Alcalde de Temoac era investigado por asesinato de activistas Samir Flores y Sandra Rosa Camacho: Harfuch

Harfuch señaló que Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac que fue asesinado hace unos días, era investigado por el asesinato de los activistas Samir Flores y Sandra Camacho. (Cortesía)

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y llevada a cabo en el estado de Morelos, que Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac que fue asesinado hace unos días, era investigado por el asesinato de los activistas Samir Flores y Sandra Camacho.

“Lamentablemente son estos dos hechos que está relacionado el alcalde, que fue denunciado, los homicidios de Samir Flores Soberanes y de Sandra Rosa Camacho Flores”, dijo el secretario de seguridad.

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“La línea de investigación, específicamente, de esos homicidios, la lleva la Fiscalía local, nosotros con la Fiscalía del Estado y FGR en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia, esta era una de las líneas y uno de los delitos por los que se estaba investigando al alcalde, específicamente por estos dos homicidios”, señaló Harfuch.

Investigaban a alcalde de Temoac por presuntos vínculos con el crimen organizado

Antes de esto, el secretario de seguridad nacional habló sobre el asesinato del alcalde de Temoac, Morelos, y dijo que las autoridades lo investigaban por presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente con dos grupos locales: Los aparicio y Los Huazulco.

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Harfuch expuso que “el presidente municipal de Temoac se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con células delictivas, conocidas como Los aparicio y Los Huazulco, relacionados con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en distintos municipios de la región oriente de Morelos”.

Vlentín Lavín era investigado por las autoridades por el asesinato de los activistas. Foto: Facebook / Valentín Lavín Romero

Además, señaló que dentro de estas líneas de investigación se analizaban la detención de su suegra, Andrea N, alias La Patrona, que se desempeñó como tesorera municipal y fue identificada por la Fiscalía como probable operadora de una de estas estructuras como diversos señalamientos públicos que lo vinculaban con hechos violentos ocurridos en la zona.

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Dichos antecedentes son valorados por la Fiscalía como parte de las investigaciones. Su suegro, dijo, también fue detenido. Informó que él ya había recibido una agresión el pasado mes de enero, momento en el que ya se encontraba bajo investigación.

“Tenía rivalidad con otros grupos delictivos, que es una de las líneas de investigación sobre el homicidio. Es importante mencionar también otra línea de investigación que había por el alcalde, el 30 de marzo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, exigió investigar al entonces alcalde por su presunta responsabilidad en los homicidios de dos personas, de esto también hay una investigación en curso donde se le señalaba al ex alcalde por su autoridad intelectual sobre su posible participación”, dijo Harfuch, refiriéndose a los activistas Samir Flores Soberanes y Sandra Rosa Camacho Flores.

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Dijo que también se le relacionó con otro homicidio, el de un hombre llamado Félix Ovielo Campo, quien, expuso, recibió amenazas por parte de la familia de Lavín.

Asesinato de Sandra Camacho y Samir Flores

Sandra Rosa Camacho Flores fue asesinada el pasado 26 de marzo del año en curso por sujetos armados. La activista fue ultimada en su domicilio ubicado en la cabecera de Temoac, demarcación del oriente de Morelos.

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Samir Flores, Sandra Rosa Camacho, activistas asesinados. La comunidad de Temoac exige investigar sus muertes

En agosto de 2025 la defensora denunció ante la gobernadora Margarita González la inseguridad que padece la demarcación.

Camacho señaló a una familia relacionada con el alcalde de Temoac, de ser responsable del cobro de piso a comercios grandes y pequeños y de generar actos de violencia en el poblado.

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“Es una familia la que está en todo esto. Mucha gente no presenta denuncias por temor a represalias o a que les disparen. Hace unos 15 días balearon una casa porque cobraron piso y no los atendieron; entonces, van y atacan la vivienda de la persona.

“Así es en todos lados; todo el tiempo se escuchan balaceras. Necesitamos que la Guardia Nacional venga. Tenemos un espacio para darles alojamiento; queremos que la paz regrese a Temoac”, expuso Sandra Rosa ante Margarita González, quien prometió investigar.

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Por su parte, Samir Flores, un activista idígena náhuatl que tenía 36 años de edad al momento de su asesinato, murió tras ser atacado a balazos en 2019.

El hombre recibió cuatro disparos, uno de ellos en la cabeza. El hecho ocurrió afuera de su hogar, ubicado en Amilcingo, Morelos. Flores era una de las figuras más sonadas en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM).

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