Guardia Nacional será la principal fuerza federal que vigile Morelos “para siempre”, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el día de mañana Roberto Velasco dará más detalles de esta estrategia Crédito: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Guardia Nacional asumirá de manera indefinida el papel de principal fuerza federal de seguridad en Morelos. Esta medida fue avalada por el gabinete de seguridad, incluyendo a la Secretaría de Marina, como respuesta a la escasez de policías estatales y municipales, y al contexto generado por el Operativo Enjambre.

Durante la conferencia matutina realizada en el propio estado, la mandataria subrayó que se trata de una decisión adoptada para fortalecer la seguridad pública y responder a los desafíos específicos que enfrenta la entidad.

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Asimismo, detalló que la participación de la Secretaría de Marina en este esquema busca reforzar la coordinación federal. Según Sheinbaum, el gabinete de seguridad evaluó las condiciones locales y concluyó que la Guardia Nacional debe permanecer como la fuerza superior en la región.

La conferencia tuvo lugar fuera de Palacio Nacional, lo que para el gobierno federal representa un mensaje claro sobre la prioridad que tiene Morelos en la agenda de seguridad nacional. Este estado ha sido escenario de operativos relevantes y recientes investigaciones sobre redes delictivas en gobiernos municipales.

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La presidenta Claudia Sheinbaum realizó se conferencia matutina desde Morelos. Claudia Shenibaum

El Operativo Enjambre y los servidores públicos detenidos en Morelos

El trasfondo del anuncio es el Operativo Enjambre, puesto en marcha el 22 de noviembre de 2024 por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Hasta mediados de julio de 2026, el operativo acumuló más de 85 servidores públicos detenidos en nueve estados, entre ellos 19 alcaldes y exalcaldes, por presuntos vínculos con extorsión, secuestro, homicidio y crimen organizado.

En Morelos, el operativo derivó en cuatro órdenes de aprehensión cumplimentadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo). Entre los detenidos figuran Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla.

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El secretario del Ayuntamiento de Cuautla, Horacio Zavaleta Malacara, y el tesorero Jonathan Espinoza Salinas también fueron aprehendidos. Ambos habían sido designados por el presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, quien permanecía prófugo al cierre de esta edición.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó además a 32 personas físicas y morales en su lista de bloqueados, entre presidentes municipales, funcionarios del ayuntamiento de Cuautla, y actores económicos, políticos y sociales de la entidad. Las investigaciones señalan presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y la Unión Tepito.

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La medida, respaldada por el gabinete de seguridad y la Secretaría de Marina, responde al déficit de policías locales y a los hallazgos del Operativo Enjambre sobre infiltración del crimen organizado en la entidad. REUTERS/Jesús Bustamante

Arisbel Rubí Vázquez Amaro, alias “La Jefa” y excandidata de Morena a la presidencia municipal de Atlatlahucan, también fue detenida en el marco del mismo operativo. El Partido Acción Nacional (PAN) aclaró que Corona Damián no es militante del partido, aunque fue postulado dentro de una coalición.

Cifras de seguridad en Morelos presentadas por el gobierno federal

En la misma mañanera, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentó los resultados del Plan Morelos. El homicidio doloso registró una baja del 54% en el promedio diario respecto a septiembre de 2024, con 1.6 casos por día en junio de 2026, el nivel más bajo para ese mes desde 2019.

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El robo de automotores cayó 32% en el mismo periodo, con un promedio de 9.6 incidentes diarios al cierre de junio de 2026. La comparación entre el primer semestre de 2025 y el de 2026 muestra reducciones en todos los delitos con violencia medidos por la dependencia.

El robo a transportista con violencia bajó 30%; el robo a casa habitación con violencia, 22.7%; el robo de vehículo con violencia, 17.8%; el robo a transeúnte con violencia, 14.9%; las lesiones dolosas por arma de fuego, 10.5%; el feminicidio, 10%; y el robo a negocio con violencia, 9%.

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Policías, Guardia Nacional realizan diversos procedimientos en varios estados para prevnir y atacar la delincuencia Foto: Gabinete de seguridad

El contexto nacional del Operativo Enjambre al 24 de julio de 2026

A nivel nacional, el Operativo Enjambre alcanzó en el Estado de México la detención de 60 personas y 22 servidores públicos con sentencia condenatoria por vínculos con el crimen organizado, según informó el gabinete de seguridad el 22 de julio. Entre el inicio del operativo y el 31 de mayo de 2026, las investigaciones habían producido 20 sentencias que sumaban mil 143 años de prisión en total.

Del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, las autoridades detuvieron a 3 mil 300 personas por delitos de alto impacto en todo el país, y aseguraron más de mil 300 kilogramos de droga, 819 armas de fuego y más de 28 mil cartuchos, de acuerdo con datos de García Harfuch. La estrategia de seguridad del gobierno federal descansa en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y coordinación con los estados.

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