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Pronóstico del clima en Acapulco de Juárez para antes de salir de casa este 29 de julio

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Cuál será la temperatura máxima (Secretaría de Turismo)
Cuál será la temperatura máxima (Secretaría de Turismo)
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Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el calentamiento global, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

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En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Acapulco de Juárez este 29 de julio:

El clima para este miércoles en Acapulco de Juárez alcanzará los 33 grados, mientras que la temperatura mínima será de 25 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 13.

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En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 8%, con una nubosidad del 23%, durante el día; y del 10%, con una nubosidad del 47%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 24 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en el puerto más famoso de México

Acapulco de Juárez, uno de los destinos turísticos de México ubicado en Guerrero, posee un clima tropical húmedo beneficiado por las aguas del océano Pacífico, las más cálidas en el mundo.

En promedio anual, el termómetro llega a marcar 26 grados, aunque las temperaturas máximas incluso suben hasta 36 grados con percepción térmica de 41 grados.

Por el contrario, las temperaturas más bajas rondan entre los 23 grados, aunque pocas veces han llegado a caer hasta los 16 grados por masas de aire provenientes del Ártico, como pasó en febrero de 2021.

Entre los meses de mayo a noviembre las tormentas tropicales y los huracanes pueden representar una amenaza para la población; de ellos, agosto y septiembre son los meses en donde hay más días de precipitación.

Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)
Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)

Qué tipo de clima hay en México

México es un país beneficiado, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer fracciona al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este panorama, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la capital mexicana.

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