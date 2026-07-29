Estudia cine gratis en el CCC: requisitos y fecha límite para inscribirte en la convocatoria 2027

Comenzó el registro para la Licenciatura en Cinematografía del CCC, una de las escuelas más reconocidas de México. (CCC)

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Acaba de abrirse la convocatoria para ingresar a la Licenciatura en Cinematografía del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), con una ventaja clave: la colegiatura es gratuita para estudiantes mexicanos.

El proceso de admisión para la generación 2027 ya tiene fechas y requisitos definidos. El registro se realizará en línea del 24 al 27 de agosto de 2026, asignando días según la inicial del primer apellido.

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Quienes cumplan con los requisitos académicos y entreguen la documentación completa podrán participar en el proceso de selección.

La gratuidad se extiende únicamente a la colegiatura, mientras que el pago de inscripción deberá concretarse antes del 15 de enero de 2027.

Centro de Capacitación Cinematográfica: admisión a la licenciatura 2027

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México convoca a jóvenes y adultos con vocación artística a presentar su solicitud de ingreso a la Licenciatura en Cinematografía que imparte el CCC.

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El programa está dirigido a quienes buscan desarrollarse profesionalmente en áreas como Dirección y Cinefotografía, con un enfoque integral en creación, técnica y análisis audiovisual.

El perfil de ingreso contempla sensibilidad artística, creatividad, disposición para el trabajo en equipo y apertura al aprendizaje técnico.

Se requiere haber concluido el bachillerato o equivalente, sin límite de edad, y preferentemente contar con conocimientos básicos de inglés.

Fechas clave para inscribirse en el CCC en 2026

El registro en línea para la licenciatura será entre el 24 y el 27 de agosto de 2026, de acuerdo con la inicial del primer apellido:

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De la “A” a la “E” : lunes 24 de agosto de 2026

De la “F” a la “L” : martes 25 de agosto de 2026

De la “M” a la “Q” : miércoles 26 de agosto de 2026

De la “R” a la “Z”: jueves 27 de agosto de 2026

Requisitos para la Licenciatura en Cinematografía

Los aspirantes deben cargar en formato digital (.jpg o .jpeg, legibles, máximo 5 MB por archivo) la siguiente documentación:

Solicitud de examen de admisión, disponible en el portal oficial en la fecha correspondiente.

Certificado de bachillerato o constancia expedida desde junio de 2026, membretada, que indique conclusión del 100% de estudios, sin adeudo de materias. Si está en otro idioma, debe acompañarse de traducción simple al español.

Acta de nacimiento certificada reciente.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

CURP emitida en los últimos tres meses, o pasaporte/documento migratorio vigente para extranjeros.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (agua, luz, teléfono o gas).

Fotografía digital tamaño credencial (320 x 400 px), reciente, en color y de frente.

Currículum Vitae de máximo una cuartilla.

Carta de motivos dirigida a la Comisión de Admisión, de máximo dos cuartillas, sin datos personales como nombre, edad o firma.

Autobiografía manuscrita de máximo dos cuartillas, que narre la trayectoria personal y exponga los retos que podrían surgir durante la formación profesional y las estrategias para enfrentarlos.

No se aceptan documentos ni pagos fuera de los plazos establecidos.

El registro en línea para la licenciatura será entre el 24 y el 27 de agosto de 2026, de acuerdo con la inicial del primer apellido.

Procedimiento de ingreso y etapas de selección

El proceso inicia con la consulta de la convocatoria y el manual de registro en el portal oficial del CCC.

El registro en línea exige llenar todos los campos y adjuntar los documentos requeridos.

Al finalizar el proceso, el sistema enviará un correo de confirmación; si no se recibe en dos días hábiles, se recomienda verificar la documentación.

Posteriormente, los aspirantes recibirán los datos para el pago del examen de admisión: MXN 1,500 para nacionales y MXN 2,080 para extranjeros.

Tras subir el comprobante de pago, se asigna un folio único para identificar al aspirante durante el proceso.

El proceso de selección consta cuatro etapas de evaluación:

Examen en línea: Evaluación de conocimientos generales y habilidades básicas mediante un examen en línea. Análisis cinematográfico: Análisis y reflexión escrita sobre material audiovisual proporcionado, para valorar la capacidad crítica y comprensión cinematográfica. Ejercicio práctico: Realización de un ejercicio práctico audiovisual para evaluar creatividad, narrativa visual y manejo básico del lenguaje cinematográfico. Entrevista con la Comisión de Admisión: Para conocer la motivación, experiencia e intereses, y valorar tu perfil para la Licenciatura.

Las fechas y modalidades serán notificadas de manera directa a los aspirantes.

Solo quienes acrediten cada fase podrán avanzar. La ausencia sin justificación implica la baja definitiva.

La publicación de resultados de la primera etapa está prevista para el 28 de septiembre de 2026 después de las 16 h, a través de la página institucional del CCC.

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Gratuidad, cuotas y condiciones de inscripción

La licenciatura es gratuita para estudiantes mexicanos: no se cobra colegiatura durante el ciclo escolar, aunque sí se requiere el pago de inscripción y, en su caso, otras cuotas administrativas.

Los aspirantes mexicanos aceptados deberán realizar el pago de inscripción antes del 15 de enero de 2027.

Para aspirantes extranjeros, la fecha límite para el pago de colegiatura será el 25 de enero de 2027.

La formalización del ingreso depende de cumplir rigurosamente con el pago y la entrega de documentos en los plazos establecidos.

Cupo, perfil y recomendaciones técnicas

El cupo máximo para la licenciatura es de dieciséis personas (diez para Dirección y seis para Cinefotografía).

Se recomienda contar con una laptop propia con especificaciones adecuadas para edición audiovisual, ya que la práctica profesional requiere del uso intensivo de herramientas digitales.

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El proceso de ingreso garantiza igualdad de oportunidades y confidencialidad en el manejo de datos personales, conforme a la legislación vigente.

Otras opciones: Curso de Producción y Curso de Guion Cinematográfico

Además de la licenciatura, el CCC ofrece el Curso de Producción Cinematográfica y Audiovisual y el Curso de Guion Cinematográfico.

El registro para ambos programas estará abierto del 10 al 13 de agosto de 2026.

Cada curso tiene requisitos y procedimientos particulares, por lo que es imprescindible consultar la convocatoria específica en el sitio oficial.

Además de la licenciatura, el CCC ofrece el Curso de Producción Cinematográfica y Audiovisual y el Curso de Guion Cinematográfico. (Gobierno de México)

Para información detallada sobre cada programa, requisitos actualizados y soporte durante el proceso de admisión, los interesados deben consultar el sitio oficial del CCC.

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También pueden dirigirse al correo admision@elccc.com.mx o llamar al (55) 4155-0090 y 4155-0000 ext. 1812.

El Centro de Capacitación Cinematográfica es una de las instituciones más reconocidas en México para la formación profesional en cine y audiovisual, y la convocatoria 2027 representa una oportunidad única para quienes buscan iniciar una carrera en este ámbito, con acceso gratuito a la licenciatura y opciones adicionales de formación especializada.

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