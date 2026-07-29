Kenia Lechuga y Alexis López le dan a México su primera medalla de oro del día en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Desde temprano en la madrugada, la delegación mexicana continúa con los buenos resultados en Santo Domingo, (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

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Kenia Lechuga y Alexis López arrancaron con todo la jornada de este miércoles en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 al conseguir la medalla de oro en la prueba de Mixed Double Sculls 2x, tras finalizar la competencia con un tiempo de 6:54.11.

Con este resultado, la delegación mexicana acumula más logros, luego de una destacada jornada el martes en la que los representantes nacionales obtienen un total de 53 medallas.

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Desarrollo de la competencia

La dupla consiguió la primera medalla de oro del día para la delegación mexicana. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Kenia Lechuga volvió a destacar en el remo, ahora en compañía de Alexis López. La dupla mexicana dominó la competencia de principio a fin y cruzó la meta con un tiempo de 6:54.11, asegurando el primer lugar en la prueba.

La medalla de plata quedó en manos del equipo de República Dominicana, que marca un tiempo de 7:07.14, mientras que el tercer lugar lo obtuvo la pareja de Venezuela, con un registro de 7:20.37.

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La actuación de Lechuga y López confirma el buen momento que vive el remo mexicano, donde ambos mostraron coordinación y fuerza durante toda la competencia, sin ceder la ventaja en ningún momento.

Con este resultado, México suma una medalla más a su cosecha y mantiene a la delegación entre las protagonistas del certamen.

Kenia Lechuga consigue su segundo oro en Santo Domingo 2026

Kenia Lechuga destaca con dos medallas de oro. (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

La mexicana Kenia Lechuga reafirma su posición como referente del remo nacional al conquistar la medalla de oro en la prueba individual W1x durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Durante la competencia, la remista nacional controló la prueba de principio a fin y completó el recorrido con un tiempo de 7:54.49 minutos, donde poco a poco se fue distanciando de sus rivales, dejando atrás por más de 16 segundos a la cubana Loraidis Echevarría, quien obtuvo la medalla de plata, mientras que la venezolana Kimberlin Meneses cruzó a meta a más de 18 segundos de la mexicana y se quedó con el bronce.

Este triunfo tuvo un significado especial para Lechuga, ya que una cirugía de cadera le impidió competir en San Salvador 2023, donde buscaba revalidar los títulos obtenidos en Barranquilla 2018 en las pruebas W1x y LW2x.

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Ahora, la atleta suma esta medalla a su regreso a la competencia regional, consolidando su trayectoria internacional.

Remo mexicano domina en Santo Domingo 2026

El remo ha destacado en la presente edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (REUTERS/Leah Millis)

El remo ha sido una de las disciplinas que más ha aportado para la delegación mexicana en el medallero con un total de 12 preseas, repartidas en 7 de oro, 3 de plata y 2 de bronce.

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A continuación, te presentamos cuáles son las medallas que México ha conseguido en esta disciplina hasta ahora:

Oro

Alexis López: Sculls Individual M1X

Aylin Ibarra y Melissa Márquez: Sculls Dobles LW2X Peso Ligero

Kenia Lechuga: Sculls Individual W1X

Aylin Ibarra y Melissa Márquez: Sculls Dobles W2X

Rafael Mejía y Maite Arrillaga: Mixto Dobles CoxLess 2-

Kenia Lechuga y Alexis López: Sculls Dobles Mixto 2X.

Equipo femenil cuáduple Sculls W4X.

Plata

Alexis López y Andre Simsch: Sculls Dobles M2X

Maite Arrillaga y María García: Coxless Pair Femenino W2-

Bronce

Rafael Mejía y Roberto Ahumada: Sculls Dobles Peso Ligero LM2X.

Hugo Reyes y Jordy Gutiérrez: Coxless Pair Varonil M2

Con más preseas en disputa durante esta jornada, México seguirá buscando sumar más medallas dentro del remo.