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¡A la altura de Messi y Ronaldinho! ‘Loco’ Abreu asegura que no es normal el talento de Gilberto Mora

El técnico uruguayo ha mostrado en innumerables ocasiones la confianza que le tiene al juvenil mexicano

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El juvenil mexicano dejó un buen sabor de boca tras su participación en el Mundial 2026.
El juvenil mexicano dejó un buen sabor de boca tras su participación en el Mundial 2026. (Jesús Avilés | Infobae México)

El crecimiento futbolístico de Gilberto Mora no deja de acaparar los reflectores dentro y fuera de la Liga MX. Tras concluida la justa mundialista de 2026, el técnico de los Xolos de Tijuana, Sebastián “Loco” Abreu, volvió a rendirse en elogios ante la calidad técnica y la madurez del mediocampista de 17 años comparándolo incluso con jugadores como Messi y Ronaldinho.

Desde su punto de vista, es un talento fuera de serie comparable con las figuras más emblemáticas con las que le tocó compartir vestidor a lo largo de su trayectoria internacional.

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El estratega uruguayo analizó la evolución del juvenil mexicano y reiteró la importancia de acompañar su proceso de desarrollo sin acelerar etapas de manera desmedida, aunque reconoció que su nivel deportivo lo posiciona de forma natural en el radar del futbol de máximo nivel en Europa.

Gilberto Mora tuvo una gran participación en el Mundial 2026 y es seguido por varios equipos de Europa (REUTERS)
Gilberto Mora tuvo una gran participación en el Mundial 2026 y es seguido por varios equipos de Europa (REUTERS)

Una comparación con los gigantes del futbol mundial

Durante sus declaraciones, Abreu no dudó en ubicar las condiciones de Gilberto Mora a la altura de auténticas leyendas del balompié internacional como Lionel Messi, Ronaldinho, Diego Forlán o Edinson Cavani.

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Para el entrenador del cuadro fronterizo, el talento que posee el canterano de Tijuana pertenece a una categoría distinta gracias a su visión de juego, capacidad de toma de decisiones y personalidad sobre el terreno de juego.

El estratega enfatizó que la cualidad principal de Mora reside en su capacidad para actuar con la frescura e impudicia propia de la juventud, combinada con la inteligencia táctica de un futbolista consolidado en Primera División. En ese sentido, Abreu recalcó la filosofía de trabajo que aplica con la joya mexicana: permitirle expresarse con total libertad dentro del campo para potenciar su creatividad natural.

El jugador de 17 años tiene toda la confianza del técnico uruguayo. (Jovani Pérez)
El jugador de 17 años tiene toda la confianza del técnico uruguayo. (Jovani Pérez)

Seguimiento desde Inglaterra y futuro en el extranjero

Uno de los puntos clave abordados por el técnico uruguayo fue la constante atención que genera el futbolista en el mercado internacional. Abreu reveló que el nombre de Gilberto Mora ya es bien conocido en el futbol europeo, específicamente en Inglaterra, donde diversos visores han dado seguimiento cercano a sus actuaciones tanto en el torneo local como con la selección nacional de México.

No obstante, el ‘Loco’ aclaró que el plan con el futbolista se mantiene centrado en consolidar su rendimiento colectivo e individual con los Xolos de Tijuana en la Liga MX. El estratega señaló que el objetivo principal para el mediocampista en esta etapa es mantener la regularidad, pulir aspectos tácticos y físicos en el día a día y evitar caer en precipitaciones de cara a un eventual traspaso al balompié del Viejo Continente.

Morita despertó el interés del futbol internacional. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Morita despertó el interés del futbol internacional. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Profesionalismo y madurez fuera de la cancha

Más allá del talento inherente con el balón en los pies, la directiva y el cuerpo técnico de Tijuana destacan el compromiso y la ética de trabajo que caracteriza a Mora desde su irrupción en el máximo circuito. El estratega remarcó que el juvenil destaca por su disciplina diaria, dedicando horas adicionales a su cuidado físico, recuperación y preparación mental, además de complementar su formación profesional con estudios de idiomas.

Esta mentalidad, según palabras del estratega sudamericano, convierte a Gilberto Mora en un referente positivo dentro del vestidor del club fronterizo, sirviendo de ejemplo no solo para los elementos de las fuerzas básicas, sino para todo el plantel profesional de la institución.

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