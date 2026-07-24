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Procesan a La Tripa, sujeto ligado al asesinato del activista Samir Flores y líder del Comando Tlahuica

Omar García Harfuch confirmó que ya solicitó a la FGR información sobre la posible sentencia contra el detenido, quien es señalado por su papel en la violencia en Morelos y su relación con el asesinato del activista

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El secretario de seguridad y protección ciudadana aclaró que el gobierno de España es el encargado de la investigación en la que están involucrados dos mexicanos. (Presidencia)
El secretario de seguridad y protección ciudadana en conferencia de prensa. Crédito: Presidencia

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este viernes durante la conferencia matutina en Morelos que Homero Figueroa Meza, alias “La Tripa”, fue vinculado a proceso luego de haber sido detenido el mes pasado en San Pedro Cholula, Puebla.

La intervención del funcionario despejó las dudas sobre la situación judicial de Figueroa Meza, a quien señaló como “generador de violencia” y con nexos en temas políticos de administraciones pasadas. Con ello, el titular de la dependencia informó que ya solicitaron a la FGR detalles sobre la sentencia que podría corresponderle.

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“Fue vinculado a proceso y hoy mismo solicitamos información a la FGR para que nos diga sobre su sentencia”, puntualizó García Harfuch ante los medios.

El arresto de Figueroa Meza, de 47 años, sucedió a las 11:29 horas del 6 de junio, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones. Elementos de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR interceptaron al presunto criminal junto a Sandra León Varo, de 33 años, mientras circulaban en un vehículo en San Pedro Cholula.

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Durante la operación, las autoridades aseguraron un arma corta, varias identificaciones falsas, dosis de marihuana y cristal, así como el automóvil donde viajaban los detenidos. El Gabinete de Seguridad federal informó que la captura se realizó bajo la Estrategia Nacional contra la Extorsión y respondió directamente al seguimiento de denuncias ciudadanas.

Información en desarrollo...

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