El Bogueto: estas son las ciudades dónde dará conciertos en agosto, algunos con entrada gratuita

El cantante de reguetón mexa originario de Nezahualcóyotl aparece en las carteleras de Veracruz, San Luis Potosí y Puebla en un mes en que su perfil público alcanzó uno de sus momentos de mayor visibilidad. El Bogueto (ig/elbogueto)

El Bogueto tendrá al menos tres presentaciones en ferias y festivales de distintos estados de México durante agosto de 2026, con opciones de acceso que van desde entrada gratuita incluida en el recinto ferial hasta boletos desde $100 pesos mexicanos.

El cantante de reguetón mexa originario de Nezahualcóyotl aparece en las carteleras de Veracruz, San Luis Potosí y Puebla en un mes en que su perfil público alcanzó uno de sus momentos de mayor visibilidad.

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Sumado a ellos Armando Antonio Toledo Rosas, de 28 años, se presentó el 23 de julio en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum como embajador honorífico de la segunda edición de México Canta, concurso binacional organizado por la Secretaría de Cultura para impulsar propuestas musicales con letras libres de violencia y apología de las adicciones.

“Para mí es un verdadero honor estar aquí y ser parte de un proyecto que abre oportunidades a tantos jóvenes que sueñan con vivir de la música”, declaró el artista en Palacio Nacional.

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(Presidencia)

Tres ciudades, tres ferias en agosto

Cuatro días después, el 12 de agosto, el artista sube al escenario del Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) en San Luis Potosí. El evento se extiende del 7 al 30 de agosto y es considerado el encuentro ferial con mayor asistencia en el estado. Foto:(IG: El Bogueto)

La primera parada será el 8 de agosto en Tuxpan, Veracruz, dentro de la Expo Feria Tuxpan 2026, que celebra su 77° aniversario del 7 al 23 de agosto en conmemoración de la Virgen de la Asunción. Toledo se presentará junto a Mafia Tumbada y Yael Monroy, según el programa publicado por Ferias en México. El costo de acceso para esa fecha no estaba disponible al cierre de esta nota.

Cuatro días después, el 12 de agosto, el artista sube al escenario del Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) en San Luis Potosí. El evento se extiende del 7 al 30 de agosto y es considerado el encuentro ferial con mayor asistencia en el estado. El Teatro del Pueblo opera con acceso incluido en la entrada general al recinto, lo que convierte ese concierto en una opción sin costo adicional para el público.

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La tercera fecha es el 14 de agosto en Zacatlán de las Manzanas, Puebla, en el marco de la 84ª Gran Feria de la Manzana, que se celebra del 7 al 16 de agosto en el Teatro del Pueblo de la Unidad Deportiva Morelos.

Precios y boletos en Zacatlán

El cartel oficial de la 84 Gran Feria de la Manzana en Zacatlán presenta la agenda de artistas y eventos programados del 7 al 16 de agosto de 2026 en el Teatro del Pueblo. (Feria de la Manzana Zacatlán/Facebook)

En la Feria de la Manzana, los boletos para el concierto de El Bogueto se dividen en cuatro zonas: General a $100 MXN, Plata a $300, Oro a $500 y VIP a $700. Los precios no incluyen cargo por servicio.

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Las entradas se pueden adquirir en las Oficinas de Turismo de la Presidencia Municipal de Zacatlán o en el sitio totalticket.com.mx. En esa misma feria, el artista comparte cartelera con Yuridia —el 15 de agosto— y Espinoza Paz —el 16—, cuyos boletos VIP llegan a $2,600 y $1,000, respectivamente.

El Bogueto: de Neza al Palacio Nacional

Toledo Rosas inició su carrera en 2019 con el sencillo “Bajo perfil”, sin mayor repercusión inicial. Su consolidación llegó con “Cuando no era cantante”, en colaboración con Yung Beef, que lo posicionó en la escena urbana nacional.

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Su propuesta, que él mismo denomina reguetón mexa, se distingue por letras y argot propios de las periferias del Estado de México, en contraste con el sonido más pulido del género en países como Puerto Rico o Colombia. Ha colaborado con artistas como Bellakath, Dani Flow, Yeri Mua y Uzielito Mix, y se presentó en el Coca-Cola Flow Fest en 2023 y 2024.

México Canta: el concurso que lo llevó a la mañanera

El Bogueto acudió a la mañanera a cantar (Captura de pantalla)

México Canta 2026 es una convocatoria binacional dirigida a jóvenes de entre 18 y 29 años de México y Estados Unidos, con foco en el regional mexicano y sus fusiones. Su objetivo es abrir espacio a nuevas expresiones musicales con mensajes alejados de la violencia.

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El Bogueto se incorporó de forma voluntaria y sin remuneración. Según informó la presidenta Sheinbaum durante la conferencia del 23 de julio, el artista participará “para promover música con letras de amor, alejar el odio, alejar la violencia”. El cantante agregó ante los presentes: “Hoy se les está diciendo a miles de chavos y chavas de México y Estados Unidos que sí se puede salir adelante con el talento, con la creatividad, con el trabajo y con la música”.

El Bogueto (ig/elbogueto)