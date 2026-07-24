México

Vivienda para el Bienestar: cómo consultar tu folio para saber si continúas en el programa

El trámite es presencial, gratuito y solo se realiza en municipios con módulos activos entre el 20 de julio y el 2 de agosto; se requiere identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio para iniciar el procedimiento

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Hombre de piel morena de espaldas, con camiseta oscura, sostiene llavero de casa y dos llaves frente a una vivienda unifamiliar de color beige.
Un hombre de piel morena, de espaldas, sostiene las llaves de su nueva vivienda de clase media mientras la observa con expectación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abrió el registro 2026 del Programa Vivienda para el Bienestar entre el 20 de julio y el 2 de agosto, con un proceso de consulta de folio en su micrositio oficial para que los solicitantes verifiquen si su solicitud avanzó a la siguiente etapa.

El trámite es presencial e intransferible. Solo puede realizarse en los módulos oficiales instalados en los municipios donde la Conavi desarrolla proyectos de vivienda durante este año.

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Para conocer el estatus de una solicitud, la dependencia habilitó el portal pvb.conavi.gob.mx, donde los interesados pueden ingresar su número de folio y verificar si su registro fue aprobado o sigue en revisión.

Los folios publicados en ese listado son los que cumplieron con todos los requisitos técnicos y administrativos del programa. Quienes no encuentren su folio de inmediato pueden revisarlo mediante el buscador integrado en el mismo sitio.

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Gobierno de México/Youtube Conavi

Qué documentos se necesitan para registrarse

Al acudir al módulo, el personal autorizado revisa la documentación, captura la información en la Cédula de Diagnóstico y entrega el folio de registro. Ese número es indispensable para continuar en las etapas siguientes.

Los documentos requeridos —en original y copia— son tres: Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Todos los trámites son gratuitos. La Conavi advirtió que no cuenta con intermediarios externos, y recomendó no confiar en enlaces no verificados ni en terceros que ofrezcan agilizar el proceso.

Qué pasa después del registro y cuánto tarda la validación

Grupo diverso de adultos y niños camina felizmente por una calle frente a casas modernas en un vecindario, con colinas y árboles al fondo bajo un cielo azul.
La publicación de resultados preliminares ocurre semanas después del cierre del registro, según la demanda y el volumen de solicitudes recibidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez cerrado el periodo de inscripción, la información pasa a revisión interna.

La Conavi verifica identidad, ingresos declarados y criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación vigentes, con priorización según nivel de vulnerabilidad.

La publicación de resultados preliminares ocurre semanas después del cierre del registro, según la demanda y el volumen de solicitudes recibidas. Si el solicitante no conserva su comprobante, la dependencia recomienda revisar el correo electrónico registrado o ingresar nuevamente al portal oficial.

Las 9 etapas del proceso hasta obtener una vivienda

Mano abierta sujetando una pequeña casa en miniatura de color blanco y un tejado gris, con una llave antigua dorada apoyada sobre el tejado.
Una mano sostiene una casa en miniatura y una llave antigua, simbolizando las oportunidades de créditos hipotecarios y el acceso a la vivienda propia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa contempla un recorrido de nueve pasos desde la convocatoria hasta la asignación:

1. Publicación de la convocatoria con fechas y sedes

2. Registro presencial en el módulo correspondiente

3. Validación de documentación y requisitos

4. Publicación de registros válidos

5. Visita domiciliaria para verificar la información, cuando corresponda

6. Asamblea informativa y, si la demanda supera la oferta, sorteo

7. Entrega del certificado a quienes continúan en el proceso, con presentación del certificado de no propiedad

8. Integración al padrón de personas beneficiarias y firma del convenio de adhesión

9. Asignación de vivienda conforme avance la construcción de los proyectos

Cómo localizar el módulo más cercano

La Conavi habilitó un mapa interactivo en el micrositio del programa donde los interesados pueden consultar la ubicación del módulo que les corresponde, las fechas de atención y los horarios de servicio.

Si en el municipio de residencia no hay módulo disponible, la dependencia indicó que será necesario esperar las siguientes etapas de ampliación del programa.

Qué ofrece el programa y cómo contactar a la Conavi

Una mujer habla en un podio con micrófonos frente a un fondo morado con texto 'Vivienda para el Bienestar' y edificios de apartamentos naranjas.
Las zonas donde opera el programa no se eligen de forma aleatoria. La Conavi las determina con base en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la Secretaría de Bienestar, priorizando los hogares en situación de vulnerabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Programa Vivienda para el Bienestar tiene como meta construir 500 mil viviendas nuevas durante el sexenio, de las cuales 86 mil corresponden a 2026, distribuidas en las 32 entidades federativas del país.

Las zonas donde opera el programa no se eligen de forma aleatoria. La Conavi las determina con base en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la Secretaría de Bienestar, priorizando los hogares en situación de vulnerabilidad.

Quienes resulten beneficiarios acceden a una vivienda mediante un financiamiento sin intereses, con escritura incluida como garantía de certeza jurídica sobre el inmueble.

Para dudas o seguimiento, la dependencia habilitó los siguientes canales oficiales:

  • Sitio web: gob.mx/conavi
  • WhatsApp “Conavi te Atiende”: 55 3641 2171
  • Correo: atencionciudadana@conavi.gob.mx
  • Teléfono: 55 9138 9991, opción 1

Para denuncias, la Conavi dispone del WhatsApp “Conavi Denuncia” al 55 3333 7903 y del sistema SIDEC de Denuncia Ciudadana.

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