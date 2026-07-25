Kimberly ‘La Más Preciosa’ manda apoyo a Karina Torres antes de su ingreso a La Casa de los Famosos México

La influencer transgénero, que ganó notoriedad junto a Wendy Guevara y Paola Suárez como parte del colectivo Las Perdidas, pronosticó que Torres destacará dentro de la competencia. (Composición fotográfica/Redes sociales Karina Torres/Kimberly_lamaspreciosa)

Kimberly “La Más Preciosa” le envió un mensaje de cariño y apoyo a Karina Torres a horas de que la influencer ingrese a La Casa de los Famosos México 2026, el reality de Televisa-Univision que estrena este domingo 26 de julio a las 8:30 p.m. por Las Estrellas y ViX. “La quiero mucho, le deseo lo mejor y triunfa”, declaró Kimberly en entrevista con TV Notas.

La influencer transgénero, que ganó notoriedad junto a Wendy Guevara y Paola Suárez como parte del colectivo Las Perdidas, pronosticó que Torres destacará dentro de la competencia. “Súper espectacular, así como la conocemos, que es de mucha chispa, mucho carisma”, afirmó.

PUBLICIDAD

Las influencers fueron despojadas de sus celulares |Crédito: YouTube

Kimberly descarta fricciones con Karina, pero reconoce el distanciamiento

Consultada sobre el estado de su relación con Torres, Kimberly fue directa: no ha tenido ningún inconveniente con ella. El alejamiento, explicó, se debe únicamente a la agenda de la influencer. “Nomás no la he visto, pues yo sé que anda muy ocupada”, señaló.

Ante la pregunta de si la cercanía de Karina con Wendy Guevara pudo haber influido en ese distancamiento, Kimberly lo descartó con contundencia. “Ya estamos grandes y ya seríamos unos tontos si hacemos caso a la gente o a la que nos rodea”, respondió.

PUBLICIDAD

La ruptura con Wendy y la puerta abierta

En febrero de 2026, Wendy explicó que el distanciamiento se originó en un incidente con el entonces esposo de Kimberly, Oscar Barajas, quien le reclamó a Guevara durante una reunión (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

La relación entre Kimberly y Wendy Guevara —ganadora de la primera temporada del mismo reality— atraviesa un quiebre documentado públicamente.

En febrero de 2026, Wendy explicó que el distanciamiento se originó en un incidente con el entonces esposo de Kimberly, Oscar Barajas, quien le reclamó a Guevara durante una reunión. Kimberly no salió en su defensa, y eso marcó el fin del vínculo.

PUBLICIDAD

A pesar de ello, Kimberly no cerró la puerta a una reconciliación. “Puede ser, en algún momento, lo que el tiempo nos diga”, respondió cuando TV Notas le preguntó directamente sobre esa posibilidad.

Karina Torres, segunda confirmada para la cuarta temporada

Karina Torres fue anunciada el 7 de julio como la segunda habitante de la cuarta edición de La Casa de los Famosos México, en un acto conducido por Galilea Montijo. La influencer llega al formato sin una estrategia definida y con la intención de mostrarse sin filtros ante las cámaras.

PUBLICIDAD

Torres, estilista de profesión, también adelantó que planea aprovechar esa formación dentro de la casa: podría peinar o teñir el cabello de sus compañeros durante el encierro. Además, tiene una fecha marcada en el calendario: el 4 de agosto cumplirá 36 años frente a las cámaras y junto al resto de los habitantes.

Un elenco de 15 confirmados y posibles sorpresas en el estreno

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

La cuarta temporada reúne a 15 participantes confirmados hasta ahora, con una mezcla de figuras de la televisión tradicional y del mundo digital. Entre ellos figuran el actor Ernesto Laguardia, la actriz Ximena Herrera, el cantante Yahir, la actriz Cynthia Klitbo, el youtuber argentino Fede Vigevani —con 77 millones de suscriptores en YouTube— y la actriz y bailarina también argentina Flor Vigna, entre otros.

PUBLICIDAD

La producción confirmó que en la gala inaugural del 26 de julio se revelarán habitantes sorpresa. Las galas principales estarán conducidas por Galilea Montijo, acompañada por Odalys Ramírez y Diego de Erice, mientras que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff estarán al frente de las pregalas y posgalas. La transmisión en vivo las 24 horas estará disponible a través de ViX Premium.

Los momentos que convirtieron a Karina Torres en fenómeno digital

Otros momentos la pusieron en el centro de la conversación por razones distintas. En enero de 2025, una repartición de juguetes en Día de Reyes se salió de control cuando la multitud comenzó a empujarla. Torres, visiblemente asustada, quedó atrapada entre la gente y sus palabras (RS)

Karina Torres construyó su presencia en redes a través de transmisiones en vivo junto al colectivo Las Perdidas, pero fue su vocabulario lo que la catapultó más allá del entretenimiento. La expresión “nadaqueverienta” —usada en sus videos de TikTok para describir a alguien inoportuno o fuera de lugar— se volvió tan omnipresente que la Academia Mexicana de la Lengua (AML) la reconoció oficialmente en 2025 como neologismo del español mexicano.

PUBLICIDAD

La institución citó directamente sus videos al definir el término y documentó frases como: “¿Cómo te atreves, estúpida, nadaqueverienta, atrevida, igualada, muerde la mano?” La AML concluyó que “nadaqueveriento” es un adjetivo de uso coloquial que significa “inoportuno, irrelevante, inadecuado, sin relación”.

Otros momentos la pusieron en el centro de la conversación por razones distintas. En enero de 2025, una repartición de juguetes en Día de Reyes se salió de control cuando la multitud comenzó a empujarla. Torres, visiblemente asustada, quedó atrapada entre la gente y sus palabras —“me están aventando, no, no, ya no, ya vámonos”— quedaron grabadas y circularon ampliamente en redes.

PUBLICIDAD

En noviembre del mismo año, un beso inesperado del influencer Dr. Miguel Padilla durante un evento en el que Torres compartía escenario con Paola Suárez generó una avalancha de memes y especulaciones sobre un posible romance. Padilla difundió el momento en sus historias de Instagram con la frase “Conocí a mi crush”, mientras Torres bromeó públicamente con la posibilidad de un segundo beso.