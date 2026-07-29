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La Casa de los Famosos México 2026: Fede Vigevani no podrá recibir votos aunque sea nominado

La producción aclaró las reglas que aplican para el habitante infiltrado de la temporada

Fede Vigevani, joven, viste camiseta deportiva azul con rayas blancas; de fondo, dos pinturas de rostros de terror, uno de ellos invertido
Fede Vigevani, es el primer habitante infiltrado en la historia de La Casa de los Famosos México. (Fede Vigevani)
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Con la entrada de Fede Vigevani a La Casa de los Famosos México y su rol como habitante infiltrado ha despertado las dudas del publico en redes sociales sobre qué pasará si es nominado en alguna ocasión.

Esta primera semana dentro de La Casa de los Famosos México, Fede Vigevani fue el ganador de la prueba del líder, razón por la cuál no puede ser nominado por sus compañeros.

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Sin embargo, si en una siguiente nominación, Fede Vigevani sube a la placa de nominados los votos que reciba no serán contabilizados y tampoco se pasaran a otro habitante.

Los votos se contarán como nulos por parte de la producción, esto fue confirmado por Galilea Montijo, conductora del programa, durante el matutino “Hoy”.

“De hecho, en caso de que lo nominaran o algo, pues esos votos van a la basura porque él realmente no es un habitante”, señaló Galilea Montijo.

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Un hombre joven con sudadera azul mira un televisor con la miniatura de un payaso y el logo de La Casa de los Famosos México. Hay cámaras en el fondo.
Si Fede Vigevani llega a ser nominado, todos los votos hacía él serán nulos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vigevani entró como infiltrado, no como concursante

Fede Vigevani ingresó como el último de los 18 participantes durante la gala de estreno del reality el domingo 26 de julio.

Fue en ese momento cuando La Jefa y Galilea Montijo revelaron su verdadero papel: es el primer habitante infiltrado en la historia de La Casa de los Famosos México.

No compite por votos y no puede ser eliminado bajo las mismas reglas que sus compañeros.

Su permanencia en el programa es por tiempo limitado y su objetivo es realizar misiones secretas que el público le asigna vía WhatsApp.

Sus 17 compañeros desconocen por completo esta condición y conviven bajo la suposición de que todos compiten en igualdad de circunstancias.

Esta primera semana, la pregunta sobre las nominaciones quedó resuelta de forma anticipada: Vigevani ganó la Prueba de Líder y obtuvo inmunidad, por lo que no puede ser nominado en esta ronda.

Hombre con gorra y camiseta celeste frente al logo tridimensional "La Casa de los Famosos México" sobre un fondo degradado rosa y azul.
Los otros habitantes no conocen el rol de Fede Vigevani dentro de la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El público eligió su primera misión con 105,000 votos

La noche del estreno, en el canal oficial del programa en WhatsApp se presentaron tres opciones para definir la primera tarea del infiltrado: esconder el papel de baño, los sartenes o el café, el papel de baño arrasó con 105,000 votos.

La producción no precisó la frecuencia ni el número de misiones que Fede recibirá a lo largo de la temporada.

Fede Vigevani cumplió su misión de habitante impostor: así robó todo el papel higiénico en LCDLFM y espera caos (ViX)
Fede Vigevani cumplió su misión de habitante impostor: así robó todo el papel higiénico en LCDLFM y espera caos (ViX)

Ganó el liderato y anunció que regala la camioneta a Karina Torres

El lunes, Fede Vigevani ganó la Prueba de Líder “Movilidad inteligente”, una dinámica relacionada con realidad virtual. El premio incluyó inmunidad semanal, acceso a la Suite del Líder y una camioneta Leapmotor B10.

El beneficio generó críticas entre seguidores que cuestionaron si un infiltrado debía recibir los mismos premios que los concursantes regulares.

La respuesta de Vigevani desactivó el debate: compartió su deseo de regalarle la camioneta a Karina Torres. Galilea Montijo señaló durante el program “Hoy” que la producción autorizó el regalo.

Como líder de la semana, Vigevani obtiene inmunidad total: ningún habitante puede nominarlo durante los próximos días (RS)
Como líder de la semana, Vigevani obtiene inmunidad total: ningún habitante puede nominarlo durante los próximos días (RS)

El público eligió a Karina Torres como acompañante de Fede en la suite, donde ambos pasaron la noche y desataron el primer “shippeo” de la temporada.

Karina ya había dejado en claro su postura antes de entrar: “¿Qué crees que le voy a andar haciendo yo, hermana? Al contrario, yo soy la que me voy a colgar de él”.

En las primeras horas dentro de la casa, Karina le dijo a Gema Garoa: “Está guapísimo y me encantaría conocerlo. Está bien guapo, güey”.

Una vez en la suite, propuso una partida de billar para romper el hielo y le confesó al youtuber: “Andaba nerviosa. No somos del mismo cuarto”.

La participación de Fede en La Casa de los Famosos México es la primera en su estilo por lo que aún falta que la producción revelé aún más datos de como funciona su estancia por tiempo limitado.

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