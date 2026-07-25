De WhatsApp al quirófano: así operan las redes clandestinas de órganos en México

Un teléfono móvil muestra una ilustración anatómica de riñones en una publicación de red social, ubicado junto a un estetoscopio sobre una mesa en un ambiente hospitalario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los grupos de Facebook creados para promover la donación altruista de órganos en México se convirtieron, en julio de 2026, en escaparates de un mercado ilegal donde los precios de un riñón van de 80 mil a 500 mil pesos. El fenómeno fue documentado por Milenio tras contactar directamente a personas que ofrecen órganos dentro de esas comunidades digitales, en un país donde la tasa de donantes llega apenas a 4.8 por millón de habitantes y las listas de espera crecen sin pausa.

La crisis de donación y la desesperación económica se combinan para alimentar un mercado clandestino que ya no opera en la oscuridad de la internet profunda, sino en plataformas que cualquier persona usa a diario.

PUBLICIDAD

Facebook, WhatsApp y el nuevo escaparate del órgano ilegal en México

Comunidades como ¡Únete a la donación de órganos en México! nacieron con un propósito solidario. Con el tiempo, algunos usuarios las transformaron en foros donde se ofrecen riñones, hígados y córneas a cambio de dinero, con precios publicados con la misma naturalidad con que se anuncia un electrodoméstico.

El mecanismo tiene una estructura reconocible. Las publicaciones incluyen el tipo de órgano disponible, el precio pedido y una invitación a continuar la negociación por mensajes privados o por teléfono, fuera del alcance de los moderadores de la plataforma.

PUBLICIDAD

Una mujer identificada como Angy M. relató a Milenio que su familiar, originario de Oaxaca, atraviesa una crisis económica severa y ofrece un riñón por 400 mil pesos. “Tengo un familiar que está pasando por un tema cañón y buscamos quien quiera un riñón por remuneración económica, está pidiendo 400 mil pesos o si se puede más”, explicó.

Los perfiles de los posibles donantes se construyen dentro de los propios grupos mediante preguntas recurrentes: lugar de origen, tipo de sangre y enfermedades preexistentes. Una vez que el interesado responde, la conversación migra a canales privados donde los detalles se acuerdan sin rastro público.

PUBLICIDAD

La ley que nadie cumple: el artículo 327 de la Ley General de Salud

El artículo 327 de la Ley General de Salud prohíbe en México cualquier forma de comercio de órganos, tejidos y células. La norma establece que la donación debe ser altruista y sin fines de lucro, y solo exceptúa del concepto de acto comercial los costos logísticos de extracción, análisis y transporte.

Para que una donación sea legal, el donante debe ser mayor de 18 años, estar en buen estado de salud y acreditar un vínculo familiar, sentimental o de amistad con el receptor. Además, el procedimiento debe certificarse ante un notario público.

PUBLICIDAD

La doctora María del Rocío Techalotzi Cano, coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos del Hospital General Regional No. 36 Carmen Serdán Alatriste del IMSS, reprobó estas prácticas en entrevista con Milenio. “Se tiene que confirmar ante un notario público para determinar que no hay fines de lucro. La donación tiene varios puntos importantes como que es voluntaria, sin fines de lucro y que es totalmente legal”, afirmó.

La especialista señaló que la desinformación, el apego familiar y las creencias religiosas mantienen deprimida la tasa oficial de donantes. España, en contraste, alcanza 50 donantes por millón de habitantes; Argentina, Guatemala y Brasil también superan a México en ese indicador.

PUBLICIDAD

Un teléfono móvil muestra una publicación de Facebook mientras un estetoscopio yace sobre una mesa de hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El padrón de donantes en caída libre: datos del Cenatra en Puebla

Los datos del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) sobre Puebla ilustran la magnitud del problema. Entre enero y junio de 2026 se realizaron 121 trasplantes de córneas, riñones e hígados, una caída de 9.9% frente a los 133 del mismo periodo de 2025.

Los trasplantes de riñón pasaron de 52 en el primer semestre de 2025 a 46 en el mismo lapso de 2026. El padrón de donadores voluntarios cayó 36.3% en un año: de 264 personas registradas al cierre del primer semestre de 2025 a solo 168 en el mismo corte de 2026.

PUBLICIDAD

Erick H. contó a Milenio que su hermano lleva dos años en lista de espera sin encontrar un donador compatible. Azucena S., por su parte, lleva nueve meses en el protocolo para donar un riñón a su sobrino, un proceso que describió como largo pero completamente legal.

Ambos testimonios reflejan la distancia que existe entre la vía institucional y la urgencia de quienes no pueden esperar. Esa brecha es el terreno donde prospera el mercado ilegal.

PUBLICIDAD

La ruta del órgano: de la promesa económica al quirófano clandestino

El tráfico de órganos en América Latina no se limita a las redes sociales abiertas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) advierte que los traficantes usan plataformas como Facebook e Instagram para identificar y captar víctimas, y que la web oscura sirve para ocultar los beneficios económicos de las operaciones.

Pacientes aguardan en una sala de espera de hospital público bajo un cartel que destaca la importancia de la donación de órganos y las listas de espera médicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las víctimas son casi siempre hombres en situación de marginación social y económica. Según Aimée Comrie, coordinadora de proyectos de la Acción Mundial de la ONU contra la Trata de Personas (GLO.ACT), cuando la decisión de vender un órgano se produce bajo fraude, coacción o abuso de vulnerabilidad, el consentimiento queda invalidado y la persona es víctima de trata, aunque haya recibido dinero.

PUBLICIDAD

El órgano más negociado es el riñón, impulsado por el aumento exponencial de la diabetes en la región. Entre 2000 y 2021, el número de personas latinoamericanas de entre 20 y 79 años con diabetes pasó de 8,5 millones a 32,5 millones, según la Fundación Internacional de la Diabetes, sin que la oferta legal de riñones creciera al mismo ritmo.

La cirujana costarricense María Amalia Matamoros, expresidenta de la Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe (STALYC), relató a InSight Crime que en 2012, cuando dirigía un hospital privado en Costa Rica, un grupo de intermediarios estadounidenses le ofreció USD 59.000 por cada trasplante que pudiera realizar a la semana, con pacientes de Arizona que ya tenían donante pero no podían operar en Estados Unidos. Matamoros rechazó la oferta.

“Entre los médicos veteranos hay gente mala, gente que ve dinero fácil”, declaró. “Sin ellos, esto no sería posible”.

Costa Rica y Guatemala: los casos judiciales que prueban la red

El modelo de negocio tiene antecedentes judiciales concretos en la región. En 2017, cuatro médicos, un empresario griego y un policía local fueron detenidos en Costa Rica por dirigir una red que captaba donantes de riñón con promesas de pagos cuantiosos y los trasladaba a Israel y Europa del Este para los procedimientos.

Pacientes aguardan en una sala de un centro de salud, una imagen que ilustra las prolongadas listas de espera y la crisis de donación de órganos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red operó desde 2009 y tuvo al menos 20 víctimas identificadas. Los donantes recibían hasta USD 10.000 por su riñón, pero el costo total de cada transacción superaba los USD 100.000 pagados por los receptores, con ganancias millonarias para los intermediarios.

En 2022, cuatro médicos guatemaltecos fueron detenidos por diagnosticar erróneamente a una paciente de 68 años para extraerle un riñón sano. La mujer creyó que la operarían para retirarle una glándula suprarrenal. La Fiscalía contra la Trata de Personas de Guatemala calificó ese caso como el primero documentado con prueba científica en ese país.

La invisibilidad del delito y la respuesta internacional

El mayor obstáculo para combatir el tráfico de órganos es su invisibilidad dentro del sistema de justicia. Carlos Pérez, oficial de programas de la ONUDD en Panamá, señaló que todavía hay personas que trabajan en el tema de la trata de personas y hablan del tráfico de órganos como si fuera un mito urbano.

Las fuerzas de seguridad suelen tratar la venta ilegal de un órgano como un delito distinto a la trata de personas, lo que reduce las penas aplicables y elimina las protecciones para las víctimas. Comrie advirtió que muy pocos afectados saben que pueden ser considerados víctimas de trata, incluso por parte de las propias autoridades.

En noviembre de 2024, INTERPOL y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) lanzaron la operación Cyberprotect, que reunió a policías de nueve países —entre ellos Brasil, Colombia y Venezuela— para rastrear redes de trata facilitadas por tecnología digital. En tres días de trabajo, la operación identificó 68 posibles víctimas, 146 presuntos explotadores y 365 nombres de usuario vinculados a actividades sospechosas en sitios web y aplicaciones de mensajería.

Una persona observa la pantalla de su teléfono móvil en una habitación oscura con múltiples iconos de redes sociales proyectados en las paredes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La operación fue apoyada por Europol, la ONUDD y la empresa Meta, propietaria de Facebook y WhatsApp, lo que evidencia que las plataformas digitales ya son parte activa de las investigaciones sobre trata en América Latina.

El padre Ricardo Páez Moreno, del Templo María Madre en Huexotitla, Puebla, afirmó a Milenio que todos los trasplantes deben realizarse de forma ética y mediante vías oficiales, pues en estos procedimientos está en juego la vida de dos personas. “Ante todo se tiene que respetar la voluntad del donante y si lo deja por escrito en una voluntad anticipada también”, dijo.

La advertencia llega en un momento en que el mercado digital de órganos crece en paralelo al deterioro de la donación altruista, y donde la línea entre la desesperación económica y la explotación criminal es, con frecuencia, imposible de distinguir para quien la cruza.