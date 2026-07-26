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Gil Mora se sincera sobre como es trabajar con su padre: “Vamos por el título juntos”

El joven futbolista tiene la oportunidad de trabajar de la mano de su padre

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Mora puede trabajar al mismo tiempo que su padre (Instagram / @Xolos)
Mora puede trabajar al mismo tiempo que su padre (Instagram / @Xolos)

La historia de Gil Mora en Xolos de Tijuana ha estado marcada por un crecimiento meteórico dentro del futbol mexicano.

Sin embargo, además de consolidarse como una de las mayores promesas de la Liga MX, el mediocampista vive una situación poco habitual: comparte el primer equipo con su padre, Gilberto Mora Olayo, quien recientemente se incorporó al cuerpo técnico encabezado por Sebastián Abreu.

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Lejos de verlo como una presión, el juvenil aseguró que disfruta esta etapa y dejó claro que ambos comparten el mismo objetivo: pelear por el título con el conjunto fronterizo.

Gil Mora disfruta trabajar con su padre en Xolos

La llegada de Gilberto Mora Olayo al cuerpo técnico del primer equipo cambió la dinámica diaria del joven futbolista, quien ahora comparte entrenamientos y concentraciones con su padre desde una perspectiva completamente profesional.

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Cuestionado sobre esta nueva experiencia, Gil Mora no ocultó su felicidad por coincidir con él en el máximo nivel del club.

"Estoy muy feliz de tener a mi papá aquí con nosotros“, expresó el mediocampista, quien explicó que, aunque existe una relación familiar, ambos entienden perfectamente el papel que desempeñan dentro de la institución.

El juvenil señaló que su padre continúa aconsejándolo como siempre lo ha hecho desde sus primeros años en el futbol, pero dejó claro que dentro del equipo prevalece el profesionalismo.

Mientras él busca ganarse un lugar en la cancha, Gilberto Mora Olayo cumple con las responsabilidades que le corresponden como integrante del cuerpo técnico.

Más allá del aspecto familiar, el canterano dejó claro que el enfoque del grupo está completamente centrado en los objetivos deportivos para el Apertura 2026.

"Vamos a pelear por el título“, afirmó el joven futbolista, una declaración que refleja la confianza que existe dentro del plantel tras la llegada de Sebastián Abreu al banquillo.

Para Gil Mora, compartir esta etapa con su padre representa un motivo de orgullo, pero también una responsabilidad adicional, pues ambos buscan aportar desde sus respectivas funciones para que Xolos vuelva a competir por los primeros lugares del futbol mexicano.

Apoyo a los Xolos en su duelo contra los Tigres UANL
Según el propio jugador, su papá representa todo en su carrera futbolística. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De campeón del Ascenso a auxiliar de Abreu: el recorrido de Gilberto Mora Olayo en Xolos

La presencia de Gilberto Mora Olayo (papá de Gil Mora) en el cuerpo técnico no responde únicamente al vínculo familiar con la principal joya del club.

El exfutbolista conoce perfectamente la institución, ya que formó parte del plantel que consiguió el histórico ascenso de Xolos a la Primera División en 2011, uno de los momentos más importantes en la historia de la franquicia.

Tras poner fin a su carrera como jugador profesional, inició un nuevo camino como entrenador dentro del club fronterizo. Durante varios años trabajó en las fuerzas básicas, donde dirigió distintas categorías y participó en la formación de decenas de futbolistas.

Incluso conquistó el campeonato de la Sub-14 en el Apertura 2023, consolidándose como uno de los entrenadores más importantes del desarrollo juvenil de la institución.

El jugador ya tuvo oportunidad de acudir al lugar en donde le mostraron el cariño que siente la ciudad por él.
Su padre trabajó en las fuerzas básicas de Xolos. (IG @mode_nbc)

Ese trabajo fue reconocido por Sebastián Abreu, quien decidió incorporarlo al cuerpo técnico del primer equipo para el Apertura 2026, ocupando el lugar que dejó Jorge Pintos.

En su momento, el estratega uruguayo explicó que la elección obedeció a la experiencia de Gilberto Mora Olayo como entrenador y al amplio conocimiento que tiene sobre la cantera de Xolos, descartando que su nombramiento estuviera relacionado únicamente con ser el padre del joven mediocampista.

Ahora, ambos viven una realidad poco común en el futbol mexicano. Mientras Gil Mora continúa consolidándose como una de las principales promesas del país y despertando interés por su proyección internacional, su padre aporta desde el banquillo en la preparación del equipo.

Xolos venció uno por cero a León en casa y se afianza como líder general del torneo hasta este momento.

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