Cruz Azul lanza primera oferta por César Montes: cómo va la negociación

El actual monarca de la Liga MX buscaría mantener su gran nivel competitico con el fichaje de los hermanos César y Alan Mintes en el Apertura 2026. REUTERS

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Cruz Azul presentó una oferta formal de 7 millones de euros más bonos al Lokomotiv de Moscú por el defensa mexicano César Montes, según informó Ike Carrera. La propuesta representa el primer acercamiento entre ambos clubes en el actual mercado de transferencias.

De acuerdo con la misma fuente, el Lokomotiv fijo su postura en un monto cercano a los 10 millones de euros como base para iniciar cualquier negociación por el jugador mexicano. Directivos del club ruso consideran que la diferencia entre lo ofrecido y lo solicitado todavía es considerable.

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A pesar de la distancia económica, fuentes cercanas a la negociación aseguran que el Lokomotiv mantiene disposición para continuar el diálogo con Cruz Azul. Las conversaciones siguen abiertas, aunque el acuerdo por el traspaso de César Montes aún no se concreta.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Cesar Montes during the warm up before the match REUTERS/Pedro Nunes

César Montes y su paso Rayados

El primer gol oficial en el Estadio BBVA marcó el inicio de una carrera profesional que llevaría al “Cachorro” Montes a consolidarse como figura en tres ligas distintas. Desde su debut en Rayados de Monterrey, el defensor no solo aportó en la ofensiva histórica del club, sino que también fue pieza clave en la obtención de títulos nacionales e internacionales.

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Durante su paso por el fútbol mexicano, el jugador logró consagrarse campeón tanto en la Liga MX como en la Liga de Campeones de la Concacaf, aportando solidez y liderazgo en la zaga. Estos logros allanaron el camino para su proyección internacional.

César Montes criticó el actuar de la directiva de Monterrey al impedir su salida al futbol de Europa (Foto: Instagram/@cjasib)

Trayectoria en España y Rusia

En 2022, la oportunidad de militar en el fútbol europeo se materializó con su llegada al RCD Espanyol en La Liga. Tras una etapa inicial de adaptación, el defensor continuó su recorrido en España al sumarse a la UD Almería, donde acumuló minutos en una de las ligas más exigentes del mundo.

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La temporada 2024 marcó otro hito con su fichaje por el Lokomotiv de Moscú. En el club ruso, el futbolista se consolidó como referente en la defensa, ganándose un lugar indiscutible en el once titular. Su desempeño fue señalado por la prensa especializada como determinante para la estabilidad defensiva del equipo.

El futbolista debutó profesionalmente con Rayados de Monterrey en 2015, anotando el primer gol en la historia del Estadio BBVA y participando en la conquista de dos títulos relevantes para el club. Posteriormente, su carrera lo llevó a España y Rusia, donde continuó acumulando experiencia y protagonismo en equipos de primera división.

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