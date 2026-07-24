México

Hallan un cadáver embolsado entre basura en Tepito: detuvieron al hombre que lo arrojó

El sujeto capturado tiene 26 años y se le encontraron bolsas de marihuana, mientras que el hombre asesinado y arrojado sobre Eje 1 Norte, ronda los 40 años

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El hombre arrojó el cuerpo embolsado entre basura de tianguistas para ocultarlo, sin embargo gracias a cámaras de seguridad se dio con él Foto: SSC CDMX
El hombre arrojó el cuerpo embolsado entre basura de tianguistas para ocultarlo, sin embargo gracias a cámaras de seguridad se dio con él Foto: SSC CDMX

Policías de la SSC detuvieron a un hombre que posiblemente participó en el hallazgo de una persona sin vida en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que cámaras de videovigilancia lo ubicaron en el sitio donde se abandonó una bolsa con el cuerpo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el reporte llegó por frecuencia de radio tras localizarse a una persona sin vida en un basurero en la esquina de las calles Jesús Carranza y Libertad, en la colonia Morelos. Al arribar, los uniformados confirmaron que se trataba de un hombre de aproximadamente 40 años, semienvuelto en una bolsa color azul, y dieron parte a las autoridades ministeriales para los peritajes correspondientes.

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Según la SSC, el análisis de las cámaras permitió identificar a un sujeto que, momentos antes, llegó al lugar, arrojó la bolsa y se alejó. Con esa información, los oficiales implementaron un cerco virtual y lo interceptaron sobre el Eje 1 Norte.

El detenido tenía 26 años. Tras una revisión preventiva, realizada en apego al protocolo de actuación policial, los policías le aseguraron 20 dosis de aparente marihuana, informó la SSC.

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El cuerpo del hombre sin vida de aproximadamente 40 años quedó entre bolsas y basura que dejan diariamente los comerciantes del sitio ya que es una zona comercial Foto: SSC CDMX
El cuerpo del hombre sin vida de aproximadamente 40 años quedó entre bolsas y basura que dejan diariamente los comerciantes del sitio ya que es una zona comercial Foto: SSC CDMX

El hombre fue detenido, se le comunicaron sus derechos de ley y quedó a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que determinaría su situación jurídica.

Capturan a “El Tío” de la Unión Tepito con un arma por el asesinato de un hombre en CDMX

Juan Carlos N, alias “El Tío” o “El Armas”, presunto integrante de La Unión Tepito, fue detenido por elementos de la SSC en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, al contar con una orden de aprehensión vigente por su presunta participación en un homicidio cometido el 24 de mayo de 2024, de acuerdo con la autoridad.

La SSC informó que el hombre, de 43 años, fue capturado cerca de las 15:55 horas en la calle Florida, casi esquina con Manuel de la Peña y Peña, cuando personal de la Dirección General de Investigación de Delitos de Mayor Incidencia realizaba vigilancia y patrullajes en la zona.

Según el informe policial, al notar la presencia de los agentes, el detenido habría intentado ocultarse entre los puestos del área y presuntamente escondió entre sus pertenencias lo que parecía ser un arma de fuego. Ante esa conducta, los uniformados le realizaron una revisión preventiva.

Durante la inspección, los agentes aseguraron una pistola calibre .45, un cargador abastecido con tres cartuchos útiles y narcóticos, de acuerdo con lo reportado por la autoridad.

La SSC indicó que la orden de aprehensión estaba relacionada con la carpeta judicial 012/2526/2025-0A, por el delito de homicidio calificado en agravio de una persona identificada con las iniciales J.J.G.C. La autoridad también señaló que el caso se vinculaba con un hecho registrado en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

En el mismo reporte, la corporación indicó que, conforme a las investigaciones en curso, el detenido era considerado presunto integrante de un grupo delictivo con presencia en la alcaldía Cuauhtémoc, al que se le atribuían actividades como secuestro, extorsión, cobro de piso, homicidios y distribución de armas y narcóticos.

La autoridad precisó que esas imputaciones formaban parte de líneas de investigación y que debían ser acreditadas por la instancia ministerial y judicial correspondiente.

Tras la detención, el hombre fue informado de sus derechos y fue puesto a disposición del Ministerio Público, que definiría su situación jurídica y realizaría el trámite correspondiente para el cumplimiento de la orden de aprehensión.

Caen dos más de la Unión con droga

Caen dos supuestos miembros de “La Unión Tepito” con marihuana, cocaína y cristal en la Venustiano Carranza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos presuntos integrantes de “La Unión Tepito" fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tras ser sorprendidos manipulando bolsitas de droga en la vía pública, en la alcaldía Venustiano Carranza. Los arrestados, de 19 y 30 años, tenían en su poder 152 dosis de aparente marihuana, cocaína y metanfetamina, además de dinero en efectivo.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas San Lázaro y Ferrocarril de Cintura, en la colonia Centro, mientras efectivos de la SSC realizaban labores de seguridad y prevención en la zona. Fue el comportamiento de los dos sujetos lo que alertó a los uniformados: los hombres manipulaban bolsitas de plástico del tipo utilizado habitualmente para la venta de estupefacientes.

Revisión preventiva y decomiso

Los policías se aproximaron a los sujetos y aplicaron el protocolo de actuación policial con una revisión preventiva. El resultado fue el aseguramiento de tres tipos distintos de sustancias ilícitas.

Les decomisaron 85 bolsitas de plástico con una hierba verde y seca similar a la marihuana, 26 envoltorios con una sustancia parecida a la cocaína y 41 dosis de un material cristalino con características similares a la metanfetamina.

En total, el operativo arrojó 152 dosis de aparente droga, lo que refuerza la hipótesis de que ambos sujetos se dedicaban al narcomenudeo en esa zona de la capital.

Presunto vínculo con célula delictiva de la zona centro

Tras el arresto, las autoridades realizaron un cruce de información que ubicó a los detenidos como presuntos integrantes de una célula delictiva generadora de violencia que opera principalmente en la zona centro de la Ciudad de México, según informó la SSC. Fuentes de seguridad identificaron al grupo como La Unión Tepito.

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