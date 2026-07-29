México
Agregar Infobae enGoogle

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Monterrey

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico para las siguientes horas de este miércoles en Monterrey, México.

El clima para este miércoles en Monterrey alcanzará los 36 grados, mientras que la temperatura mínima será de 21 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 12.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 2%, con una nubosidad del 24%, durante el día; y del 2%, con una nubosidad del 12%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 48 kilómetros por hora en el día y los 48 kilómetros por hora por la noche.

PUBLICIDAD

La predicción del estado del tiempo en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre canículas, el clima de Monterrey

La mejor temporada para visitar la capital regia es de enero a agosto y de octubre a diciembre, temporada en la que se presenta un clima cálido o caluroso, donde apenas hay lluvias y con temperaturas que van de los 27 a 35 grados.

Debido a que en el verano las temperaturas son extremadamente altas, la capital vive una sequía que llega a su clímax entre julio o agosto, un tiempo que también es conocida como “canícula”.

En contraste, la temporada de lluvia comienza en el otoño, siendo el noveno mes del año el de más precipitaciones, no obstante, ha habido veces en las que han ocurrido tormentas que dejan severas inundaciones entre abril y junio. En enero, el mes más frío, el termómetro baja a una media de 14 grados aunque el “día más frío” por lo general se registra en febrero.

Según las marcas, la temperatura más baja en la historia de Monterrey fue la de 1983, cuando el termómetro bajó a -7.5 grados, mientras que la última nevada cayó en diciembre de 2004; en contraste, el día con la temperatura más alta se registró el 24 de abril de 1958, cuando se alcanzaron los 48 grados.

Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)
Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)

Dónde está el mejor clima de México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente distintas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro un descenso de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MonterreyClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Metro CDMX medirá saturación de estaciones con cámaras térmicas: así operarán los nuevos sistemas

Existen estaciones y horarios en las que se presenta gran afluencia de pasajeros, los usuarios podrán consultar esta información en tiempo real

Metro CDMX medirá saturación de estaciones con cámaras térmicas: así operarán los nuevos sistemas

Temblor hoy 28 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.7 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 28 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.7 en Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 28 de julio: pareja de líder de Los Cuinis se declaró culpable en EEUU

Sigue las noticias sobre narcotráfico y seguridad más destacadas del día en tiempo real, en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 28 de julio: pareja de líder de Los Cuinis se declaró culpable en EEUU

Jueces y magistrados advierten que la propuesta de Sheinbaum sobre audiencias vulnera la libertad de expresión

La asociación del Poder Judicial señala que la propuesta del Ejecutivo permitiría control político y abriría espacio a sanciones

Jueces y magistrados advierten que la propuesta de Sheinbaum sobre audiencias vulnera la libertad de expresión

PRI denuncia retroceso democrático en Nicaragua tras propuesta de Daniel Ortega para eliminar elecciones

El partido sostiene que ningún gobierno puede considerarse democrático sin competencia electoral

PRI denuncia retroceso democrático en Nicaragua tras propuesta de Daniel Ortega para eliminar elecciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 28 de julio: pareja de líder de Los Cuinis se declaró culpable en EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 28 de julio: pareja de líder de Los Cuinis se declaró culpable en EEUU

FGR dicta prisión preventiva para “El Tío“, miembro de la facción de ”Los Chapitos”

“El Ocra”, del cártel del Marro, suma una segunda vinculación a proceso por homicidio

Jueza desestima cargos penales de Ismael “El Mayo” Zambada en California luego de su condena en NY

Caso Lydia Cacho: Mario Marín va a prisión domiciliaria por problemas de salud y avanzada edad

ENTRETENIMIENTO

MasterChef 24/7: quiénes son los capitanes y cómo es la votación hoy 28 de julio

MasterChef 24/7: quiénes son los capitanes y cómo es la votación hoy 28 de julio

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Los habitantes se preparan para la Gala de la Prueba Semanal

Ernesto Laguardia revela en La Casa de los Famosos México cómo conoció a David Lynch antes de aparecer en Dune

La Casa de los Famosos México 2026: Fede Vigevani no podrá recibir votos aunque sea nominado

La Casa de los Famosos 2026: Masad Altamimi sorprende al confesar que tiene un hijo que no ve

DEPORTES

Erik Lira estaría muy cerca de dar el salto a Europa con histórico de Francia

Erik Lira estaría muy cerca de dar el salto a Europa con histórico de Francia

Óscar de la Hoya se lanza contra Canelo por menospreciar a David Benavídez por ser mexicoamericano

Debut en México de Rafa Márquez como DT sería lejos del Estadio Azteca

Julián Quiñones llega a Arabia Saudita como héroe tras el Mundial 2026 con México

Otro histórico de Italia se habría sumado a la pelea por el fichaje de Santi Giménez