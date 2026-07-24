Sheinbaum minimiza convocatoria para celebrar el Paseo del Pendón en CDMX: “No les fue muy bien con visita de Diaz Ayuso”

(Presidencia)

Ante la movilización para festejar el Paseo del Pendón en la Ciudad de México, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum manifestó su opinión sobre el evento impulsado principalmente por la ultraderecha del país.

“Bueno, pues hay que ver cuánta gente participa, primero. Se trata de la conmemoración de la Conquista, en pocas palabras. Ya lo intentó una parte de la derecha mexicana al traer a Díaz Ayuso de España para reivindicar a Hernán Cortés. No les fue muy bien y no creo que les vaya muy bien ahora tampoco, porque si algo anhela el pueblo de México y celebra, pues es nuestra independencia”, declaró la mandataria del pueblo durante su conferencia matutina en Morelos este 24 de julio.

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¿Qué es el Paseo del Pendón?

Durante casi 250 años, la Nueva España celebró el Paseo del Pendón, una ceremonia que se realizaba cada 13 de agosto para conmemorar la caída de México-Tenochtitlan en 1521. En esta festividad, autoridades civiles y religiosas recorrían las calles portando el pendón real, estandarte de la monarquía española, como símbolo de la victoria de la Corona y de la lealtad al rey de España. El acto tenía un fuerte carácter político y religioso, pues buscaba reafirmar el dominio español sobre el territorio conquistado.

Paseo del Pendón en Guerrero. (Cuartoscuro/DASSAEV TÉLLEZ ADAME)

La tradición desapareció durante el proceso de Independencia de México, al considerarse incompatible con los ideales de igualdad, soberanía y autonomía que comenzaron a consolidarse a inicios del siglo XIX. Aunque actualmente este evento también se festeja en Chilpancingo, Guerrero, se trata de una fiesta distinta. En ese municipio, el desfile inaugura la Feria de Navidad y Año Nuevo y reúne a cientos de danzantes, músicos y comparsas en una celebración de carácter popular y cultural.

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CDMX busca conmemorar la Conquista del país

El Paseo del Pendón, la festividad de origen colonial, busca ser recreado nuevamente en agosto de este año por diversas asociaciones civiles. De acuerdo con la convocatoria difundida por diversos organizadores en redes sociales, dentro de los participantes se encuentran México Hispano, Aztecorum, Cuauhocelocalli, Youalli Ehécatl Promoción Cultural, Templo San Hipólito y Somos Nómadas . La representación se retomó en 2021, con motivo de los 500 años de la caída de la capital mexica.

Durante la época colonial, el recorrido simbolizaba la lealtad a la Corona española y rendía homenaje a los españoles fallecidos durante la conquista. La celebración se mantuvo vigente por casi dos siglos y medio, hasta que fue suspendida durante la liberación del país.

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La edición de este año también ha sido difundida por el comité local de la Unión Nacional Sinarquista y por el Círculo Tradicionalista Celedonio de Jarauta, organización de origen español vinculada al movimiento carlista, cuyos integrantes convocaron a participar en el desfile con referencias a la monarquía española y a los llamados mártires de la Conquista.