Samy Rivers pierde en La Velada del Año 6: La mexicana sufre derrota ante RoRo por decisión unánime

La strreamer mexicana perdió por decisión unánime ante la española (Imagen Ilustrativa Infobae)

Samy Rivers, youtuber mexicana que aceptó la contienda frente a la domadora de dragones, la española RoRo en La Velada del Año 6, la nacida en Monterrey, Nuevo León no pudo arriba del cuadrilátero y perdió por decisión unánime.

La Rivers, que preparó una entrada con aspectos que hacen viajar a México, esperó a RoRo arriba del Ring con la mentalidad de hacer una buena pelea y olvidar la controversia ocurrida hace un día por el tema de su careta especial.

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Si bien, Samy se negaba a disputar la confrontación porque ella afirmó que RoRo tenía ventaja. Tras el pesaje, las protagonistas regresaron y de viva voz tanto Rivers como RoRo confirmaron la pelea en La Velada del Año 6 en Sevilla.

Durante el primer round, Samy Rivers y RoRo estudiaron la pelea. Ambas llegaron con la mentalidad clara de salir a ganar, por tanto las dos repartieron combinaciones que complicó desde un principio quien tomaría la ventaja en esta batalla.

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En el segundo asalto Samy Rivers se vio superada por RoRo, quien conectó buenos derechazos al rostro de la mexicana, situación que la puso cuesta arriba en el último round de esta confrontación femenina,

RoRo también se llevó uno que otro golpe de Samy Rivers, aunque no llegaron con mucha fuerza, aspecto a considerar por parte de los jueces para empezar a definir esta reyerta,

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Antes de ir a la determinación de las autoridades, el enfrentamiento de Samy Rivers y RoRo vivió un cierre trepidante, porque ninguna de las dos sabía exactamente si el triunfo estaba de su lado o todo quedaría en un posible empate.

RoRo se notaba ágil y directa a la hora de soltar los tiros rectos. La Rivers apostó por ganchos y volados, pero no dieron en el blanco que al sonar la campana el estallido de La Cartuja hizo notar que la boxeadora local se alzaría con la victoria.

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Finalmente, el réferi solicitó a las dos estrellas de la internet que estuvieran en el centro del cuadrilátero. El anuncio oficial fue el siguiente: “Por decisión unánime, esquina roja, RoRo“, soltando en llanto la creadora de contenido de 24 años.

En España la decisión fue aplaudida por el público, pero en México existe confusión por el veredicto de los cinco jueces que le dieron su voto a RoRo, ya que se percibió un duelo parejo con Samy Rivers quien volverá a Nuevo León con la frente en alto tras esta experiencia en La Velada del Año 6.

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“Yo estoy contenta y me voy con mi conciencia tranquila. Hice lo que pude, con las circunstancias. Me atreví, me subí y aquí estoy, me voy contenta. Me voy muy contenta”, declaró la regiomontana tras concluir el pleito con RoRo.

“Lo di absolutamente todo. Está aquí mi familia, la comunidad que vino y que está lejos también. Muchísimas gracias. Yo me voy bastante contenta. Hice lo que pude hacer. No hay más que decir”, complemento Samy Rivers.

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