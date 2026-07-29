México
Agregar Infobae enGoogle

Arantza Ruiz acusa a Mariana Ochoa de quitarle el mérito en el desayuno en LCDLFM: “Disfrútenlo en el cine”

Arantza Ruiz dijo que no puede creer que esté harta en el segundo día de la competencia

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
Guardar

Apenas en su segundo día de convivencia, La Casa de los Famosos México 2026 ya dejó ver los primeros conflictos entre sus habitantes. La cocina se convirtió en el escenario de los primeros roces de la temporada: Arantza Ruiz acusó a Mariana Ochoa de adjudicarse el mérito de un desayuno que ella había preparado durante la madrugada, mientras que Cynthia Klitbo protagonizó dos encontronazos con Masad Altamimi por el reparto de la comida.

¿Qué pasó entre Arantza y Mariana Ochoa?

La actriz descubrió que Mariana Ochoa ofreció a sus compañeros los ingredientes del desayuno como si ella los hubiera picado, lo que detonó su molestia. (LCDLFM)

Arantza Ruiz le explicó a Fede Vigevani la madrugada de este miércoles la secuencia de lo que ocurrió en la cocina por la mañana: según ella, se desveló con insomnio y aprovechó para picar toda la verdura del desayuno.

PUBLICIDAD

Por la mañana llegó Mariana Ochoa a la cocina y comenzó a ofrecer los ingredientes a los compañeros como si ella los tuviera listos: “¿Quieres huevito? Ya tengo el jitomate y el huevo aquí.”

Arantza decidió no confrontarla directamente pero le lanzó una pista: le dijo que el jitomate ya tenía una rebanada y que no le pusiera más sal porque le iba a quedar salado. “Entonces como que se dio cuenta de que ya lo hice yo”, relató Ruiz.

PUBLICIDAD

La reacción de Ochoa fue decirle: “Quédate sin pico”, lo que Arantza interpretó como una forma de quitarle el mérito del trabajo.

“Ay, qué hueva, güey. Como que eso me da hueva”, dijo Ruiz. Fede Vigevani, que escuchaba la conversación, le preguntó dos veces si había dicho “Mariana” para que quedara claro frente a las cámaras.

Arantza lo confirmó y remató: “Disfrútenlo en el cine, porque si lo dije es porque no tengo miedo de decirlo.”

Arantza Ruiz le contó a Fede Vigevani que se desveló con insomnio para picar todo el desayuno y que Mariana Ochoa se llevó el crédito por la mañana, lo que le molestó. (LCDLFM)

La actriz cerró con una frase que resumió su estado de ánimo al segundo día: “Soy un pan o ya estoy hasta la madre. Y no puedo creer que estoy hasta la madre al día dos, güey.”

Sus compañeros presentes intentaron quitarle importancia al episodio diciéndole que era algo momentáneo.

Cynthia Klitbo le llama la atención a Masad por servir demasiada comida

El mismo martes, Cynthia Klitbo protagonizó el primer encontronazo por la comida de la temporada. Durante el desayuno grupal, la actriz de 59 años notó que algunos habitantes se estaban sirviendo porciones grandes antes de que todos hubieran comido y lanzó una advertencia general: “Oigan, faltamos varios, no se atasquen.”

Acto seguido se dirigió directamente a Masad Altamimi: “Masad, faltamos un ching*, es que es para todos, porque entonces no alcanza, cocinamos para todos, si sirves tanto no alcanzamos los que no hemos comido.”

Altamimi respondió que su plato era “chiquito” y que lo que estaba sirviendo era para una compañera. Klitbo mantuvo su postura: “Le serviste como si pesara 18 kilos, hay que alimentar a la anoréxica, no mames.”

Cynthia Klitbo y Masad Altamimi discuten por la comida
Cynthia Klitbo protagoniza el primer pleito por la comida en contra de Masad Altamimi (Captura de pantalla )

El segundo encontronazo ocurrió más tarde. Klitbo le contó a Mariana Ochoa en el baño que mientras cocinaba para todos, Masad se acercó a recriminarle por un ingrediente que había agregado a la preparación: “Llega Masad bien emputad*. ‘¿Por qué pones si yo no come?’, yo no soy tu adivina, no soy tu chef.”

Ambas coincidieron en que cada habitante debe hacerse responsable de sus propias necesidades alimentarias. Klitbo fue directa: “Y esa costumbrita que tienen de que las mujeres somos gatas a mí no me gusta.” Ochoa añadió: “Desgraciadamente hay países donde todavía pasa, pero estamos en México donde hay igualdad.”

Los dos conflictos ocurren justo cuando arranca la prueba semanal del presupuesto, la dinámica en la que los 18 habitantes trabajan en equipo para obtener el dinero completo para la despensa. Si no la completan, el presupuesto se reduce a la mitad. La mecánica cambia cada semana entre pruebas físicas, de habilidad, memoria o resistencia.

La comida es históricamente uno de los detonadores de tensión más frecuentes dentro del reality, porque afecta a todos los habitantes por igual y pone a prueba tanto la convivencia como las diferencias de carácter y costumbres.

Con apenas dos días de iniciada la temporada, los roces en la cocina ya dejaron ver las primeras fracturas entre algunos de los 18 participantes que competirán durante 10 semanas por el premio de 4 millones de pesos.

Temas Relacionados

Arantza RuizMariana OchoaLa Casa de los Famosos México 2024La Casa de los Famosos México 4mexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jaguar en Ixtapan de la Sal: refuerzan búsqueda con drones y cámaras trampa en Rancho San Diego tras tres semanas de operativo

Autoridades exhortan a los habitantes a reportar cualquier avistamiento y evitar acercarse al felino

Jaguar en Ixtapan de la Sal: refuerzan búsqueda con drones y cámaras trampa en Rancho San Diego tras tres semanas de operativo

Temblor hoy 29 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 29 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio sigue en vivo la primera nominación, alianzas y traiciones

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio sigue en vivo la primera nominación, alianzas y traiciones

Murió Kavinsky: así fue la vez que el DJ convirtió Paseo de la Reforma en la fiesta electrónica más grande del mundo

El autor de Nightcall, el tema de la película Drive de Ryan Gosling, se presentó ante 250,000 personas en Ciudad de México para recibir el 2026

Murió Kavinsky: así fue la vez que el DJ convirtió Paseo de la Reforma en la fiesta electrónica más grande del mundo

La cena romántica de Masad y Brianda en La Casa de los Famosos México 2026: confesiones de matrimonio, un vals y los “celos” de Wendy Guevara

Durante la cena, Masad confesó por qué terminó su matrimonio

La cena romántica de Masad y Brianda en La Casa de los Famosos México 2026: confesiones de matrimonio, un vals y los “celos” de Wendy Guevara
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan foto inédita de “El Mencho” de joven, antes de fundar el CJNG y convertirse en el narco más buscado de México

Revelan foto inédita de “El Mencho” de joven, antes de fundar el CJNG y convertirse en el narco más buscado de México

Detienen a “El 20” del Cártel de Sinaloa: lo ligan a Culiacanazos y a la muerte de cinco militares

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 28 de julio: pareja de líder de Los Cuinis se declaró culpable en EEUU

Detienen a presunto integrante del “Tren de Aragua” por extorsión en la Gustavo A. Madero

FGR dicta prisión preventiva para “El Tío“, miembro de la facción de ”Los Chapitos”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio sigue en vivo la primera nominación, alianzas y traiciones

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio sigue en vivo la primera nominación, alianzas y traiciones

Murió Kavinsky: así fue la vez que el DJ convirtió Paseo de la Reforma en la fiesta electrónica más grande del mundo

La cena romántica de Masad y Brianda en La Casa de los Famosos México 2026: confesiones de matrimonio, un vals y los “celos” de Wendy Guevara

Resurge video de Cazzu con Nodal en el que revela cómo prefería que lo llamara: “No le gusta que le diga por su nombre”

Brianda Deyanara y Ryan Hoffman: así fue su relación y el escándalo que los hizo virales

DEPORTES

Hijo de Julio César Chávez habría secuestrado 13 días a su exnovia, según nuevas revelaciones: “Me querían muerta”

Hijo de Julio César Chávez habría secuestrado 13 días a su exnovia, según nuevas revelaciones: “Me querían muerta”

Futuro incierto: Checo Pérez y Cadillac lejos de pelear por podios tras las vacaciones de verano

Santiago Sandoval se fractura y termina su participación con la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial Concacaf

Erik Lira estaría muy cerca de dar el salto a Europa con histórico de Francia

Óscar de la Hoya se lanza contra Canelo por menospreciar a David Benavídez por ser mexicoamericano