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¿Cuántos partidos se perderá César Montes en el Mundial 2026? Aguirre ya perfila a su reemplazo para enfrentar Corea del Sur

La baja llega en un momento clave para el equipo dirigido por Javier Aguirre

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(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Selección Mexicana perderá a uno de sus defensores titulares para el segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

César Montes fue expulsado en los minutos finales de la victoria sobre Sudáfrica y no podrá estar disponible para enfrentar a Corea del Sur, un encuentro que podría ser determinante en la pelea por el liderato del sector.

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La baja llega en un momento clave para el equipo dirigido por Javier Aguirre, que comenzó con triunfo su participación mundialista y ahora se prepara para medirse a una selección surcoreana que llega presionada por enfrentar al anfitrión del torneo.

La expulsión de Montes deja una baja sensible para el Tri

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

Cuando el triunfo mexicano parecía sentenciado, Montes vio la tarjeta roja directa tras derribar a Khuliso Mudau en una jugada de peligro durante el tiempo agregado. La acción obligó al árbitro a expulsar al zaguero, quien automáticamente quedó suspendido para el siguiente compromiso.

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De acuerdo con el Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA, una tarjeta roja directa implica un partido de suspensión, por lo que el defensor no podrá jugar ante Corea del Sur.

Aunque la Comisión Disciplinaria tiene la facultad de ampliar el castigo dependiendo de lo asentado en el informe arbitral, la infracción cometida por el mexicano no apunta, en principio, a una sanción mayor.

Si la FIFA no determina una medida adicional, Montes estaría de regreso para el último encuentro de la fase de grupos frente a Chequia.

Edson Álvarez apunta a ocupar su lugar en la defensa

(REUTERS/Hannah Mckay)
(REUTERS/Hannah Mckay)

La ausencia del “Cachorro” obligará a Aguirre a mover piezas en una zona donde había encontrado estabilidad. Todo indica que Edson Álvarez retrasará su posición para formar la pareja de centrales junto a Johan Vásquez.

Tras el partido, el técnico mexicano explicó que había decidido utilizar a Erik Lira en el mediocampo debido a que Álvarez llegó al Mundial tras una recuperación física que limitó su actividad con el Fenerbahce. Sin embargo, la expulsión de Montes modificó el panorama.

“Es difícil porque Edson terminó de central por la expulsión de César. Me decanté por Lira porque Edson vino después de su cirugía con sólo tres o cuatro minutos de juego en el Fenerbahce. Ahora con la tarjeta roja de César es muy probable que él juegue de central”, señaló Aguirre en conferencia de prensa.

México enfrentará a Corea del Sur el próximo 18 de junio en el Estadio Guadalajara, en un partido que podría acercar al conjunto nacional a los octavos de final y definir gran parte del rumbo del Grupo.

La única certeza para el Tri es que deberá afrontar ese compromiso sin uno de los hombres que habían sido inamovibles en la defensa durante los últimos meses.

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