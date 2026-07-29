Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 29 de julio

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,9 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,28% respecto al precio de cierre anterior de 19,84 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró una subida del 0,22%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -7,41%.

El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mantenido una tendencia positiva durante el último día, marcando un avance en su cotización.

La volatilidad actual se sitúa en 3,2%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,57%, lo que sugiere un período de estabilidad en el mercado cambiario.

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