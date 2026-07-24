Madres Buscadoras de Jalisco hallan presunto crematorio clandestino, piden apoyo a Sheinbaum: “Estamos desesperadas”

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco hallaron un crematorio clandestino. | X- Ceci Flores

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco denunció el hallazgo de un presunto crematorio clandestino “de gran magnitud” y con numerosos restos humanos calcinados, en dicho estado

El hallazgo fue denunciado a través de un comunicado que publicó la activista y madre buscadora de Sonora, Ceci Flores, quien reprochó que “una vez más”, son las familias y los colectivos quienes realizan ”el trabajo que le corresponde al Estado".

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Madres Buscadoras denuncian abandono estatal

El 21 de julio de 2026, Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo, ingresó un oficio dirigido al comisionado de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, solicitando acompañamiento, traslado, alimentos y herramientas para 35 personas que acudirían a labores de búsqueda en el municipio de Ayutla los días 25 y 26 de julio.

“No estamos pidiendo privilegios; estamos exigiendo el cumplimiento de una obligación legal y humana”, advirtió.

El colectivo señaló que la institución creada para atender a las víctimas les ha dado la espalda.

“Las Madres Buscadoras de Jalisco estamos desesperadas (...) Una vez más, son las familias y los colectivos quienes realizamos el trabajo que le corresponde al Estado”, señalan en el comunicado dirigido a las autoridades estatales y federales.

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Comisión de Búsqueda rechaza solicitud

En respuesta, Víctor Hugo Ávila Barrientos, comisionado de Búsqueda, informó que la agenda operativa de la Comisión “no permite atender la petición en los términos y condiciones requeridos para esas fechas”.

Por ello, ofreció como alternativa una mesa de trabajo el 23 de julio, pero no garantizó el acompañamiento solicitado para las jornadas de búsqueda.

“Ingresamos un oficio solicitando el acompañamiento de la Comisión de Búsqueda y la respuesta fue negarnos el apoyo”, mencionó.

El colectivo cuestionó al negativa de las autoridades, enfatizando que ellas ya realizaron el trabajo de “localizar el sitio”, por lo que solo falta que les apoyen con acompañamiento y traslado para continuar con la recuperación de los restos.

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“¿Qué más esperan de nosotras? Ya hicimos el trabajo de localizar el sitio. Lo único que solicitamos es acompañamiento y traslado para poder llegar al lugar y continuar con la recuperación de los restos”, expuso en un escrito dirigido a Ceci Flores.

Llamado urgente a autoridades federales y estatales

En el comunicado dirigido al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y la presidenta Claudia Sheinbaum, subrayaron que no cuentan con vehículos ni recursos económicos y, una vez más, tampoco tienen respaldo del gobierno.

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“¿Quién se hará responsable de rescatar esos restos humanos? ¿O la respuesta será seguir abandonados, como durante años se ha abandonado a las familias que buscan a sus seres queridos?“, reiteran.

Asimismo, hicieron un llamado urgente “a que las autoridades competentes”, dejen de obstaculizar las búsquedas y “asuman la responsabilidad que les corresponde”.

Señalarpon que “buscar no debería ser una condena para las familias. Buscar es un derecho. Acompañar es una obligación del Estado”.