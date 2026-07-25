Madrastra de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, revela cuando le salvó la vida

Mauro Menéndez murió a los 30 años (ig/maahez)

Yory Gómez, esposa de Osamu Menéndez y madrastra de Mauro Menéndez —conocido artísticamente como Maahez—, recordó en redes sociales el momento en que el DJ salvó su vida.

El relato surgió días después de la muerte del productor, ocurrida el 16 de julio en la isla de Barbados a causa de un infarto. Aylín Mujica, su madre, rompió el silencio una semana después del fallecimiento.

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“Mau, eres nuestro héroe”: la noche en que Maahez le salvó la vida a su papá y a su madrastra

Mauro Menéndez le salvó la vida a su padre y la pareja de éste, de morir en un choque (ig/maahez)

Yory Gómez publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Mauro. La imagen, aparentemente ordinaria, guarda detrás un episodio que cambió su forma de ver al joven DJ.

Según narró, Maahez la llevaba a ella y a Osamu de regreso a casa después de un concierto cuando se detuvo en un semáforo en rojo. Al arrancar con la luz verde, un automóvil cruzó sin respetar la señal y venía directo hacia ellos. “En segundos Mauro dio un giro tan pero tan rápido que gracias a eso ese carro no nos impactó y nos mató”, escribió Gómez.

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La reacción de Maahez al volante evitó la colisión. Esa misma noche, Yory le dijo entre lágrimas: “Mau, eres nuestro héroe, ¿cómo lo hiciste? Tú nos salvaste la vida”. Él respondió con calma: “Yory, yo solo hice lo que tenía que hacer. Mis reflejos, no lo sé”.

Gómez cerró su mensaje con una certeza: a pesar de su muerte, Maahez siempre será su héroe.

La promesa de Violeta, su hermana menor

El joven construyó en vida una importante carrera en la música electrónica (Instagram)

Violeta Valenzuela, hija menor de Aylín Mujica y hermana de Maahez, también se despidió en redes sociales. La adolescente compartió una serie de fotografías junto a su hermano y escribió que aún no termina de entender su partida, aunque confía en que con el tiempo lo aceptará.

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En su mensaje, Violeta hizo una promesa concreta: cumplir los sueños que Mauro tenía para su madre. “Siempre hablabas de todo lo que querías hacer por mami. La casa frente al mar que soñábamos conseguir para mami y todos los regalos que queríamos darle cuando todos llegáramos a la etapa de ‘Lo logré’”, escribió.

"Te prometo que llevaré esos sueños conmigo. Será mi deber honrarte cumpliendo tantos como pueda. Todo lo que le dé en esta vida también vendrá de ti", agregó la joven.

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Violeta también se comprometió a mantener viva la música de su hermano: hará todo lo posible para que sus producciones sigan escuchándose.

Aylín Mujica dio su primera entrevista tras la muerte de su hijo

Aylín Mujica habla para "La Mesa Caliente", apenas unos días después de la muerte de Mauro (captura de pantalla)

Aylín Mujica rompió el silencio en el programa La Mesa Caliente, frente a la conductora Verónica Bastos. “No estaba lista para dar una entrevista, pero sé que contigo no va a ser una entrevista”, dijo la actriz cubana.

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Su objetivo, según sus propias palabras, era contar los hechos tal como ocurrieron, desmentir versiones que circulaban en redes y “darle fortaleza a todas las madres que han pasado por esto, que es lo más terrible que pueda pasar”.

Mujica describió el momento en que recibió la noticia: estaba en escala en el aeropuerto de Panamá, de camino a Barbados. “El mundo se detuvo y era yo en una silla sin parar de llorar, sin entender la situación”, relató.

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En uno de los momentos más duros de la conversación, la actriz se cuestionó el porqué. “Si yo fuera una mala mamá, quizás me lo mereciera, pero yo he sido mamá por encima de ser mujer”, afirmó. Explicó que siempre puso a sus hijos antes que cualquier relación de pareja. “No entiendo por qué un niño tan lindo, tan bueno, tan querido se tenga que ir”.

A una semana del fallecimiento, Mujica aún no había podido recuperar los restos de Mauro. Los trámites en Barbados se complicaron pese a que los padres ya habían reconocido el cuerpo y cubierto todos los gastos, incluida la cremación.

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