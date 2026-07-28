México primer país en superar las 100 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México primera nación en traspasar la barrera de las 100 medallas en República Dominicana . (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 tienen a México en la punta del medallero, con una enorme y espectacular cosecha en apenas cuatro días oficiales de festejo en Santo Domingo, República Dominicana.

Tras el desfile inaugural el viernes 24 de julio, desde el estadio Olímpico Félix Sánchez, la delegación mexicana, que estuvo encabezada por Gabriela Rodríguez y Juan Celaya, ya presume más de 100 preseas conquistadas en estos Juegos Centroamericanos.

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De esta manera, la delegación nacional se consolidó como la primera en rebasar los tres dígitos en Santo Domingo, logró que compartió el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), hablamos del ex clavadista mexicano Rommel Pacheco.

“¡100 medallas y seguimos haciendo historia! Cada presea representa horas de entrenamiento, sacrificio y el orgullo de portar los colores de México. Gracias a cada atleta por demostrar que el talento mexicano no tiene límites", dice el mensaje de felicitación que compartió Rommel Pacheco.

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¿Cuántos oros, platas y bronces tiene México hasta ahora?

La delegación mexicana vuelve a ser el primer país en superar las 100 medallas (X / Comité Olímpico Mexicano)

México traspasó los 100 metales en Santo Domingo 2026 para consolidándose líder en el medallero regional. Hasta este martes 28 de julio, la delegación azteca suma 101 preseas: 37 de oro, 36 de plata y 28 de bronce. Esta cifra coloca a nuestra nación en la cima de la tabla.

Entre las disciplinas que más aportan medallas para México en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, destacan taekwondo, remo, gimnasia y deportes ecuestres, sin olvidar claramente las preseas obtenidas en clavados, judo y ciclismo.

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La delegación nacional se conforma de 646 atletas mexicanos (322 hombres y 324 mujeres). La heroica actuación de los varones y las damas aztecas confirmaron que México sea el primer país con más de 100 medallas, con 10 días de competencia por delante.

“¡Cien razones para creer en este equipo! La delegación mexicana ya suma 100 medallas en Santo Domingo 2026 y sigue escribiendo una historia llena de orgullo, garra y triunfos. Esto todavía no termina", resaltó el Comité Olímpico Mexicano (COM).

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¿Cuántas veces México superó el límite de las 100 medallas centroamericanas?

Un conjunto de medallas de oro de los Juegos Centroamericanos, con sus cintas rojas y azules, se muestra en un estuche forrado de terciopelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por lo menos en las últimas tres ediciones de los juegos de la región (2018, 2023 y 2026), la delegación mexicana ha superado las 100 medallas para posicionarse como el país a vencer en la justa centroamericana que ahora tiene lugar en República Dominicana.

México dejó atrás la marca de 100 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018: la comitiva nacional cosechó 341 metales. En la fiesta de San Salvador 2023, nuestro país registró una actuación histórica al conquistar 353 preseas.

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Esta vez, en Santo Domingo 2026, el equipo mexicano nuevamente toma los reflectores por ser el primero de los 37 equipos participantes en alcanzar las 100 medallas en República Dominicana, manteniendo la tendencia de ser el país dominante en los Juegos Centroamericanos.

Históricamente, México es la nación con más medallas en los JCC y ha superado los 100 metales en prácticamente todas las ediciones recientes donde ha participado con delegación completa. Las cifras varían para cada edición, pero desde hace décadas el país adelanta con facilidad la barrera de las 100 preseas.

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¿Qué significa este logro para el deporte mexicano?

México lidera el medallero y rebasó las 100 preseas (X/ @COM_Mexico)

Vencer el límite de las 100 medallas en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe confirma que México es potencia en la región y refleja la solidez de sus programas para descubrir el talento de las y los atletas nacionales.

Cada medalla, cada triunfo, cada celebración consolida a México como la delegación más fuerte de Centroamérica y el Caribe. También representa un trampolín de impulso para que los deportistas quieran trascender en competencias continentales y mundiales, tales como los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos.

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A nivel interno, este tipo de resultados refuerza el interés social y mediático por el deporte, inspirando a las próximas generaciones de mexicanos que llevarán el estandarte a eventos de renombre, respaldando la continuidad de inversiones públicas en talento deportivo.

Vendrán más medallas para México

Yareli Acevedo, Sofía Arreola, Antonieta Gaxiola y Andrea Robles conquistaron el segundo lugar en la persecución por equipos femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Mientras los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 continúe su celebración, la comitiva azteca seguirá subiendo al pódium de ganadores. La misión es quedarse con la mayor cantidad de medallas de oro "para que México siempre sea el mejor en los Juegos Centroamericanos", tal como lo dijo la presidenta del COM, Mari José Alcalá.

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