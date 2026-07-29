El Alzheimer podría triplicarse en México hacia 2050: buscan retrasar su progresión con inteligencia artificial

Alzheimer en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El avance en la investigación sobre enfermedades neurodegenerativas ha encontrado un nuevo impulso gracias al trabajo de un equipo científico de la UNAM. Este grupo formará parte de un ensayo internacional que analizará diversas intervenciones en personas con Alzheimer en etapa temprana. La iniciativa pretende identificar estrategias que permitan ralentizar el deterioro cognitivo, combinando métodos con y sin medicamentos.

La coordinación de este proyecto recae en el Laboratorio de Investigación en Neurociencias y Enfermedades Neurodegenerativas (LINEN), adscrito a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Bajo la dirección de Luis Oskar Soto Rojas, cuenta con el respaldo de la Alzheimer Association, organización con sede en Estados Unidos dedicada a promover el estudio de nuevos tratamientos y mecanismos asociados a estas patologías.

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En México, la presencia de esta enfermedad alcanza cerca de un millón y medio de personas. Las proyecciones indican que este número podría triplicarse hacia 2050, fundamentalmente por el envejecimiento de la población. Esta tendencia manifiesta la urgencia de nuevas alternativas clínicas y terapéuticas.

UNAM busca retrasar los síntomas del Alzheimer

El ensayo, que se desarrollará hasta 2029, fue diseñado como un estudio multicéntrico, lo que implica la colaboración entre diversas instituciones nacionales vinculadas a la salud pública. Entre ellas destacan el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el de Geriatría, el de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, el de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” y el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.

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La fase inicial del estudio contempla la aprobación ética, seguida por el reclutamiento de entre 100 y 120 personas que se encuentren en el comienzo de la enfermedad. Los participantes serán sometidos a distintos tipos de intervención, tanto farmacológicas como no farmacológicas.

Entre las alternativas no medicamentosas, se evaluará el impacto del ejercicio físico sobre el sistema nervioso. De acuerdo con Soto Rojas, la actividad corporal contribuye a disminuir la inflamación, reduce el estrés oxidativo y promueve la liberación de mioquinas, moléculas que inciden positivamente en el estado de ánimo y la salud cerebral.

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El panorama del Alzheimer en México muestra que 1.5 millones de personas viven con la enfermedad, con una proyección de triplicar los casos para 2050, y detalla las innovaciones de un estudio clínico nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un segundo enfoque contempla el uso de creatina monohidratada como suplemento alimenticio. Esta sustancia, utilizada tradicionalmente para aumentar la masa muscular, ha demostrado efectos beneficiosos sobre la memoria y otras funciones cognitivas. Su bajo costo la perfila como una opción accesible para mejorar la calidad de vida en adultos mayores.

La investigación no se limita solo a los tratamientos sino también a la búsqueda de biomarcadores que permitan detectar precozmente el Alzheimer. El especialista mencionó la importancia de identificar señales genéticas, como la variante APOE ε4, cuya presencia multiplica el riesgo de desarrollar la enfermedad.

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Inteligencia artificial, una herramienta clave para la investigación

El trabajo del LINEN se apoya en tecnologías avanzadas, incluyendo la resonancia magnética cerebral, el análisis sanguíneo de biomarcadores, estudios genéticos y el uso de inteligencia artificial. Estas herramientas permitirán comprender cómo responde el cerebro a los diferentes tratamientos y, a largo plazo, podrían facilitar diagnósticos más certeros y personalizados.

Mientras tanto, los investigadores continúan analizando en modelos animales los procesos que desencadenan la inflamación y la muerte neuronal, fenómenos que ocurren de forma progresiva en estos padecimientos. La acumulación anómala de proteínas y el estrés oxidativo son algunas de las rutas bajo estudio, con el objetivo de diseñar estrategias que puedan frenar la progresión de la enfermedad.

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Actualmente, los medicamentos disponibles ofrecen un alivio temporal, ya que las causas van más allá de la simple disminución de neurotransmisores. Por esa razón, la apuesta por estrategias combinadas, como el ejercicio y los suplementos alimenticios, representa una vía prometedora para abordar el Alzheimer desde distintas perspectivas.