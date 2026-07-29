EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 29 de julio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará la Mañanera del Pueblo de este miércoles desde Palacio Nacional . Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México .

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