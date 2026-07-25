Sheinbaum desconoce si la FGR investiga cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec: “Solo analiza la denuncia”

Claudia Sheinbaum aseguró que la FGR solo analiza una denuncia contra la cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec. Crédito: X / @Infonavit

Este sábado, desde Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec y señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) no abrió una carpeta de investigación, pues, por el momento, únicamente analiza la denuncia.

La mandataria también confirmó que todo lo relacionado con el evento celebrado la noche del 10 de junio en el recinto histórico ubicado en la Ciudad de México, ya fue transparentado, pero si es necesario ofrecer más información, su gobierno lo hará.

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Fiscalía solo analiza denuncia, no investiga: Sheinbaum

Antes del comienzo del evento del Programa Vivienda en Cuautla, Morelos, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la información publicada por El Universal, en la que reveló que la FGR inició una carpeta de investigación por la cena en el Castillo de Chapultepec.

Pese a que el diario sustento su información con la respuesta a una solicitud de transparencia, la presidenta aclaró que, hasta donde tiene conocimiento, la Fiscalía a cargo de Ernestina Godoy no abrió una investigación de oficio, pues sólo analiza una denuncia presentada por “un profesor” del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

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“Es una denuncia que puso un profesor del INAH, un trabajador del INAH, y lo está analizando, pero no es que la Fiscalía haya abierto una investigación. En esa parte no sale bien en El Universal, es una denuncia de un privado que puso en la Fiscalía y ellos analizarán si es que hay algún tema”, respondió.

La FIFA pagó más de un millón de pesos para usar el Castillo de Chapultepec para una cena previa al Mundial. (INAH)

Presidenta no descarta ofrecer más información

Al ser cuestionada sobre si es necesario transparentar todo el proceso relacionado con la organización del evento y el uso del inmueble, la titular del Ejecutivo aseguró que la información ya se dio a conocer.

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Asimismo, la mandataria dejó abierta la posibilidad de ampliar los detalles sobre ese procedimiento.

“Ya se transparentó, y si se requiere más, por supuesto”, respondió al cuestionamiento.

Revelan que FGR investiga ostentoso evento de la FIFA

El INAH reservó el documento que acredita el pago de más de un millón de pesos que la FIFA realizó por el uso del Castillo de Chapultepec, de acuerdo con el diario de circulación nacional.

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Según la respuesta del instituto a una solicitud de información que hizo el diario, el INAH sostiene que el comprobante forma parte de una indagatoria en curso de la FGR, por lo que su difusión podría afectar el debido proceso.

El caso se origina después de que, el pasado 23 de junio, investigadores del INAH presentaron una denuncia ante la FGR al considerar que la renta del Castillo de Chapultepec para el evento de la FIFA habría vulnerado disposiciones constitucionales y la normatividad de protección del patrimonio histórico y cultural del país.

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Denuncia deriva en posible investigación de la FGR

Pese a que la presidenta, Claudia Sheinbaum, aseguró que la denuncia ante la Fiscalía General de la República fue presentada por un solo profesor del INAH, varios medios han reportado que el recurso legal fue impulsado por un grupo de investigadores del Instituto.

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Observaron la final de la Copa del Mundo 2026. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con los investigadores que presentaron la demanda, la cena privada de la FIFA en el Castillo de Chapultepec pudo violar normas federales.

La querella que se presentó el pasado 23 de junio por personal del propio INAH advierte posibles transgresiones a la Constitución, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, entre otras disposiciones.

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Cabe recordar que la cena se llevó a cabo para celebrar el arranque del Mundial 2026 que organizaron México, Estados Unidos y Canadá. Al evento asistieron directivos de la FIFA, patrocinadores e invitados especiales, y la presidenta Claudia Sheinbaum acudió solo para ofrecer un mensaje de bienvenida.

Si la FGR realmente fuera autónoma, Claudia Sheinbaum no debería tener acceso a sus investigaciones; aún así, la presidenta aseguró que la dependencia no investiga la cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec, pues solo analiza una denuncia.

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