisión domiciliaria, por problemas de salud y su avanzada edad.

De acuerdo con versiones extraoficiales, Marín podría recibir sentencia estando en su domicilio, ubicado en la colonia Xilotzingo, ciudad de Puebla, después de pasar más de cinco años en prisión.

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¿Por qué el exgobernador salió de la cárcel?

Medios como La Jornada reportaron que esta nueva resolución judicial –en beneficio del exgobernador poblano– se derivó de un juicio de amparo promovido por sus abogados defensores.

El amparo que obtuvo la defensa de Mario Marín, estuvo relacionado con su condición de salud y su edad, ya que actualmente supera los 70 años.

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Lo que hace cuestionarse si el caso que tiene como víctima a la periodista y activista Lydia Cacho, pueda quedar impune.

Lydia Cacho rechaza prisión domiciliaria de Marín

A través de su cuenta de Instagram, Lydia Cacho afirmó que es falso que Mario Marín haya salido del penal del Altiplano, versión que se ha difundido.

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“Es falso que hayan liberado al exgobernador Mario Marín. Sigue en La Palma (antiguo nombre de la prisión de ‘El Altiplano’)”, escribió la también activista.

Lydia Cacho rechaza que Mario Marín ya se encuentre en su domicilio. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

Además, La Jornada también reportó que, fuentes cercanas al caso, revelaron que el equipo legal de Cacho tiene hasta el jueves 30 de julio para impugnar la resolución judicial, por lo que el priista seguiría bajo custodia bajo custodia en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 “El Altiplano”.

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Mario Marín ya estuvo en prisión domiciliaria

El 3 de febrero de 2021, en Acapulco, Guerrero, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una orden de aprehensión contra Marín Torres por el delito de tortura en agravio de Lydia Cacho, ocurrido en diciembre de 2005.

Tras la detención del exgobernador emanado del PRI, lo trasladaron inmediatamente al penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

Sin embargo, en agosto de 2024 –por primera vez–, obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria por resolución judicial. Pero, dos semanas después, un tribunal federal revocó esa medida tras un recurso promovido por la FGR y la asesoría jurídica de la periodista, quien es la víctima.

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Tras sufrir ese revés en los tribunales, Mario Marín tuvo que regresar al penal del Altiplano, donde estuvo privado de su libertad hasta esta nueva decisión judicial.

‘Góber precioso’ bajo vigilancia electrónica

De acuerdo con reportes locales, Mario Marín, quien también es conocido como el ‘Góber precioso’, dejó la prisión del Altiplano entre la noche del 27 de julio y las primeras horas del martes 27 de julio de 2026.

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Mario Marín fue gobernador del estado de Puebla entre 2005 y 2011. (Cuartoscuro)

Gracias a la resolución judicial que modificó la medida cautelar, el exgobernador poblano permanecerá en prisión domiciliaria, bajo vigilancia electrónica –llevará un brazalete electrónico– mientras continúa el juicio en su contra.

Aunque Marín Torres habría debajo el penal del Altiplano, no quedó el libertad absoluta ni fue exonerado de los delitos que enfrenta. Tan es así, que ni siquiera ha recibido sentencia, algo que le podrían dictar están en su hogar.

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A falta de que todas las partes confirmen lo que ocurre con la situación legal del exgobernador de Puebla, Mario Marín, el caso de tortura contra Lydia Cacho, nada más, no encuentra justicia.