Apagón Eléctrico CFE 2026: ¿cómo sobrevivir 12 horas sin luz? 

(Imagen Ilustrativa Infobae creada con IA)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que este sábado 25 de julio suspenderá el servicio eléctrico en todas las comunidades del municipio de Tlacuilotepec, en Puebla, debido a trabajos de mantenimiento que se están realizando en la zona.

La dependencia explicó que la revisión en la línea de transmisión Tihuatlán Dos ocasionará un apagón de 12 horas, el cual está programado para iniciar a las 6:00 horas de la mañana y concluir a las 18:00 horas de la tarde.

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De acuerdo a la información de la CFE, la suspensión no obedece a una falla o emergencia, sino a labores preventivas para reforzar la infraestructura y evitar cortes no programados. Si las labores concluyen antes del tiempo estimado, el servicio se restablecerá de inmediato. En caso de condiciones meteorológicas adversas, los trabajos se reprogramarán. Sin embargo, ante un apagón de 12 horas surge la inevitable pregunta: ¿qué hacer tantas horas sin luz?

Guía práctica para sobrevivir 12 horas sin luz

Ante el apagón programado de 12 horas para el sábado 25 de julio en Puebla, prepararse puede marcar la diferencia entre pasar el día con tranquilidad o enfrentar riesgos innecesarios. Aquí tienes recomendaciones claras y sencillas para cuidar tu salud, tus alimentos y tu seguridad durante un corte eléctrico prolongado, de acuerdo a la Cruz Roja Americana.

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Imagen ilustratriva. Siluetas de personas caminan por una calle oscura de Nueva York, mientras las luces de emergencia y vehículos apenas iluminan la escena durante un corte de energía. (Reuters)

Prepara un kit de emergencia. Antes del corte, reúne un equipo básico que te permita cubrir las necesidades esenciales:

Agua: Calcula al menos un galón (3.8 litros) por persona, por día. Si tienes mascotas, incluye su consumo.

Alimentos no perecederos: Prioriza productos enlatados, barras energéticas, frutos secos y alimentos que no requieran refrigeración ni preparación compleja.

Linternas y pilas: Evita el uso de velas, ya que representan un alto riesgo de incendio.

Radio a pilas o de manivela: Sirve para recibir información oficial y alertas, incluso si caen las redes móviles.

Botiquín de primeros auxilios: Incluye medicamentos para al menos siete días, además de artículos médicos personales.

Herramienta multiuso: Abre latas, corta envases y resuelve pequeños imprevistos.

Artículos de higiene: Papel higiénico, jabón, toallas sanitarias y otros productos personales.

Documentos importantes: Guarda copias de identificaciones, pólizas, recetas médicas y datos de contacto de emergencia en una bolsa impermeable.

Celular y cargador portátil: Asegúrate de que estén completamente cargados antes del corte.

Dinero en efectivo: Los pagos electrónicos pueden no estar disponibles.

Una mochila de emergencia abierta con sus elementos esenciales y un plano de evacuación sobre el suelo, muestran la preparación doméstica ante posibles sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si en casa vive alguien que depende de dispositivos eléctricos por razones de salud, planea una fuente de energía de respaldo (como baterías adicionales o generadores portátiles).

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Cuida la conservación de alimentos. Durante un apagón prolongado, la seguridad alimentaria es clave. Sigue estos pasos:

No abras el refrigerador ni el congelador a menos que sea necesario. Cada vez que lo haces, la temperatura interna sube y los alimentos se deterioran más rápido.

Usa primero los alimentos perecederos. Si el refrigerador permanece cerrado, los productos se mantendrán fríos hasta 4 horas.

Después, consume los alimentos del congelador. Si está lleno, puede conservar la temperatura hasta 48 horas; si está medio lleno, hasta 24 horas.

Prepara hielo o bolsas frías para trasladar alimentos a una nevera portátil si el corte se extiende.

Guarda los alimentos en un lugar seco y fresco y mantén los envases cerrados.

Descarta cualquier alimento que haya estado a más de 4°C por más de 2 horas, o que presente olor, color o textura anormal. No pruebes alimentos dudosos: “En la duda, a la basura”.

Imagen ilustrativa (Crédito Difusión)

Seguridad eléctrica y uso de generadores. Evita accidentes eléctricos y protege tus aparatos siguiendo estos consejos:

Desconecta todos los equipos electrónicos y electrodomésticos que no sean indispensables. Así evitas daños cuando regrese la electricidad.

Deja una lámpara encendida para saber cuándo vuelve la luz.

Si usas generador, conecta los aparatos directamente. No lo vincules a la red eléctrica de la casa para evitar cortocircuitos o accidentes.

Nunca uses generadores, parrillas ni estufas de combustión dentro de la vivienda, garaje o lugares cerrados. El monóxido de carbono es invisible, no tiene olor y es mortal.

Un recipiente de vidrio con colonias bacterianas se encuentra en el interior de un refrigerador escarchado, bajo una iluminación azul fría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantén la comunicación y la seguridad. La comunicación con familiares y autoridades ayuda a reducir la incertidumbre y mejorar la respuesta ante emergencias:

Notifica a tus familiares que estás bien.

Conserva un teléfono fijo tradicional en casa. Estos suelen funcionar aunque no haya electricidad.

Evita salir salvo que sea absolutamente necesario. Las calles pueden estar oscuras, los semáforos sin funcionar y el tráfico ser peligroso.

No toques cables eléctricos caídos ni dejes que los niños se acerquen. Repórtalos de inmediato a las autoridades.

¿Qué hacer cuando regresa la luz? Cuando la electricidad vuelve, actúa con cautela:

Verifica los alimentos antes de consumirlos. Puedes usar un termómetro para alimentos si tienes dudas sobre su conservación durante el apagón.

Reconecta los aparatos eléctricos poco a poco. Así evitas sobrecargas y posibles daños por fluctuaciones en la tensión.

Después del apagón, contribuye al ahorro de energía y reduce el riesgo de futuros cortes. Apaga luces y dispositivos electrónicos cuando no estén en uso. Lava la ropa con agua fría y cargas completas. Usa el lavaplatos solo cuando esté lleno y elige ciclos cortos o de baja temperatura. Cambia focos tradicionales por lámparas de bajo consumo.

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