Eduin Caz presume encuentro con Gilberto Mora y envía mensaje a sus seguidores: “No me lo voy a llevar de fiesta”

El vocalista de Grupo Firme conoció a la estrella de los Xolos de Tijuana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde su irrupción en el futbol profesional, Gilberto Mora, jugador de los Xolos de Tijuana, se ha convertido en una de las figuras más comentadas en redes sociales. A sus 17 años hizo historia al convertirse en el futbolista más joven en disputar un Mundial con la Selección Mexicana, actuación que disparó su popularidad entre los aficionados.

Tras marcar el único gol en la victoria de Tijuana frente a León, en el partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga MX, Gil Mora protagonizó un breve encuentro con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme.

PUBLICIDAD

El vocalista y líder de Grupo Firme acudió junto a su familia para disfrutar del partido y conocer a todo el equipo, aprovechando para tomarse una foto con la promesa mexicana.

En compañía de su familia, Eduin Caz conoció a Gilberto Mora (Captura de pantalla: ig/eduincaz)

Volviendo al media punta de los Xolos un fenómeno viral tanto dentro como fuera del mundo del futbol, Mora debutó en la Liga MX durante el Apertura 2024 con apenas 15 años, de la mano del técnico Juan Carlos Osorio.

PUBLICIDAD

Poco después se convirtió en el jugador más joven en anotar un gol en la Liga MX. En el Mundial 2026 sumó 213 minutos en cuatro partidos, y ante Ecuador se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia en ser titular en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo, marca que solo tenía Pelé desde Suecia 1958.

Un regalo para su familia

El líder de la agrupación no fue el único feliz por conocer a la joya azteca, el más feliz fue su hijo, Eduin Gerardo quién recibió el autógrafo del jugador en su álbum del Mundial 2026 con una breve dedicatoria incluida. “Para Eduin, con cariño de Gil Mora”, escribió el seleccionado nacional.

PUBLICIDAD

Gilberto Mora firmó el álbum del hijo de Eduin Caz, dejándole una breve dedicatoria (Captura de pantalla: ig/eduincaz)

Eduin Caz promete cuidar a Gil Mora

Los comentarios en redes no se hicieron esperar, todos mencionando que por favor no le presenten las bebidas alcohólicas a “Morita”.

“ ¡Don Memo no lo deje tanto tiempo solo! "

“Nomas no lo inviertes a tus conciertos”

“Mi muchacho siempre ha sido muy centrado”

“No puedo con tanta belleza en una sola foto”

“Se juntaron los que saben”

“Hasta se ven de la edad Eduin y Morita”

Son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación compartida por el vocalista de Grupo Firme.

A lo que el cantante, Eduin Caz, aseguró que no lo llevará de fiesta, señalando que él ya no toma y que Gilberto Mora es una persona muy centrada.

PUBLICIDAD

“Muy centrado, eres otro nivel. No se preocupen, no me lo voy a llevar de fiesta, tranquilos, igual yo ya ni tomo”, escribió el vocalista de Grupo Firme.

Eduin Caz aseguró que cuidará a Gilberto Mora. - crédito @grupofirme/ Instagram

Un orgullo para Tijuana

Los comentarios no solo se centraron en la comedia y en las bromas, los seguidores de ambos señalaron que son un orgullo para Tijuana.

PUBLICIDAD

A pesar de que ninguno es originario de Tijuana, ya que Gilberto Mora nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Eduin Caz nació en Culiacán, Sinaloa, ambos son referentes tanto para la ciudad como para el estado.

Ambos han pasado gran parte de su vida en la frontera, por lo que el cariño hacia ellos les ayudó a crecer en sus respectivos ámbitos y convertirse en grandes referentes nacionales.

PUBLICIDAD

“Las meras estrellas de TJ”

“Puro Tijuana”

“Pura calidad Tijuana, ejemplos de que sí se puede”

Gilberto Mora tuvo una gran participación en el Mundial 2026 y es seguido por varios equipos de Europa (REUTERS)

Son algunos de los mensajes en la publicación compartida por Eduin Caz tras su breve encuentro con el seleccionado nacional.

Ambos continúan forjando un gran camino en sus rubros, Gilberto convirtiéndose en una de las promesas más importantes en el mundo del fútbol y Eduin siendo ya uno de los exponentes más reconocidos del regional mexicano.

PUBLICIDAD