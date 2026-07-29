EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 29 de julio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará la Mañanera del Pueblo de este miércoles desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.
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