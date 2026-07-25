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Chivas arranca obras de su nuevo complejo deportivo

El club rojiblanco ya puso en marcha la construcción de su nuevo complejo deportivo para el primer equipo

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El equipo más popular de México festeja un año más de vida.
Se planea que solo el primer equipo entrene ahí . (TW Chivas)

Chivas ha puesto en marcha uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de su historia reciente.

El club rojiblanco comenzó las obras de un nuevo complejo deportivo que estará ubicado en los alrededores del Estadio Akron y que busca modernizar las instalaciones destinadas al primer equipo.

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La iniciativa también contempla la construcción de un vivero de césped para garantizar el mantenimiento de sus canchas, como parte de un plan integral que pretende colocar al Guadalajara entre las instituciones con mejores condiciones de entrenamiento en el futbol mexicano.

Estas serían las características del Centro de Alto Rendimiento

La directiva del Club Deportivo Guadalajara inició oficialmente la construcción de un Centro de Alto Rendimiento (CAR) que se convertirá en la nueva casa de entrenamiento del primer equipo.

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El complejo estará situado junto al Estadio Akron, lo que permitirá concentrar en un mismo espacio la preparación deportiva, médica y logística de la institución.

El proyecto contemplaría la creación de diversas canchas de entrenamiento, gimnasio de última generación, áreas de rehabilitación, espacios para análisis de rendimiento, nutrición y zonas de trabajo para el cuerpo técnico.

Si bien aún no se ha revelado un plano oficial de como lucirá, en redes proponen diseños. (redes sociales)
Si bien aún no se ha revelado un plano oficial de como lucirá, en redes proponen diseños. (redes sociales)

Con ello, el objetivo es que los futbolistas cuenten con instalaciones acordes a los estándares de los principales clubes internacionales.

La puesta en marcha de este complejo también representa un cambio importante para la historia del Guadalajara, ya que el primer equipo dejará de entrenar de manera habitual en Verde Valle, instalaciones que durante décadas fueron el centro de operaciones de la institución.

Sin embargo, el histórico inmueble continuará formando parte de la estructura del club y estaría enfocado principalmente en las fuerzas básicas y otras categorías.

Las obras forman parte de la estrategia impulsada por la directiva encabezada por Amaury Vergara, que en los últimos años ha buscado fortalecer la infraestructura deportiva del club.

La remodelación de Verde Valle para servir como campamento de una selección durante la Copa del Mundo de 2026 y la construcción del nuevo complejo reflejan una apuesta de largo plazo que trasciende el ámbito deportivo.

La función del vivero de césped será una pieza clave del proyecto

De manera paralela al nuevo Centro de Alto Rendimiento, Chivas también comenzó la construcción de un vivero de pasto que servirá para abastecer de césped al Estadio Akron y a otras instalaciones del club.

El espacio tendrá una superficie cercana a los 20 mil metros cuadrados y permitirá producir césped de reemplazo para responder con rapidez al desgaste provocado por partidos oficiales, conciertos o cualquier otro evento celebrado en el inmueble mundialista.

Durante esta primera etapa se llevan a cabo trabajos de preparación del terreno, instalación de sistemas de drenaje y tuberías, además del acondicionamiento de la arena donde posteriormente será sembrado el pasto.

Ya comenzaron los trabajos de construcción. (captura de pantalla)
Ya comenzaron los trabajos de construcción. (captura de pantalla)

La intención del club es que las primeras áreas comiencen a producir césped en los próximos meses.

Este proyecto adquiere especial relevancia luego de que el Estadio Akron recibiera una nueva superficie para la Copa del Mundo de 2026, con especificaciones avaladas por la FIFA.

Contar con un vivero propio permitirá realizar sustituciones parciales o completas sin depender de proveedores externos, reduciendo tiempos y facilitando el mantenimiento de la cancha.

Además del estadio, el césped también podrá utilizarse para conservar en óptimas condiciones las canchas de Verde Valle y del nuevo complejo deportivo, consolidando un modelo de autosuficiencia poco habitual en el futbol mexicano.

Con el arranque de estas obras, Chivas apuesta por una transformación que va más allá del desempeño dentro del terreno de juego.

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