¿A qué hora cantará Mario Bautista en el Atlante vs América hoy 24 de julio?

Mario Bautista dará show en el México vs Atlante (Instagram)

El duelo entre Atlante y América de este viernes promete más que futbol. Para la jornada 2 del Apertura 2026, el club azulgrana prepara un show especial en el Estadio Banorte, con la presencia de Mario Bautista y Kevin AMF, según anunció la cuenta oficial de Atlante en Instagram.

El evento marca el primer partido del Atlante como local tras su regreso a la Primera División y coincide con el ambiente de expectativa generado en redes sociales por el retorno del equipo.

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En su presentación oficial previa al encuentro, Emilio Escalante, dueño de Atlante, insistió en que el ascenso a la Liga MX fue resultado de una estructura sólida y un proyecto sostenible, sin apoyos externos.

“El Atlante FC no ha tenido un apoyo de gobierno, de ningún otro, financiamiento que no sea propio”, dijo Escalante en encuentro con la prensa.

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El directivo subrayó que el regreso al máximo circuito es ejemplo para otros clubes: “El que quiera estar tiene que trabajar y tiene que luchar por estar y que realmente sean equipos que les interese el futbol”.

El histórico equipo mexicano inicia una nueva aventura en el máximo circuito con grandes expectativas entre su afición. (Ilustración: Jovani Pérez)

¿A qué hora será el show de Mario Bautista?

La cuenta oficial de Atlante confirmó que Mario Bautista y Kevin AMF estarán a cargo del espectáculo de medio tiempo este viernes, en el Estadio Banorte.

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El mensaje publicado en Instagram anticipa un show a la grande y convoca a la afición azulgrana a no perderse la cita. “Tendremos un show de medio tiempo espectacular. Nos vemos mañana en el @estadiobanorte, @mariobautista y @kevin_amf”, publicó el club en la red social.

ARCHIVO - Mario Bautista llega a los Latin American Music Awards el 20 de abril de 2023, en la Arena MGM Grand Garden en Las Vegas. Bautista tenía muchas cosas que decir sobre su forma de ver el mundo y encontró la mejor vía en la música regional mexicana que caracteriza su más reciente álbum “Fénix”. (Foto AP/John Locher)

El partido ante América se disputará este 24 de julio a las 21:00 horas, en el marco de la segunda fecha del Apertura 2026. El evento también representa la primera vez que Atlante recibe a las Águilas tras su retorno a la Liga MX.

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Esto indicaría que el show de medio tiempo de Mario Bautista sería alrededor de las 21:45 horas. El horario puede variar unos minutos dependiendo del tiempo de compensación que se establezca para el primer tiempo del encuentro.

El regreso del Atlante a Primera División, entre memes y polémica arbitral

Doce años después de su descenso, el Atlante volvió al máximo circuito bajo la dirección de Miguel Herrera. El debut ante Necaxa estuvo marcado por fallas en la transmisión, polémicas arbitrales y la viralización de memes en redes sociales.

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Durante el partido inaugural, la señal de FOX presentó intermitencias que generaron comentarios humorísticos entre los aficionados.

Atlante comenzó ganando con un gol de Eugenio Pizzuto, pero Necaxa remontó tras un penal polémico. Miguel Herrera, técnico azulgrana, pidió que la Comisión de Árbitros revise lo ocurrido:

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El club continúa armando un proyecto lleno de identidad y nostalgia para sus seguidores. (Ilustración: Jesús Aviles)

“Espero que la Comisión analice el trabajo del árbitro. Si consideran que estuvo bien, entonces estamos en problemas. Si consideran que se equivocó, bueno, al menos se estará corrigiendo”, declaró.

“Quien quiera estar, tiene que trabajar”: mensaje del dueño del Atlante

En la previa del encuentro ante América, Emilio Escalante reiteró el mensaje a los clubes de la Liga de Expansión:

“El que quiera estar tiene que trabajar y tiene que luchar por estar y que realmente sean equipos que les interese el futbol”, expuso Escalante al medio Infobae México. El dirigente destacó que el regreso del Atlante evidencia que es posible volver a la Primera División con un proyecto serio y finanzas ordenadas.

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El Atlante suma tres títulos de Liga MX y, tras su regreso, buscará consolidarse nuevamente en la máxima categoría.