Fisicoculturista acusado de matar a sus padres y herir a su hermano publicó un perturbador mensaje en redes antes del ataque

Un hombre con barba y sudadera gris con un gráfico rojo frontal graba un mensaje mirando a la cámara. Este video corresponde a una publicación de Ángel, instructor de gimnasio, antes de un incidente en Santiago Momoxpan, Cholula, Puebla. En el suceso, los padres de Ángel fallecieron por disparos y su hermano menor de edad resultó herido. El metraje muestra al individuo hablando, con sus ojos cubiertos por una banda negra.

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Un hombre identificado de manera extraoficial como Ángel N. fue detenido en San Pedro Cholula tras el presunto asesinato de sus padres y por dejar herido a su hermano menor dentro de una casa del fraccionamiento Fuentes del Camino Real 1, en Santiago Momoxpan; la FGE de Puebla abrió una investigación para esclarecer el móvil del ataque ocurrido la noche del sábado 25 de julio de 2026.

Las primeras indagatorias ubicaron la agresión en un domicilio del Circuito Maya, donde vecinos alertaron a las autoridades después de escuchar detonaciones de arma de fuego, gritos y una discusión. Cuando policías municipales y paramédicos entraron al inmueble, encontraron a una pareja de adultos mayores sin vida y a un adolescente con lesiones graves.

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El menor recibió atención prehospitalaria y después fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permaneció bajo atención médica especializada. En la vivienda, los cuerpos de emergencia confirmaron que las otras dos víctimas ya no contaban con signos vitales por heridas de bala.

El ataque ocurrió dentro de una vivienda en Fuentes del Camino Real

Ángel, el fisicoculturista acusado de matar a sus padres y herir con disparos a su hermano en Cholula, Puebla fue detenido por la policía Foto: Facebook Ángel R.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula informó que la intervención policial permitió la detención de un hombre por su probable participación en hechos con apariencia de los delitos de homicidio y lesiones. El sospechoso quedó a disposición del Ministerio Público, que tendría que determinar su situación jurídica conforme avanzaran las diligencias.

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De acuerdo con la información preliminar, el presunto agresor tenía entre 35 y 40 años. En otra versión incluida en los reportes iniciales, fue señalado como un hombre de 30 años y fisicoculturista, dedicado al entrenamiento deportivo.

También se indicó que trabajó como entrenador en el gimnasio Gymral, ubicado sobre la recta a Cholula. Hasta el momento, la autoridad no informó de manera oficial el parentesco entre el detenido y las víctimas, aunque de forma extraoficial trascendió que se trató del hijo del matrimonio fallecido.

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La respuesta a la pregunta central del caso fue esta: un hombre fue capturado dentro del mismo contexto del ataque en el que murieron dos adultos mayores y resultó herido un menor. La investigación ministerial se concentró en establecer si efectivamente se trató de un doble homicidio cometido por el hijo de las víctimas y en precisar por qué ocurrió.

Vecinos escucharon disparos y la autoridad resguardó la escena

Los reportes vecinales apuntaron a que el ahora detenido mostró un comportamiento agresivo antes de la llegada de las corporaciones de seguridad. Esa llamada activó el despliegue de policías, personal de Protección Civil y agentes ministeriales en la zona habitacional de Momoxpan.

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Una vez dentro de la vivienda, los uniformados aplicaron los protocolos de actuación y aseguraron el lugar para permitir el trabajo pericial. Minutos después llegó personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que realizó el levantamiento de los cuerpos, abrió la carpeta de investigación e inició las diligencias para reconstruir la secuencia del ataque.

Entre los datos difundidos de manera extraoficial apareció la versión de que el presunto responsable habría usado una pistola que pertenecía a su padre. Esa misma línea señaló que el conflicto familiar pudo relacionarse con una recaída en el consumo de drogas después de que el hombre habría estado internado, pero ese posible móvil no fue confirmado oficialmente.

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Otra parte de los testimonios iniciales indicó que, al momento de la captura, el detenido pronunció frases incoherentes y de contenido religioso. Entre ellas, aseguró que “Dios lo había escogido” para renovar la zona y llamó a los policías a pasar a la casa para ver “cómo Dios me está llamando”.

Horas antes del crimen, según los mismos reportes, el hombre había grabado un video que después se viralizó. En esa grabación habló con fervor religioso, dijo que era un “loco por creer en Cristo” y lanzó frases sobre sus padres y sobre personas que “todos tienen una casa, en el nombre de Jesucristo”.

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El gobierno municipal dijo que colaboró con la investigación

A través de un comunicado, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, informó que mantuvo plena colaboración con la fiscalía estatal para el desarrollo de las investigaciones. La administración municipal también señaló que reforzaría las acciones de prevención y seguridad en beneficio de la población.

Hasta ese momento, la autoridad no había informado de manera oficial qué detonó la agresión. Tampoco confirmó públicamente más detalles sobre la relación familiar entre el detenido, las personas fallecidas y el menor lesionado.

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• El ataque dejó dos adultos mayores muertos y a un menor gravemente herido dentro de una vivienda en Fuentes del Camino Real 1, en Santiago Momoxpan.

• El presunto responsable, identificado extraoficialmente como Ángel N., fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula y puesto a disposición del Ministerio Público.

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• La FGE de Puebla abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del doble homicidio y las lesiones causadas al sobreviviente.