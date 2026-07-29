Piden eliminar a Ese Pérez de LCDLFM 2026 tras comentarios transfóbicos a Karina Torres: “Qué desubicado”

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La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México vivió un nuevo episodio de controversia cuando Ese Pérez sumó críticas por sus recientes comentarios dirigidos a Karina Torres.

El creador de contenido ya había sido objeto de señalamientos por su actitud hacia Yanet García, pero en esta ocasión, las redes sociales amplificaron la indignación y pidieron su salida del reality.

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Un sector importante de la audiencia manifestó su desacuerdo ante lo que consideraron comentarios discriminatorios y transfóbicos hacia Karina Torres.

Los comentarios de Ese Pérez hacia Karina Torres y la respuesta en redes

Ese Pérez se enfrentó a una avalancha de reprobación luego de emitir preguntas y comentarios considerados ofensivos por los televidentes.

Todo comenzó en una plática en donde Ese Pérez le preguntó: “Oye, ¿y ya te cortaste....?".

El creador de contenido aseguró que buscará llegar lejos con su humor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo anterior haciendo referencia a si Karina ya se había sometido a una vaginoplastía. Ante esto, la influencer reaccionó de manera normal y le explicó que no lo haría porque no le gustaría perder sensibilidad en la zona en el momento de un encuentro sexual.

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Moisés Peñaloza intervino en la conversación dando a notar que el influencer fue muy directo con la pregunta a lo que la integrante de Las Perdidas señaló:“Ni un ¿cómo te llamas?“.

En tono de broma los integrantes le aconsejaron a Karina que lo nominara este miércoles 29 de julio.

Varios internautas calificaron su actitud como “desubicada” y “discriminatoria”, mientras que otros advirtieron los límites del respeto en espacios televisivos de convivencia.

La influencer ya cambió de look y este es el resultado final (X/soykaritorres)

No solo se trató de una pregunta incómoda. Ese Pérez también fue criticado por bromear acerca de compartir la suite con Fede Vigevani, insinuando que dormiría “con un hombre”, lo que los seguidores interpretaron como una burla hacia la identidad de género de Karina Torres.

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Los comentarios en redes sociales reflejaron el clima general:

“Esto claramente está mal”

“Ya sabemos quién debe largarse ridículo”

“Qué atrevido y mal gusto de pregunta”

“Qué desubicado ese tipo”

De esta manera, la presión en redes sociales aumentó hasta convertirse en una tendencia que exigía que la producción del programa tomara medidas. Muchos fans consideraron que este tipo de conductas deberían tener consecuencias dentro del reality.

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El creador de contenido fue confirmado para el reality de Televisa (Jovani Pérez/Infobae)

Qué ocurrió con Yanet García: antecedentes de polémicas recientes

La controversia de Ese Pérez no se limitó al caso de Karina Torres. Días atrás, el influencer desató una reacción similar por comentarios hacia Yanet García, conocida como “La Chica del Clima”.

Durante una de las primeras dinámicas del reality, Ese Pérez lanzó la frase: “Venga amor, por los niños, si ganas vendemos la troca y te embarazo”, lo que provocó incomodidad en el set y un inmediato rechazo en redes.

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El Tiktoker es señalado por perseguir a la Chica del Clima en La Casa de los Famosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio más comentado tuvo lugar en el baño de la casa, donde Ese Pérez, en tono de broma, le pidió a Yanet García que le escupiera en las manos mientras ella terminaba de lavarse los dientes.

Aunque Yanet solo se sonrojó y el momento pareció no trascender en la convivencia directa, la situación se viralizó y dividió opiniones en la audiencia.

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En plataformas digitales, la reacción fue contundente.

“Ya no es gracioso lo que hace Ese Pérez, debería respetar más a Yanet”, escribieron usuarios, mientras que otros defendieron que todo ocurrió en un ambiente de confianza entre los participantes. Sin embargo, la mayoría coincidió en que los límites del humor habían sido rebasados.

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El fragmento en el que Ese Pérez hace la petición a Yanet García continuó circulando, generando debates sobre el respeto y la convivencia en la televisión abierta. Hasta el momento, la producción del reality no había emitido ningún posicionamiento oficial sobre lo sucedido.