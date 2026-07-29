Murió Kavinsky: así fue la vez que el DJ convirtió Paseo de la Reforma en la fiesta electrónica más grande del mundo

El DJ francés Kavinsky, cuyo nombre real era Vincent Belorgey, fue hallado muerto la noche del martes 28 de julio en su domicilio de París. Tenía 50 años, el artista encabezó la fiesta de Año Nuevo 2025-2026 en la Ciudad de México, el evento de música electrónica con mayor asistencia registrada en la historia: más de 250,000 personas en Paseo de la Reforma.
Más de 250,000 personas lo vieron actuar en la fiesta electrónica más grande del mundo
El 31 de diciembre de 2025, la avenida Paseo de la Reforma se transformó en un escenario sin precedente. La jefa de Gobierno Clara Brugada y la Secretaría de Cultura de la CDMX confirmaron que la celebración de fin de año superó cualquier cifra registrada antes en eventos de música electrónica a nivel mundial. El evento fue gratuito y sin incidentes mayores.
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Kavinsky encabezó un cartel que incluyó a MGMT en formato DJ set, Arca DJ Set, Mariana BO, 3BallMTY, VEL y Ramiro Puente, con propuestas que abarcaron desde el electro-pop y el techno hasta fusiones urbanas y experimentación sonora.
Su actuación en la capital mexicana fue una experiencia audiovisual construida sobre secuencias rítmicas y texturas de sintetizadores analógicos. La estética de neón y la energía cinematográfica que caracterizan su trabajo convirtieron Reforma en una extensión de los escenarios nocturnos que pueblan su discografía.
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De actor a zombi retrofuturista: la historia de Vincent Belorgey
Nacido en 1976 en el departamento de Sena-Saint Denis, en las afueras de París, Belorgey comenzó su vida artística en la actuación antes de volcarse a la música en 2005. El giro lo propició su amigo, el director francés Quentin Dupieux, quien le regaló una computadora que ya no usaba.
A partir de ese momento, construyó uno de los universos conceptuales más reconocibles de la electrónica europea: el de un zombi de piel azul y ojos rojos que, según la mitología que el propio artista desarrolló, resucitó en 2006 tras estrellarse con su Ferrari Testarossa en 1986. Ese personaje ficticio acompañó todas sus portadas y su iconografía visual.
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“Nightcall”, el tema que lo llevó de París a las pantallas globales
La carrera de Kavinsky despegó en la primera década de los 2000 con sencillos y EPs que llamaron la atención de la escena electrónica internacional. En 2010 lanzó Nightcall, una pieza construida sobre sintetizadores oscuros y melancólicos que al año siguiente se popularizó en todo el mundo al incluirse en la banda sonora de Drive (2011), la película dirigida por Nicholas Winding Refn y protagonizada por Ryan Gosling.
El tema se convirtió en un referente generacional del synthwave, subgénero de la electrónica inspirado en la estética retrofuturista y los sonidos de los años ochenta.
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Tres álbumes y una aparición en los Juegos Olímpicos de París
A lo largo de su trayectoria, Belorgey publicó tres álbumes: Nightcall (2010), OutRun (2013) y Reborn (2022). OutRun reforzó el vínculo entre su música y el imaginario de los videojuegos y filmes de acción de los ochenta. Al momento de su muerte, acumulaba 4,2 millones de oyentes mensuales en Spotify.
Su último gran reconocimiento internacional llegó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó una nueva versión de Nightcall junto a la banda francesa Phoenix y la cantante belga Angèle, en una actuación celebrada por medios de todo el mundo.
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La policía francesa encontró al artista sin vida en su residencia de Sena-Saint Denis durante la noche del martes 28 de julio. Según el diario Le Parisien, que confirmó la noticia este miércoles 29 de julio, las autoridades investigan un posible accidente cerebrovascular como causa del fallecimiento. En los días previos, Belorgey había padecido dolores de cabeza persistentes.
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