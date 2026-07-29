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La cena romántica de Masad y Brianda en La Casa de los Famosos México 2026: confesiones de matrimonio, un vals y los “celos” de Wendy Guevara

Durante la cena, Masad confesó por qué terminó su matrimonio

La cena romántica de Masad y Brianda en La Casa de los Famosos México 2026
La cena romántica de Masad y Brianda en La Casa de los Famosos México 2026
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La primera cena romántica de La Casa de los Famosos México 2026 terminó con un vals, una confesión sobre un matrimonio roto y Wendy Guevara al borde de los celos desde el exterior.

Masad Altamimi y Brianda Deyanara compartieron este martes 28 de julio una velada íntima que la producción preparó en un espacio decorado especialmente para ellos, con menús personalizados y un túnel misterioso como entrada. Lo que comenzó como un beneficio del juego terminó siendo uno de los momentos más comentados de los primeros días de la temporada.

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La cena fue posible gracias a una de las cinco llamadas del teléfono rojo de la noche del estreno. Flor Vigna contestó la llamada de Mario Bezares y tuvo el poder de elegir a dos compañeros para una velada a solas. Eligió a Masad y a Brianda, una decisión que en ese momento pareció aleatoria y que tres días después produjo el primer momento romántico de la temporada.

(Capturas de pantalla)
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Brianda llegó a la cena sin preparación: “Jefa, nos hubieran avisado el día. Yo vengo sin uñas, sin zapatos, no me maquillé. No me pasé el cepillo”, dijo al entrar al espacio. Masad respondió sin dudar: “No pasa nada.”

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Un menú personalizado, un matrimonio roto y un hijo que nadie esperaba

La Jefa recibió a los dos habitantes con un menú pensado para cada uno.

Para Brianda: costillas barnizadas con salsa de barbacoa, papas a la francesa con finas hierbas, elotes cocinados por más de 48 horas y un strudel de manzana en masa filo, acompañados de una copa de vino francés de Burdeos, un trivarietal de cabernet sauvignon, merlot y pinot noir.

Para Masad, comida típica de Arabia Saudita: humus, pan pita, aceitunas y agua natural, de acuerdo con su religión y dieta.

(Capturas de pantalla)
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Ya en confianza, Masad le preguntó a Brianda si tenía novio. Ella confirmó que está soltera. Brianda le devolvió la pregunta sobre su matrimonio pasado y él abrió una de las revelaciones más personales de los primeros días de la temporada:

“Con mi esposa viví cuatro años y me separé hace siete años. Pero cuando nos separamos tuvimos problemas de negocios con nuestras familias. Las dos familias nos pidieron que nos separáramos. Tuvimos problemas por seis meses”.

Masad ya había revelado a sus compañeros dentro de la casa que tiene un hijo, dato que los dejó sorprendidos cuando lo mencionó por primera vez.

La conversación derivó hacia el juego. Brianda fue la primera en confesar su estado de ánimo dentro de la casa: “Hasta hoy me sentí un poquito más acoplada con todos, porque los otros me sentía como que no sabía, soy muy penosa en todo. Pero todos son muy lindos, ¿no te parece?”

(Capturas de pantalla)
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Masad respondió con una pregunta directa: “Yo tengo miedo mañana, después de las nominaciones. ¿Tú prefieres salir nominada esta semana o la última?” Brianda no dudó: “A mí me encantaría en la última semana.”

Masad ofreció su lectura sobre cómo funciona el voto del público: “¿Sabes por qué? Porque es La Casa de los Famosos México, es la más fuerte en todo el mundo, entonces esto es tu oportunidad.” Y agregó su teoría sobre lo que el público castiga: “¿Qué hacen en casa? Esta persona no hace nada, esta persona hace ruido, esta persona duerme todo el día, es sucio o es un mueble.”

El vals, la mano en la cintura y los “celos” de Wendy Guevara

Al terminar la cena, Brianda descubrió que Masad no sabe bailar y le propuso que practicaran un poco antes de cerrar la velada. Masad aceptó. Mientras él pasaba la mano por la cintura de ella y Brianda intentaba mostrarle los pasos básicos del vals, Wendy Guevara observaba desde fuera y no pudo contenerse.

(Capturas de pantalla)
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“Masad se ve muy sensual… ¡¿Qué van a hacer?!”, dijo la ganadora de la primera temporada al verlos moverse. La escena siguió y Wendy subió la temperatura de sus comentarios: “¿Se van a quitar la ropa? Eso sí es como para enamorarse, yo no estuviera enamorada, estuviera ca… Conozco a alguien que no estaría soportando esta imagen.”

Así reaccionaron los internautas

La velada entre ambos habitantes generó una conversación inmediata en redes sociales. Estas son algunas de las reacciones más comentadas:

  • “Sí me está gustando el shipeo entre Brianda y Masad”.
  • “Masad y Brianda los vi en la cena y enamorados”.
  • “Masad diciéndole a Brianda cómo nominar. Por lo que veo sí está prestando atención”.
  • “Masad y Brianda bailando en la cena romántica”.
  • “El equipo de trabajo de Brianda Deyanara viendo cómo su primera gran jugada dentro de la casa es bailar un vals en la cena con el árabe”.
  • “Qué horrible que quieran hacerle ship a la pobre Brianda con Masad, no mam*n”.
  • “Súper forzado, la peor cita de la chiquita”.

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