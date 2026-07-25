Henry Martín toca fondo con el América: la afición explota y lo abuchea tras su juego ante el Atlante

El delantero del América fue terriblemente abucheado por la afición al dar un mal partido ante el Atlante. (TikTok / @Fraankgol1)

La paciencia de la afición del América parece haber llegado a su límite con Henry Martín. Lo ocurrido durante el encuentro frente al Atlante, correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026, evidenció el complicado momento que atraviesa el capitán azulcrema, quien pasó de ser uno de los futbolistas más ovacionados a convertirse en el principal blanco de los reclamos desde las tribunas.

El atacante yucateco fue considerado nuevamente en el once inicial por el entrenador Guillermo Almada, quien decidió mantenerlo sobre el terreno de juego durante gran parte del compromiso con la confianza de que pudiera romper su racha sin gol y marcar la diferencia en el marcador.

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El delantero falló una jugada decisiva y recibió una de las mayores rechiflas desde que porta el gafete de capitán.

Sin embargo, el desenlace fue completamente distinto.

A lo largo del partido, Henry no logró generar el impacto esperado en el ataque americanista y la tensión comenzó a sentirse entre los aficionados conforme avanzaban los minutos. El punto de quiebre llegó en la recta final del encuentro, cuando desperdició una oportunidad que parecía inmejorable para darle la victoria a las Águilas.

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La jugada que cambió el ambiente en el Estadio Banorte

Henry no tuvo una buena noche en el Azteca. (Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

Corría el minuto 70 cuando el América armó un rápido contragolpe que dejó a Henry Martín frente al arquero Óscar Jiménez. Todo parecía indicar que el delantero rompería el empate, pero optó por intentar eludir al guardameta antes de disparar.

La decisión terminó costándole muy cara.

El atacante adelantó demasiado el balón y permitió que el portero reaccionara para quedarse con la pelota, desaprovechando una ocasión que parecía inmejorable para abrir el marcador.

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La falla generó una inmediata reacción en las gradas, donde comenzaron a escucharse silbidos y muestras de inconformidad por parte de los seguidores azulcremas.

Una rechifla que estremeció el estadio

América y Atlante brindaron un buen espectáculo en el Azteca. (Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

Pese al error, Almada mantuvo la confianza en su capitán durante algunos minutos más. No obstante, al 79′, decidió sustituirlo.

Fue entonces cuando llegó el momento más difícil para Henry Martín.

Mientras abandonaba lentamente el terreno de juego rumbo al banquillo, una fuerte rechifla descendió desde las tribunas del Estadio Banorte. El descontento fue tan evidente que no solo participaron aficionados del América, sino también seguidores del Atlante, quienes se sumaron a los abucheos dirigidos al delantero.

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La escena reflejó el desgaste que existe actualmente entre una parte importante de la afición y el atacante, cuya falta de contundencia ha comenzado a convertirse en motivo de preocupación dentro y fuera del club.

Las críticas también invadieron las redes sociales

(Captura de pantalla)

La reacción del público no terminó con el silbatazo final.

En redes sociales, numerosos aficionados expresaron su molestia por la actuación del capitán americanista. Diversos comentarios cuestionaron la decisión de intentar driblar al arquero en lugar de definir de primera intención, mientras otros señalaron que el delantero atraviesa uno de los momentos más complicados desde que llegó al conjunto de Coapa.

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Las publicaciones críticas se multiplicaron durante las horas posteriores al partido, convirtiendo el nombre de Henry Martín en uno de los temas más comentados entre los seguidores del América.

Almada mantiene la confianza, pero aumentan las dudas

Atlante emparejó los cártones con el tanto de Pizzuto. (Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

Hasta el momento, el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada continúa respaldando al delantero, convencido de que puede recuperar el nivel que lo convirtió en referente del equipo.

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No obstante, la falta de goles, las oportunidades desperdiciadas y la creciente presión de la afición podrían abrir el debate sobre su continuidad como titular indiscutible en el ataque azulcrema.

Con el Apertura 2026 apenas comenzando y compromisos importantes en puerta, Henry Martín tendrá que responder dentro de la cancha si quiere recuperar la confianza de una afición que, por primera vez en mucho tiempo, parece haber perdido la paciencia con su capitán.

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