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Pensión Bienestar 2026: últimas letras que recibirán su pago del 27 al 31 de julio

Los depósitos se distribuyen de forma escalonada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario

El periodo de pagos de la Pensión del Bienestar terminará el próximo 31 de julio (gobierno de México)
El periodo de pagos de la Pensión del Bienestar terminará el próximo 31 de julio (gobierno de México)
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Esta semana se terminará el periodo de pagos de la Pensión del Bienestar correspondiente al bimestre julio-agosto, y es por eso que a continuación te decimos qué adultos mayores son los que reciben su depósito del 27 al 31 de julio.

Cabe recordar que la dispersión de los recursos comenzó desde el pasado 6 de julio y se ha llevado de forma escalonada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario o beneficiaria.

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Además de seguir el orden mencionado, los derechohabientes pueden cobrar el dinero de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco Bienestar. Este 2026, cada participante recibe bimestralmente 6,200 pesos.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

¿Quiénes son las últimas letras en recibir el pago de julio de la Pensión Bienestar?

Según lo establecido por el calendario oficial, los adultos mayores que cobran la Pensión Bienestar del 27 al 31 de julio son aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

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Quienes tienen apellidos que inician con la letra S recibirán el depósito el lunes 27 de julio de 2026. Para los apellidos que empiezan con T, U o V, la transferencia se hará el martes 28 de julio. Finalmente, los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con W, X, Y o Z podrán contar con el dinero desde el miércoles 29 de julio.

  • Letra S: Lunes 27 de julio 2026.
  • Letra T, U, V: Martes 28 de julio 2026.
  • Letras W, X, Y, Z: Miércoles 29 de julio 2026.
  • Jueves 30 y viernes 31 de julio 2026: Sin depósito, pero los beneficiarios pueden acudir con su tarjeta al Banco del Bienestar más cercano para retirar su dinero

Finalmente, durante el jueves 30 y viernes 31 de julio no se programan depósitos nuevos. Sin embargo, quienes ya hayan recibido su pensión pueden acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar para realizar retiros con su tarjeta. Es importante recordar que el dinero permanece disponible para su uso posterior, sin riesgo de que se pierda si no se retira de inmediato.

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¿Cómo saber si ya me llegó la pensión?

La aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible tanto en Google Play Store como en App Store, permite a las personas beneficiarias consultar su saldo y movimientos directamente desde dispositivos Android o iOS. El sistema asegura la protección de los datos personales y ofrece acceso inmediato a la información financiera.

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Además, quienes prefieren la atención presencial pueden acudir a los cajeros automáticos del Banco del Bienestar. Allí, es posible revisar el saldo de la tarjeta siguiendo las indicaciones que muestra el sistema una vez insertado el plástico.

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El calendario oficial brinda a los beneficiarios la fecha exacta de pago de las pensiones, lo que facilita la planificación y elimina la incertidumbre sobre la disponibilidad de los fondos.

  1. Consultar el saldo y movimientos a través de la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store para dispositivos Android o iOS.
  2. Revisar el saldo directamente en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, insertando la tarjeta y siguiendo las instrucciones del sistema.
  3. Consultar el calendario oficial de pagos, donde se indica el día exacto en que se realiza el depósito de la pensión.

Finalmente, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Leticia Ramírez, titular de la misma.

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