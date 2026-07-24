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Juez Brian Cogan recomienda enviar a El Mayo Zambada a un centro médico federal para cumplir su condena de cadena perpetua

La pena de cadena perpetua fue impuesta a El Mayo Zambada el pasado lunes 20 de julio, además de un pago de 15 mil millones de dólares

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El abogado de "El Mayo" Zambada negó que el capo esté proporcionando información a las autoridades de EEUU. (Anayeli Tapia/Infobae)
"El Mayo" Zambada podría cumplir su condena en un centro médico federal de Estados Unidos. (Anayeli Tapia/Infobae)

El pasado jueves, el juez Brian M. Cogan, recomendó enviar a Ismael El Mayo Zambada a un centro médico federal para que enfrente la cadena perpetua que le fue impuesta el pasado lunes 20 de julio.

La propuesta formal que fue hecha al Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) expone que sea destinado a una instalación médica federal (FMF) debido a su edad y a los problemas de salud que padece el ex líder del Cártel de Sinaloa y ex socio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

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La medida está contemplada para que Zambada García cumpla su condena en un entorno que disponga de la infraestructura necesaria para la atención constante de sus condiciones de salud.

El pasado lunes El Mayo Zambada fue sentenciado a cadena perpetua por encabezar a un grupo dedicado al tráfico de drogas hacia Estados Unidos, a casi dos años de su entrega a las autoridades de Estados Unidos, tras haber sido secuestrado y llevado a la fuerza a ese país vecino del norte por parte de su ahijado Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán.

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Este hecho desató una guerra interna en el Cártel de Sinaloa, mismo que se dividió en las facciones de Los Chapitos, liderada por los hijos de El Chapo Guzmán, quien cumple una sentencia de prisión de por vida en Estados Unidos, y la Mayiza, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, hijo de El Mayo Zambada.

El Mayo Zambada deberá pagar 15 mil millones de dólares a EEUU. REUTERS/Jane Rosenberg
El Mayo Zambada deberá pagar 15 mil millones de dólares a EEUU. REUTERS/Jane Rosenberg

La audiendia de Zambada García se llevó a cabo en la Corte del Distrito Este de Nueva York y después del fallo se dio a conocer una conferencia de prensa por las autoridades estadounidenses.

El gobierno de Estados Unidos destacó que el ex líder del Cártel de Sinaloa provocó afectaciones irreparables a las familias y señaló que esta no será la última acción contra los cárteles mexicanos.

El Mayo Zambada, según las autoridades, ya aceptó en su acuerdo de culpabilidad el pago de 15 mil millones de dólares, cifra mayor a la incautada a El Chapo Guzmán, que fue de 12 mil 600 millones de dólares.

Previamente, El Mayo había enviado una carta en la que pedía a las autoridades del país vecino del norte no ser enviado a la prisión de máxima seguridad donde se encuentra recluido El Chapo Guzmán, su compadre.

El Mayo lee carta ante juez

El pasado martes, El Mayo Zambada leyó una carta al juez Brian M. Cogan, antes de que un tribunal federal del Distrito Este de Nueva York lo condenara a cadena perpetua por delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. El documento, difundido tras la audiencia, incluye un reconocimiento de responsabilidad, referencias a México y un mensaje sobre las consecuencias del crimen organizado.

Ilustración acuarela: personal médico traslada un paciente en camilla por un pasillo de hospital con sala de espera. Cartel rojo: 'Emergencia'.
Brian Cogan recomendó que Zambada García cumpliera su condena en un centro médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la carta, Zambada García aceptó la responsabilidad por los delitos que derivaron en el proceso penal en Estados Unidos, aseguró que no buscaba privilegios y afirmó que asumiría las consecuencias de sus actos.

El documento inició con un reconocimiento de responsabilidad. Zambada señaló que no había justificación para sus actos y afirmó que enfrentaba las consecuencias con respeto a la ley y a las instituciones que lo juzgaron. También dijo que no pretendía recibir beneficios derivados de la sentencia y que aceptaba el castigo impuesto por la corte, al considerar que la responsabilidad no terminaba con una resolución judicial, sino con reconocer el daño ocasionado.

Dijo ser ciudadano mexicano, y reconoció que el Estado mexicano tenía un interés legítimo para que personas que cometieron delitos también enfrenten consecuencias bajo sus propias instituciones.

Afirmó que si las autoridades mexicanas llegaran a determinar que debía continuar su condena en México, acataría esa decisión sin imponer condiciones.

En la parte final de la carta, el narcotraficante hace referencia al impacto del crimen organizado en la sociedad y en los jóvenes.

Afirmó que, durante años, la violencia fue presentada como una vía para obtener poder o éxito, sin embargo, sostuvo que ese camino terminaba en destrucción, cárcel o muerte.

A los jóvenes les dijo que no existía honor ni futuro en las actividades criminales.

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