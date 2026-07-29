La Casa de los Famosos 2026: Masad Altamimi sorprende al confesar que tiene un hijo que no ve

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Este martes 28 de julio fue un día relativamente tranquilo para los miembros de La Casa de los Famosos México 2026, ya que durante toda la mañana y tarde estuvieron relajándose y conectando entre todos con bromas, pláticas, anécdotas y más; y fue en uno de esos momentos que Masad Altamimi habló un poco de su vida privada.

El influencer árabe habló de cómo era su vida previo a dedicarse a las redes sociales y la creación de contenido, así como las actividades que realizaba en Arabia Saudita antes de mudarse a México. Y fue entonces cuando reveló que tenía un hijo en su país natal que no frecuenta.

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En la charla con Yanet García, Brianda y Ximena Herrera, Masad señaló que sí viaja a su país de visita, en ocasiones se queda algunos meses para estar con su familia y estar con su hijo.

¿Quién es el hijo de Masad Altamimi?

La presunta citación judicial que pondría a Masad Altamimi en riesgo de abandono en La Casa de los Famosos México (RS)

El influencer árabe confesó, en charla con Yanet García, Brianda y Ximena Herrera, por qué no ve a su hijo y la edad que tiene; las razones principales son la distancia y la separación con su madre, con quien vive en Arabia Saudita.

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Aunque no suele verlo seguido, Masad comentó que recientemente estuvo cuatro meses en su país natal antes de entrar a La Casa de los Famosos México, para estar con su hijo, aunque conmovido señaló que no puede traerlo porque vive con su madre desde hace años.

“Sí, sólo visitar. Antes de este programa, estuve cuatro meses para visitar a mi familia, porque tengo mi hijo allá”, precisó a la pregunta de si viajaba a Arabia. “Vive allá con su mamá, pero nos separamos hace casi siete años. Tiene nueve años, no puedo quitárselo”, agregó.

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¿A qué se dedicaba Masad Altamimi antes de mudarse a México?

(ig/masadaltamimi1)

Muchos fans se han preguntado a qué se dedicaba Masad Altamimi antes de convertirse en influencer y mudarse a México para crear contenido, y el propio árabe lo detalló esta tarde dentro del reality. Según sus palabras, Masad era ingeniero y trabajaba en una compañía petrolera, donde laboró casi 12 años.

Masad aseguró que era un trabajo muy pesado y estaba en el mar hasta 12 horas al día, por ello renunció y se dedicó a las redes sociales y los negocios, pese a que ganaba mucho dinero.

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“Sabes que mi trabajo era ingeniero, trabajaba en una compañía de petróleo en Arabia Saudita casi 12 años. Trabajaba en el mar como 12 horas al día en Arabia, de verdad mucho dinero pero súper cansado. Renuncié y mejor negocios y redes sociales; pero es muy bueno”, detalló.

Masad Altamimi en riesgo de abandonar La Casa de los Famosos México

Alejandra Tijerina y su novio Masad Altamimi (Foto: alejandratijerina)

Masad Altamimi enfrenta el riesgo de abandonar La Casa de los Famosos México apenas horas después de su estreno, porque una presunta citación judicial para el 30 de julio lo obligaría a presentarse ante autoridades en medio de acusaciones de violencia familiar y psicológica hechas por sus exparejas.

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La posibilidad de una salida forzada surge cuando apenas arranca la cuarta temporada del reality, que inició este 26 de julio. Si la comparecencia se confirma, el influencer tendría que dejar el programa de forma temporal o definitiva.

El señalamiento sobre la citación fue difundido por Gabo Cuevas en el programa Fórmula espectacular. El comunicador sostuvo que la situación ya genera tensión dentro de la producción por la incertidumbre sobre la permanencia del creador de contenido.

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Cuevas aseguró que Altamimi tendría al menos cuatro carpetas de investigación por delitos relacionados con violencia familiar y maltrato. Ese dato elevó la preocupación en las horas previas al estreno del programa.